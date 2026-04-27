Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Tak namierzają tych, którzy robią błędy przy segregacji odpadów. Rusza specjalny system. Posypią się kary?

Tak namierzają tych, którzy robią błędy przy segregacji odpadów. Rusza specjalny system. Posypią się kary?

27 kwietnia 2026, 18:52
Maja Retman
Maja Retman
Zmiany w segregacji odpadów. Specjalne naklejki na worki
Zmiany w segregacji odpadów. Specjalne naklejki na worki
Shutterstock

Zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe, które nie trafiają już do odpadów zmieszanych, plastikowe butelki, których nie można wrzucać do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne… to nieoczywiste pułapki w segregacji śmieci. Jedni popełniają błędy nieświadomie, inni recykling mają w nosie. I jedni i drudzy trafią teraz pod kontrolną lupę. Od maja ruszy system, który to wykryje.

Śmieci przestają być anonimowe

Gospodarka odpadami od lat działa jak system naczyń połączonych, w którym błędy jednych bardzo szybko przekładają się na rachunki wszystkich. W praktyce oznacza to dobrze znaną sytuację z blokowisk. Wystarczy, że jedna osoba wrzuci odpady zmieszane do pojemnika na plastik, a wyższe koszty wywozu ponosi cała wspólnota. Ten mechanizm odpowiedzialności zbiorowej działa demotywująco na tych, którzy segregują rzetelnie, i jednocześnie daje poczucie bezkarności tym, którzy zasad po prostu nie przestrzegają.

Tymczasem presja rośnie. Unia Europejska podnosi wymagania dotyczące poziomów recyklingu, a ich niespełnienie oznacza dla samorządów bardzo realne, wysokie kary finansowe. W efekcie lokalne władze zaczynają szukać sposobów na uszczelnienie systemu i dokładne wskazanie, skąd biorą się błędy w segregacji. Dotychczasowe metody, takie jak wyrywkowe kontrole czy interwencje straży miejskiej, okazywały się kosztowne i mało skuteczne.

Kody na workach zamiast zgadywania

Odpowiedzią ma być rozwiązanie, które z jednej strony jest proste, a z drugiej budzi spore emocje. Jak poinformowała Portal Samorządowy, w Jarosławiu z początkiem maja rusza pilotaż systemu kodowania worków na odpady. Każde gospodarstwo domowe otrzyma zestaw naklejek z unikalnymi kodami, które trzeba będzie umieszczać na workach przed ich wystawieniem do odbioru.

Mechanizm jest jasny. Jeden worek, jeden kod, przypisany do konkretnej nieruchomości. Dzięki temu w przypadku nieprawidłowej segregacji będzie można ustalić źródło problemu, zamiast rozkładać odpowiedzialność na wszystkich mieszkańców. Miasto podkreśla jednak, że na tym etapie nie chodzi o karanie. Worki bez naklejek nadal będą odbierane, a sam system ma przede wszystkim pomóc w edukacji i poprawie jakości segregacji, a przy okazji usprawnić logistykę odbioru odpadów.

Granica prywatności i realne obawy

Najwięcej wątpliwości nie budzi jednak sama segregacja, tylko to, co stoi za możliwością identyfikacji odpadów. Krytycy zwracają uwagę, że analiza zawartości śmieci powiązana z konkretnym adresem może prowadzić do bardzo daleko idących wniosków na temat stylu życia mieszkańców, ich diety czy nawet stanu zdrowia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z drugiej strony prawnicy podkreślają, że sam kod – czy to QR, czy kreskowy – nie jest daną osobową, o ile nie zawiera bezpośrednich informacji o właścicielu. Jest jedynie identyfikatorem, który działa w zamkniętym systemie, dostępnym wyłącznie dla uprawnionych urzędników. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, choć nie zmienia faktu, że dla wielu osób sama świadomość „oznaczonych” śmieci jest nowym doświadczeniem.

Sprawiedliwość zamiast odpowiedzialności zbiorowej

Z perspektywy mieszkańców najważniejszym argumentem za zmianą ma być większa sprawiedliwość. System ma ograniczyć zjawisko podrzucania śmieci przez osoby z zewnątrz i sprawić, że koszty będą bardziej powiązane z rzeczywistym sposobem segregacji. Innymi słowy: płacimy za swoje odpady, a nie za cudze błędy.

Jednocześnie rozwiązanie wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji usług komunalnych. Dane zbierane dzięki kodom pozwolą lepiej planować trasy śmieciarek, częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji i optymalizować cały system. W dłuższej perspektywie ma to przełożyć się na stabilizację opłat – jeśli jakość segregacji wzrośnie, gmina zapłaci mniej za składowanie odpadów, a to może ograniczyć presję na podwyżki dla mieszkańców.

Na razie Jarosław jest poligonem doświadczalnym, ale inne miasta uważnie obserwują ten eksperyment. Bo stawka jest większa niż tylko porządek w altanie śmietnikowej. Chodzi o to, czy system, który do tej pory opierał się na anonimowości, da się przestawić na model odpowiedzialności przypisanej do konkretnego adresu i czy mieszkańcy uznają to za narzędzie porządkujące rzeczywistość, a nie formę nadmiernej kontroli.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Zobacz, jakie zniżki, ulgi, udogodnienia i dopłaty przysługują. Przewodnik po zmianach
27 kwi 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
27 kwi 2026

Czy pracodawca, który chce skontrolować pracownika korzystającego z L4 ma prawo wejść do jego mieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy niekoniecznie dlatego, że mają coś do ukrycia, nie chcą dzielić się swoją prywatnością z szefem.
Były 403 ogniska tej choroby w 2021 roku – teraz zaczyna się od nowa, ale Minister zastrzega: nie dopuścimy do powtórki
27 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…

REKLAMA

Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
27 kwi 2026

Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.
Podatek od nieruchomości 2026: drony, zdjęcia satelitarne i JPK_ST_KR. Gmina może sprawdzić deklarację nawet kilka lat wstecz
27 kwi 2026

Wystarczy rozbieżność między deklaracją DN-1 albo informacją IN-1 a ortofotomapą, ewidencją gruntów i budynków lub dokumentami firmy, aby gmina wezwała podatnika do wyjaśnień. Stawką może być korekta podatku od nieruchomości, zaległość za wcześniejsze lata, odsetki i kara porządkowa za brak reakcji na wezwanie. W 2026 r. znaczenie mają nie tylko oględziny w terenie, ale także analiza danych, zdjęcia z powietrza i – w przypadku części przedsiębiorców – informacje z JPK_ST_KR.
Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]
27 kwi 2026

Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.
Znowu podwyżka cen benzyny i oleju napędowego. Ile zapłacimy na stacji benzynowej we wtorek 28 kwietnia?
27 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 28 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,21 zł do 7,12 zł za 1 litr. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.

REKLAMA

Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
27 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu wiele osób odkładało spisanie testamentu "na później". Dziś trend wyraźnie się odwraca. Polacy coraz częściej chcą mieć pewność, że ich majątek trafi dokładnie tam, gdzie powinien, najlepiej bez sporów, niedomówień i rodzinnych konfliktów. Jakie są koszty notarialne testamentu w 2026?
210 000 niepełnosprawnych z szansą na podwyżkę świadczenia wspierającego. Przełomowy wyrok sądu
27 kwi 2026

O ile wyrok utrzyma się w II instancji. Bo WZON (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) na pewno będzie apelował. Czego dotyczy ten ważny wyrok omówiony w artykule? Pokrzywdzenia przez WZON niepełnosprawnej staruszki w wieku powyżej 75 lat. WZON "obciął" jej punkty w świadczeniu wspierającym zabierając miesięcznie 791 zł. W skali roku to 9 492 zł (791 zł × 12 miesięcy). Za co zabrano jej te pieniądze? Trudno ci w to uwierzyć czytelniku, ale za wiek. Od grudnia 2024 r. WZON zaniżają starszym osobom świadczenie wspierające z argumentem "Bo staruszka nawet bez niepełnosprawności odczuwałaby skutki starości". Naprawdę około 210 00 starszych osób jest zagrożone takim niezgodnym z prawem potraktowaniem przez polską administrację. To brzmi jak marna teoria spiskowa, ale urzędy uznały, że zasadniczo osoby powyżej 75 roku życia są systemowo niesprawne z uwagi na wiek i wiek 75+. A to wyklucza pełną wypłatę świadczeń na takim poziomie jak dla osób niepełnosprawnych w wieku np. 40 lat. Jesteśmy społeczeństwem, w którym normą jest zakaz dyskryminacji z uwagi na wiek. I nagle wszystkie WZON w kraju stosują tą dyskryminacją wobec kilkuset tysięcy osób. Ostatecznie sąd "oddał" staruszce te pieniądze. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji i zabrano ci przez wiek powyżej 75 lat punkty w WZON, idź do sądu. I masz szansę wygrać spore pieniądze. Przed napisaniem, że to nie szansa a "pewniak", musimy poczekać na wyrok II instancji - bo omówioną w artykule sprawę WZON prawdopodobnie zaskarży. Ale trudno mi sobie wyobrazić sąd apelacyjny, który podważa wyrok I instancji.
