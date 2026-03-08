Od marca co miesiąc można dostać blisko 350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to bez względu na dochody. O tym dodatku nie wie wielu Polaków

Było drogo, a teraz jest jeszcze gorzej! Ceny energii w Polsce sięgnęły astronomicznych poziomów i coraz mocniej nadwyrężają rodzinne budżety. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że może liczyć na finansowe wsparcie z ZUS. Dodatek, który co miesiąc sięga ponad 300 zł, może pomóc pokryć część kosztów prądu. Pieniądze nie trafiają jednak do każdego automatycznie. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone warunki i złożyć wniosek.

Płaczemy i za prąd płacimy. Było drogo, jest jeszcze drożej, bo w rachunkach gospodarstw domowych ponownie pojawiła się tak zwana opłata mocowa. Odbiorcy energii elektrycznej zużywający rocznie od 1,2 tys. do 2,8 tys. kilowatogodzin są obciążeni dodatkowymi 11,44 zł netto miesięcznie więcej. W skali roku to znaczący wydatek.

Sposób na niższe rachunki. ZUS rzuca koło ratunkowe

Istnieje sposób na to, żeby miesięczne wydatki na prąd, gaz czy ogrzewanie były niższe nawet o kilkaset złotych. Rozwiązaniem jest ryczałt energetyczny, świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To dodatek do emerytury, który ma wspierać najbardziej obciążonych kosztami energii i ogrzewania.

Ryczałt energetyczny. Kto może go otrzymać

Prawo do ryczałtu mają przede wszystkim emeryci i renciści, którzy spełniają określone kryteria. To między innymi ci, którzy byli kombatantami, działali na rzecz niepodległości Polski lub były represjonowane. Na liście uprawnionych znajdują się również żołnierze zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych.

Świadczenie jest corocznie waloryzowane. Obecnie ryczałt wynosi 336,16 zł miesięcznie, co w skali roku daje ponad 4 tysiące złotych. Nowa stawka obowiązuje od marca 2026 roku. Co ważne, w przypadku śmierci osoby uprawnionej, prawo do dodatku mogą odziedziczyć jej bliscy.

Jak uzyskać ryczałt energetyczny

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub przez internet na stronie www.zus.pl, korzystając z formularza ZUS-ERK. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, takie jak decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą status kombatanta, represje lub członka rodziny po kombatancie, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w przypadku przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz dokumenty potwierdzające status wdowy lub wdowca po żołnierzu przymusowo zatrudnianym.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a świadczenie jest wypłacane bezpośrednio wraz z emeryturą lub rentą, stanowiąc realną pomoc, która może odciążyć rodzinny budżet w czasach rosnących kosztów energii.