REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Urząd skarbowy tego wam nie daruje. Jest się nowy, ważny limit. Fiskus tym razem nikomu nie odpuści

Urząd skarbowy tego wam nie daruje. Jest się nowy, ważny limit. Fiskus tym razem nikomu nie odpuści

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 08:56
Maja Retman
Maja Retman
Urząd skarbowy tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
Urząd skarbowy tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Naprawa kranu u sąsiada, sprzedaż własnych wyrobów w internecie, okazjonalne korepetycje czy rękodzieło wykonywane po pracy… taki drobny biznes, dla podreperowania domowego budżetu, można prowadzić legalnie, bez konieczności zakładania firmy. Ale uwaga! Nierejestrowaną działalność gospodarczą fiskus też bierze pod lupę. Obowiązuje bowiem limit przychodów, który zmienił się w 2026 roku. Jeśli ktoś go przekroczy, skarbówka weźmie go w obroty.

rozwiń >

Dorabianie zamiast drugiego etatu. Skąd popularność drobnego biznesu

Rosnące koszty życia, wyższe rachunki za energię oraz drożejące produkty spożywcze sprawiają, że coraz więcej Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu. Nie zawsze oznacza to zmianę pracy czy podejmowanie drugiego etatu. Często wybór pada na drobne, okazjonalne zajęcia, takie jak sprzedaż internetowa, niewielkie usługi naprawcze, korepetycje albo działalność rękodzielnicza. Właśnie w takich sytuacjach zastosowanie znajduje działalność nierejestrowana.

REKLAMA

REKLAMA

Pozwala ona legalnie zarabiać bez zakładania firmy, opłacania składek ZUS i prowadzenia pełnej księgowości. Warunek pozostaje jednak niezmienny: konieczne jest pilnowanie ustawowych limitów przychodów. Ich przekroczenie automatycznie kończy uproszczony model dorabiania.

Ile można było zarobić bez firmy. Zasady obowiązujące wcześniej

Przez długi czas przepisy jasno określały miesięczną granicę przychodów pozwalającą działać bez rejestracji działalności.

– Zgodnie z ustawowymi regulacjami nie trzeba rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej – wyjaśniał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

REKLAMA

Jak przypomina ekspert, w 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4 666 zł, co oznaczało limit miesięczny na poziomie 3 499,50 zł. – W konsekwencji w ubiegłym roku można było zarobić nawet 41 994 zł bez rejestrowania działalności – wskazywał Juszczyk.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ekspert podkreśla, że działalność nierejestrowana jest atrakcyjna przede wszystkim ze względu na ograniczone formalności oraz brak obowiązku opłacania składek ZUS. – Co do zasady, bo jednak przy usługach, należy je odprowadzać – zaznacza Juszczyk. – Działalność taka podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej.

Zobacz również:

Podatek i koszty. Granica, której nie wolno przekroczyć

Choć uproszczona forma działalności daje sporą swobodę, jeden warunek pozostaje absolutnie kluczowy. – Przychody miesięczne nie mogą przekroczyć wyznaczonego limitu – przypomina Piotr Juszczyk.

Jak dodaje, podatnik może jednocześnie uwzględniać ponoszone koszty. – Osiągając maksymalny przychód miesięczny i na przykład koszty rzędu 1 000 zł, de facto dochód będzie w kwocie wolnej od podatku, a więc w 30 tys. A tym samym nie zapłacimy podatku – tłumaczy ekspert.

Jego zdaniem działalność nierejestrowana najlepiej sprawdza się jako forma dorabiania do etatu albo bezpieczny sposób sprawdzenia pomysłu biznesowego przed założeniem firmy. – W mojej ocenie jest to dobry sposób na drobny zarobek, na przykład przy etacie lub na wypróbowanie działalności – dodaje ekspert.

Rewolucja w 2026 roku. Limit już nie miesięczny

Rok 2026 przyniósł jedną z największych zmian w zasadach prowadzenia działalności nierejestrowanej. Podniesiono nie tylko limit przychodów, ale także całkowicie zmieniono sposób jego liczenia. Granica przestała obowiązywać w ujęciu miesięcznym. Od teraz rozliczana jest kwartalnie.

Zgodnie z nowymi przepisami przychody z działalności nierejestrowanej w żadnym kwartale nie mogą przekroczyć 225 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ płaca minimalna w 2026 roku wynosi 4 806 zł, kwartalny limit został ustalony na poziomie 10 813,50 zł.

Dla osób dorabiających oznacza to większą elastyczność prowadzenia drobnego biznesu. – Tym samym w jednym miesiącu będzie można zarobić więcej, w kolejnych zaś mniej. Ważne jedynie, aby suma z całego kwartału nie przekroczyła ustawowo określonego limitu – pisał o nowych zasadach serwis gazetaprawna.pl.

Kto nie może skorzystać. Znaczenie zawieszonej działalności

Nie każdy może prowadzić działalność nierejestrowaną. Przepisy przewidują wyraźne ograniczenie — skorzystać z niej może wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Jak wyjaśniała gazetaprawna.pl, do tego okresu wlicza się również czas zawieszenia firmy. Oznacza to, że przedsiębiorca, który miał działalność formalnie zawieszoną przez ostatnie pięć lat i faktycznie jej nie wykonywał, nadal może przejść na działalność nierejestrowaną.

W 2026 roku w tym zakresie przepisy nie uległy zmianie — pięcioletni okres karencji nadal obowiązuje.

Minimum formalności nie oznacza braku obowiązków

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie muszą wpisywać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani zgłaszać działalności do GUS czy urzędu skarbowego. Nie prowadzą również księgi przychodów i rozchodów, nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy ani, co do zasady, podatku VAT.

To duże uproszczenie, szczególnie przy niewielkich i nieregularnych dochodach. Nie oznacza to jednak całkowitego braku obowiązków. W określonych sytuacjach konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży, posiadanie kasy fiskalnej czy wystawienie faktury na żądanie klienta. Uzyskane dochody trzeba także wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36.

Zobacz również:

Przekroczenie limitu. Co dzieje się dalej

Moment przekroczenia ustawowego limitu przychodów oznacza automatyczne zakończenie działalności nierejestrowanej.

Od tego dnia podatnik ma siedem dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Po rejestracji zaczynają obowiązywać wszystkie standardowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym składki ZUS oraz pełne obowiązki wobec fiskusa.

Powiązane
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Można odliczyć nawet 4560 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze zapominają
Można odliczyć nawet 4560 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze zapominają
Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie
Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Bezpieczeństwo XXI wieku tematem konferencji naukowych w WSKZ
05 mar 2026

Cyberwojna, dezinformacja, zagrożenia CBRN i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu organizuje i włącza się w inicjatywy, które dotykają kluczowych wyzwań współczesnego świata. Wybór tematyki to nie przypadek – WSKZ aktywnie współtworzy debatę o bezpieczeństwie.
Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie. Co robić, gdy nie możesz wrócić do pracy? Ekspert wyjaśnia
05 mar 2026

Pracownik, który nie ma możliwości powrotu do kraju, np. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie powinien w pierwszej kolejności powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania - mówi ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.
Nowe zasady NFZ od 5 marca. Kto ma prawo do darmowej opieki zdrowotnej?
05 mar 2026

Bezpłatne leczenie od czwartku przysługuje tylko obywatelom Ukrainy, którzy są ofiarami tortur, a także m.in. dzieciom i kobietom w ciąży. Pozostali Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną, aby korzystać z publicznego systemu muszą płacić składkę zdrowotną. Zmiany te weszły w życie w związku z nową ustawą, która ogranicza dostęp do opieki zdrowotnej.
Mimo wojny w Zatoce Perskiej, firmy zagraniczne, w tym polskie, utrzymują inwestycje. Eksperci wskazują powody
05 mar 2026

Mimo wojny w Zatoce Perskiej, zagraniczne firmy - w tym polskie - nie rezygnują z inwestycji; zdaniem ekspertów zakłócenia są przejściowe, a region ma długoterminowe atuty - informuje „Pb”. Wiele firm utrzymuje swoje plany, widząc stabilność rynku i możliwości rozwoju, pomimo bieżących trudności.

REKLAMA

Niemożliwy powrót pracownika do pracy po urlopie. Czy to grozi utratą zatrudnienia?
05 mar 2026

W związku z nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. O sytuacji pracowników, których powrót do pracy po urlopie został uniemożliwiony, mówi Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.pap
Nauczyciele kazali uczniom obnosić po szkole krzyż i klęczeć do nabożeństw w sali gimnastycznej – czy szkoła jest właściwym miejscem dla organizacji drogi krzyżowej?
05 mar 2026

W jednej z białostockich szkół, od kilku lat, co roku odbyła się droga krzyżowa, która przechodzi korytarzami szkoły – „W piątek w naszej szkole odbyła się Droga Krzyżowa. (…) Społeczność szkolna idąc w skupieniu stacja po stacji rozważała Mękę Pańską” (poinformowała 28 marca 2025 r. dyrekcja jednego z publicznych liceów na terenie województwa podlaskiego). W okolicy Świąt Wielkanocnych – rokrocznie – powraca temat rekolekcji i związanych z nimi obrządków religijnych, organizowanych przez niektóre szkoły i na terenie tychże szkół. Wiele osób (uczniów i rodziców) – zwłaszcza tych, którzy są innego wyznania lub nie wyznają żadnej religii – zadaje sobie wówczas pytanie czy odbywa się to zgodnie z prawem i czy nie stanowi to przejawu ich dyskryminacji z powodu religii lub przekonań w sprawach religii przez instytucje wykonujące zadania publiczne, jakimi są szkoły, w państwie świeckim, jakim jest Polska?
Opieka naprzemienna a ulga podatkowa: fiskus zmuszony do zmiany stanowiska. Rodzice odzyskają podatek?
05 mar 2026

Fiskus przez lata odmawiał prawa do preferencyjnego rozliczenia PIT rodzicom wychowującym dzieci naprzemiennie. Dopiero wyrok WSA w Gdańsku z 1 października 2025 r. wymusił zmianę tego stanowiska lecz tylko częściową. Ulga przysługuje za lata 2020–2021, natomiast za okres od 2022 r. nowe przepisy nadal ją blokują.
L4 na zupełnie nowych zasadach. ZUS zmienia sposób liczenia zasiłku chorobowego
05 mar 2026

Zwolnienie lekarskie przestaje być niejasną strefą interpretacji. ZUS wprowadza nowe zasady liczenia L4. To nie koniec zmian. Zakład rozszerza kontrole i doprecyzowuje, co na chorobowym wolno, a czego już nie. Najpierw zmieni się sposób liczenia pierwszego dnia zwolnienia, potem zakres kontroli, a od 2027 roku – sam model korzystania z L4 przez pracujące w kilku miejscach.

REKLAMA

Kredyty frankowe: skutki podatkowe ugody z bankiem. Nowe stanowisko fiskusa!
05 mar 2026

Frankowicze, którzy zawarli ugodę z bankiem i odzyskali nadpłacone raty ponad wypłacony kapitał kredytu, nie muszą płacić podatku dochodowego. To samo dotyczy zwrotu kosztów sądowych i wynagrodzenia pełnomocnika. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.6.2026.1.JG). Sprawa pokazuje przy tym ważne rozróżnienie: zaniechanie poboru podatku z rozporządzenia Ministra Finansów nie dotyczy zwrotu środków, lecz wyłącznie umorzenia wierzytelności.
Do 50 tys. zł kary dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie po zmianie przepisów
04 mar 2026

Teraz pracodawca może otrzymać nawet do 50 tys. zł kary za nielegalne zatrudnienie. Po zmianie przepisów zwiększyły się uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Jakie najważniejsze zmiany weszły w życie? Na co trzeba zwracać uwagę?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA