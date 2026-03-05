REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Piec gazowy zamiast kopciucha znów z premią z programu Czyste Powietrze? Rząd może przywrócić dofinansowanie do zakupu i instalacji kotłów gazowych, jest zgoda Unii Europejskiej

Piec gazowy zamiast kopciucha znów z premią z programu Czyste Powietrze? Rząd może przywrócić dofinansowanie do zakupu i instalacji kotłów gazowych, jest zgoda Unii Europejskiej

05 marca 2026, 17:43
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Ogrzewanie gazem zostanie przywrócone do łask, a zakaz piecó gazowych oddalony?
Zakaz ogrzewania gazem oddalony, czy wróci więc dotacja do wymiany kopciuchów na piece gazowe
Zakazu ogrzewania gazem nie ma i długo nie będzie. Czy jednak wróci dofinansowanie do pieców gazowych w programie Czyste Powietrze? Unia Europejska już nie jest temu przeciwna, jednak decyzja w tej sprawie należy do polskiego rządu.

Zakaz używania gazu jako nieekologicznego nośnika energii będzie wprowadzony w ramach Zielonego Ładu, ale nie tak szybko jak w Brukseli zapowiadano. Nie ma więc przeszkód prawnych do przywrócenia dofinansowania do pieców gazowych, którego z programu Czyste Powietrze zostało niedawno usunięte. Ostateczna decyzja należy jednak do polskiego rządu.

Zakaz ogrzewania gazem: jest czy będzie odwołany

Rok 2030 nie wprowadza również żadnych zmian w zakresie ogrzewania istniejących budynków. Kotły gazowe nadal będą mogły być używane i naprawiane w przypadku awarii. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nowych budynków lub tych modernizowanych do standardu zeroemisyjnego – od tego momentu nie będzie można w nich stosować paliw kopalnych.
Alternatywy to m.in. biometan, biopropan, pellet czy systemy hybrydowe łączące kocioł z pompą ciepła.

Gaz zakazany będzie, ale będzie później niż zapowiadano

Do 2040 r. UE rekomenduje stopniowe wycofanie paliw kopalnych, a dostawcy będą mogli zapewnić dostęp do gazu odnawialnego także w starszych budynkach. Docelowo, do 2050 r., wszystkie budynki w Unii mają osiągnąć standard zeroemisyjny. W tym czasie kotły gazowe nadal będą mogły być użytkowane, jednak wyłącznie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Wielkim rozczarowaniem dla Polaków było wyłączenie kotłów gazowych z programu Czyste Powietrze. 51,5% respondentów uważa, że kotły gazowe powinny być nadal dofinansowywane ze środków publicznych – na wsiach takich wskazań jest jeszcze więcej, aż 54,3%.
Zakaz ogrzewania gazem? T ylko 6,9% Polaków popiera wycofanie wsparcia finansowego dla kotłów gazowych.

Piec gazowy zamiast kopciucha: czy wróci premia od państwa w programie Czyste Powietrze

– Od kilku lat w mediach powracają informacje o rzekomym zakazie stosowania kotłów gazowych w Polsce w związku z regulacjami Unii Europejskiej.
Tymczasem rzeczywistość jest znacznie bardziej przejrzysta. Nie trzeba się spieszyć z demontażem kotła gazowego – będzie można go używać i naprawiać do 2050 r. Tylko w nowych budynkach i modernizacjach od 2030 roku trzeba planować alternatywy dla gazu kopalnego.
Polska wspiera stopniowe odejście od węgla i paliw kopalnych, ale gaz będzie obecny w gospodarstwach domowych przez całe pokolenia – komentuje Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

Dozwolonaopłata do kotłów gazowych: na jakich zasadach

UE zakazuje tylko dofinansowania samodzielnych kotłów gazowych na paliwa kopalne. Dopuszczalne jest natomiast dofinansowanie kotłów na paliwa odnawialne (biometan, biopropan) oraz instalacji hybrydowych złożonych z kotła gazowego oraz urządzenia OZE, jak kolektor słoneczny czy pompa ciepła.
Komisja Europejska zaleca też, by dofinansowaniu podlegały koszty związane z przejściem na wykorzystanie gazów odnawialnych w kotle grzewczym.

Warto podkreślić, że w 2024 roku nadal szybko rosła liczba zbiorników na LPG do ogrzewania budynków – odnotowano około 14,3 tys. nowych rejestracji, ich liczba wzrosła do 156 tys., a średnioroczni przyrost w latach 2022-2024 wyniósł 9,4%.

Wobec ciepłych zim, jakie towarzyszą nam w ostatnich latach, liczba instalacji grzewczych zasilanych gazem płynnym rośnie znacznie szybciej, niż zużycie paliwa dla celów grzewczych. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki postępującej wymianie tzw. „kopciuchów”, starych pieców na paliwa stałe, najważniejszego źródła smogu na terenach słabo zurbanizowanych, na nowoczesne kotły kondensacyjne.
Według Polskiego Alarmu Smogowego, 2 mln „kopciuchów” nadal odpowiada za 86% całkowitej emisji pyłu zawieszonego PM2.5 oraz za ok. 93% emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu w Polsce. Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.

Źródło: INFOR
Infor.pl
