Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Żeby dostać te pieniądze, trzeba się pospieszyć ze złożeniem wniosku

Kolejna odsłona walki o czyste powietrze. Poznań znowu sięga po sprawdzone narzędzie i zachęca mieszkańców do wymiany przestarzałych pieców. Z początkiem roku ruszyła nowa odsłona programu „Kawka Bis”, który ma pomóc w przejściu na nowoczesne i mniej emisyjne źródła ogrzewania. Kto, ile, kiedy i na jakich zasadach może otrzymać dofinasowanie.

Dla kogo wsparcie z programu?

Tegoroczny nabór prowadzony przez Urząd Miasta Poznania obejmuje szeroką grupę odbiorców. O dotację mogą ubiegać się nie tylko osoby fizyczne, lecz także podmioty prawne – w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Podstawowy warunek jest jasny: nieruchomość musi znajdować się na terenie Poznań i mieć charakter mieszkalny.

Aby skorzystać z programu, w budynku musi funkcjonować źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak węgiel, drewno lub brykiet. Konieczny jest również wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz uregulowany stan prawny nieruchomości. Miasto podkreśla, że wsparcie przysługuje wyłącznie na likwidację aktywnie używanych instalacji, a nie urządzeń już wycofanych z eksploatacji.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Program „Kawka Bis” oferuje realne wsparcie finansowe – maksymalnie do 35 tysięcy złotych. Środki można przeznaczyć nie tylko na demontaż starego pieca i zakup nowego źródła ciepła.

Dofinansowanie obejmuje także modernizację instalacji grzewczej, budowę systemu odprowadzania spalin, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej czy dostosowanie pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Wysokość wsparcia zależy od wybranego rozwiązania – do 10 tys. zł można otrzymać w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej, do 20 tys. zł przy ogrzewaniu elektrycznym wspieranym instalacją fotowoltaiczną, natomiast najwyższe dofinansowanie, sięgające 35 tys. zł, przysługuje na montaż pompy ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.

Urzędnicy nie ukrywają, że liczy się czas – wcześniejsze złożenie wniosku oznacza szybsze rozpatrzenie i większą szansę na realizację inwestycji jeszcze w tym samym roku.

Antysmogowe przepisy już działają

Program nie funkcjonuje w próżni. Jak przypomina magistrat, zgodnie z uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego od 2024 roku obowiązuje zakaz używania tzw. kopciuchów.

Właściciele bezklasowych kotłów oraz pieców kaflowych czy typu „koza” muszą liczyć się z konsekwencjami. W przypadku kontroli grozi im grzywna sięgająca nawet 5 tysięcy złotych.

To jednak dopiero etap przejściowy. Do końca 2027 roku konieczna będzie także wymiana kotłów spełniających normy klasy 3 i 4. W tym kontekście „Kawka Bis” ma stanowić realne wsparcie dla mieszkańców, którzy muszą dostosować się do nowych regulacji.

Wieloletnia inwestycja w czyste powietrze

Poznań od lat konsekwentnie finansuje działania ograniczające niską emisję. Łącznie we wszystkich dotychczasowych edycjach programu przeznaczono na ten cel blisko 55 milionów złotych.

W 2026 roku budżet programu wynosi około 12 milionów złotych. To środki, które mają pomóc kolejnym mieszkańcom ostatecznie zrezygnować z przestarzałych pieców i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.