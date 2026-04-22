REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Abonament RTV za komputer i smartfon w 2026 roku. Wyrok NSA nie zostawia złudzeń

Abonament RTV za komputer i smartfon w 2026 roku. Wyrok NSA nie zostawia złudzeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 16:10
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przez lata abonament RTV kojarzył się wyłącznie z posiadaniem tradycyjnego telewizora lub radioodbiornika. Jednak w 2026 roku sytuacja prawna uległa drastycznej zmianie, a wszystko za sprawą przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z nową interpretacją przepisów, każde urządzenie techniczne zdolne do natychmiastowego odbioru programu - w tym laptop, tablet czy smartfon - spełnia ustawową definicję odbiornika. To oznacza, że Poczta Polska zyskała potężne narzędzie do egzekwowania opłat od milionów użytkowników elektroniki, którzy do tej pory czuli się zwolnieni z tego obowiązku.

rozwiń >

Przełomowy wyrok NSA. Smartfon to teraz odbiornik telewizyjny

Fundamentem zmian jest wyrok NSA o sygnaturze akt II GSK 94/20, który jednoznacznie wskazuje, że dla powstania obowiązku płatności nie liczy się nazwa urządzenia, lecz jego funkcja. Jeśli komputer lub telefon umożliwia oglądanie telewizji lub słuchanie radia, bez względu na to, czy sygnał pochodzi z anteny, czy z internetu, podlega on obowiązkowej rejestracji. Poczta Polska na swojej oficjalnej stronie wprost powołuje się na to orzeczenie, co sugeruje zaostrzenie kontroli w gospodarstwach domowych i firmach. W 2026 roku kontrolerzy nie muszą już szukać kabla antenowego - wystarczy obecność sprawnego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku? Stawki za komputer i telefon

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyznaczyła stawki na rok 2026, które są odczuwalnie wyższe niż w latach ubiegłych. Miesięczna opłata za odbiornik telewizyjny (lub zestaw telewizyjno-radiowy) wynosi obecnie 30,50 zł. W przypadku samego radia jest to 9,50 zł. Ponieważ komputer i smartfon pozwalają na odbiór zarówno wizji, jak i fonii, przyjmuje się dla nich wyższą stawkę. W skali roku oznacza to wydatek rzędu 366 zł. Choć instytucje takie jak KRRiT i Poczta Polska przerzucają się odpowiedzialnością za doprecyzowanie przepisów, dla obywatela brak jasnych wytycznych oznacza ryzyko - najbezpieczniejszym, choć najdroższym rozwiązaniem, jest opłacanie pełnej stawki telewizyjnej za każde urządzenie typu all-in-one.

Abonament RTV - aktualne stawki i zasady płatności

Wpłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego w kwietniu 2026 roku pozostaje jednym z podstawowych obowiązków właścicieli odbiorników, choć w debacie publicznej coraz częściej pojawiają się zapowiedzi reformy tego systemu. Obecnie obowiązujące stawki wynoszą 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł za telewizor, przy czym ustawodawca przewidział szereg zniżek dla osób decydujących się na opłacenie abonamentu z góry za dłuższy okres. Warto pamiętać, że termin płatności za bieżący miesiąc mija 25 kwietnia. Z opłat zwolnione są wybrane grupy społeczne, w tym seniorzy powyżej 75. roku życia, osoby z pierwszą grupą inwalidzką oraz kombatanci, jednak w większości przypadków (poza osobami 75+) wymagane jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej, aby uzyskać ustawowe zwolnienie.

Surowe kary za brak opłat i brak rejestracji odbiornika

Brak terminowego uregulowania opłat lub całkowite unikanie rejestracji odbiornika wiąże się z dotkliwymi sankcjami finansowymi, które w 2026 roku uległy waloryzacji. W przypadku kontroli i stwierdzenia posiadania niezarejestrowanego urządzenia, na właściciela nakładana jest kara stanowiąca 30-krotność miesięcznej opłaty, co oznacza wydatek rzędu 915 zł za telewizor. Do tego dochodzi konieczność uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami. Poczta Polska ma prawo do przeprowadzania kontroli, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który ściągnie należność np. z nadpłaty podatku. Warto więc sprawdzić swoją sytuację prawną, zanim kontroler zapuka do drzwi i zapyta o urządzenia mobilne. Ponadto, w przypadku zaległości w płatnościach za już zarejestrowany sprzęt, Poczta Polska może naliczać odsetki za zwłokę, a w ostateczności egzekwować należność na drodze postępowania administracyjnego poprzez urząd skarbowy. Ściąganie długu odbywa się wówczas bezpośrednio z nadpłaty podatku dochodowego, emerytury lub pensji dłużnika, co czyni unikanie tego obowiązku wyjątkowo ryzykownym i nieopłacalnym.

REKLAMA

Jedna opłata na gospodarstwo domowe. Czy musisz płacić za każdy telefon?

Dla osób prywatnych przepisy przewidują istotne ułatwienie: niezależnie od liczby posiadanych w domu odbiorników (telewizorów, laptopów, smartfonów), uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową na całe gospodarstwo domowe. Jeśli więc płacisz już abonament za telewizor, nie musisz dodatkowo dopłacać za komputer czy telefon. Problem pojawia się jednak w przypadku osób, które zrezygnowały z telewizji na rzecz streamingu i wyrejestrowały odbiorniki. W świetle wyroku NSA ich smartfon "stał się" telewizorem, co rodzi obowiązek ponownej rejestracji i płatności. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja przedsiębiorców - w ich przypadku opłata jest zazwyczaj naliczana od każdego urządzenia z osobna, co przy flocie laptopów służbowych może oznaczać gigantyczne koszty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku

Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2026 roku nie dotyczy znacznej grupy obywateli, co wynika z chęci odciążenia osób w trudniejszej sytuacji życiowej lub materialnej. Ustawowe zwolnienie obejmuje przede wszystkim seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia, a także osoby po 60. roku życia z niskimi świadczeniami emerytalnymi. Na liście uprawnionych znajdują się również osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, inwalidzi wojenni oraz osoby pobierające zasiłki przedemerytalne lub stale korzystające z pomocy społecznej. Należy jednak pamiętać, że poza osobami najstarszymi, większość uprawnionych musi dopełnić formalności w placówce Poczty Polskiej, przedstawiając dokumenty potwierdzające prawo do ulgi, aby uniknąć naliczania opłat.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Czy naprawdę muszę płacić za laptopa, skoro nie mam w domu telewizora? Tak, zgodnie z wyrokiem NSA komputer z dostępem do internetu spełnia wymogi odbiornika telewizyjnego. Jeśli nie masz innego zarejestrowanego urządzenia w gospodarstwie domowym, powinieneś zarejestrować laptopa i płacić 30,50 zł miesięcznie.
  2. Ile wynosi kara za brak abonamentu RTV w 2026 roku? Kara za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego (w tym komputera/smartfona) wynosi 915 zł. W przypadku samego radia kara to 285 zł.
  3. Czy mogę dostać zniżkę za zapłacenie z góry za cały rok? Tak, Poczta Polska przewiduje zniżki przy opłaceniu abonamentu za okres dłuższy niż miesiąc. Przy wpłacie za cały rok z góry (do 25 stycznia) można liczyć na 10 proc. bonifikaty.
  4. Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV w 2026 roku? Zwolnienie przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75. rok życia (automatycznie), osobom z I grupą inwalidzką, kombatantom oraz seniorom po 60. roku życia z niską emeryturą (poniżej określonego progu dochodowego).
  5. Jak zarejestrować smartfon lub komputer jako odbiornik? Rejestracji można dokonać w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub przez stronę internetową operatora. Po zgłoszeniu otrzymasz numer identyfikacyjny użytkownika, który należy podawać przy dokonywaniu wpłat.

Powiązane
Ile dostaniesz z ZUS? Sprawdź swój przelew w kalkulatorze emerytalnym. Wynik może Cię zaskoczyć
Ile dostaniesz z ZUS? Sprawdź swój przelew w kalkulatorze emerytalnym. Wynik może Cię zaskoczyć
Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2026. Sprawdź, ile otrzymasz na rękę
Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2026. Sprawdź, ile otrzymasz na rękę
Emerycie, sprawdź kalendarz. Masz czas tylko do piątku. Inaczej skarbówka zajmie Twoją emeryturę
Emerycie, sprawdź kalendarz. Masz czas tylko do piątku. Inaczej skarbówka zajmie Twoją emeryturę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Więcej czasu na zapłatę składek ZUS. Którzy przedsiębiorcy mogą na to liczyć?
22 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.
Fundacja rodzinna musi płacić podatek. Nawet jeśli jest w organizacji
22 kwi 2026

Czy brak osobowości prawnej i bycie w organizacji wykluczają z obowiązku podatkowego na gruncie podatku od nieruchomości? Dla wielu osób to zaskoczenie, że fundacja rodzinna tuż po jej utworzeniu miałaby od razu płacić za posiadane nieruchomości. Co wynika z przepisów?
Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.
Zwolnienie lekarskie to nie immunitet. Jak legalnie rozstać się z pracownikiem nadużywającym "L4"?
22 kwi 2026

W polskiej kulturze biznesowej utarło się przekonanie, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest „nietykalny”. Dla przedsiębiorców moment, w którym nielojalny członek zespołu wyczuwając nadchodzące wypowiedzenie lub restrukturyzację nagle przedkłada zaświadczenie o niezdolności do pracy, bywa źródłem frustracji i poczucia bezradności.

REKLAMA

Dwa najważniejsze przepisy dotyczące KSeF. Nie uzgodniłeś sposobu udostępnienia faktury wystawionej w KSeF, to adresat jej nie dostał
22 kwi 2026

Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje dwa najważniejsze przepisy dot. obowiązkowego KSeF: art. 106ba oraz art. 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. I wyjaśnia ich treść normatywną oraz znaczenie w praktyce.
Ponad 80 proc. księgowych korzysta z AI poza kontrolą pracodawcy
22 kwi 2026

Pracowników księgowości i kadr w Polsce nie trzeba przekonywać do sztucznej inteligencji, już 80% z nich używa jej w pracy – wynika z raportu Wolters Kluwer. W większości przypadków odbywa się to jednak poza oficjalnymi narzędziami firmowymi. Tylko 17% badanych korzysta z rozwiązań udostępnianych przez pracodawcę, podczas gdy zdecydowana większość sięga po duże modele językowe dostępne bezpłatnie, takie jak ChatGPT czy Gemini.
Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?
22 kwi 2026

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.
Jaki będzie wzrost wynagrodzeń w 2026 r.? Ekonomiści nie mają złudzeń
22 kwi 2026

GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw – płace rosną, ale zatrudnienie spada. Czy wpłynie to na decyzję RPP o poziomie stóp procentowych?

REKLAMA

Będzie zakaz sprzedaży alkoholu w małpkach? Samorządowcy przyjęli odpowiednią uchwałę. Co dalej?
22 kwi 2026

Czy sprzedaż alkoholu w butelkach o pojemności poniżej 300 ml przyczynia się do rozwoju uzależnień? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, jednak jedno jest pewne – tzw. małpki są istotnym problemem nie tylko w tym kontekście, ale również komunalnym i finansowym.
Abonament RTV za komputer i smartfon w 2026 roku. Wyrok NSA nie zostawia złudzeń
22 kwi 2026

Przez lata abonament RTV kojarzył się wyłącznie z posiadaniem tradycyjnego telewizora lub radioodbiornika. Jednak w 2026 roku sytuacja prawna uległa drastycznej zmianie, a wszystko za sprawą przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z nową interpretacją przepisów, każde urządzenie techniczne zdolne do natychmiastowego odbioru programu - w tym laptop, tablet czy smartfon - spełnia ustawową definicję odbiornika. To oznacza, że Poczta Polska zyskała potężne narzędzie do egzekwowania opłat od milionów użytkowników elektroniki, którzy do tej pory czuli się zwolnieni z tego obowiązku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA