REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » 300 zł za 1 MWh prądu to realna możliwość. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona

300 zł za 1 MWh prądu to realna możliwość. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 listopada 2026, 11:39
ceny energii, energia elektryczna, prąd elektryczny, energetyka
300 zł za MWh to realny scenariusz. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona; nie możemy kopiować niemieckiej Energiewende
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polskie Towarzystwo Gospodarcze opublikowało raport „Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski” oraz uruchomiło inicjatywę społeczną „300 zł/MWh”. Celem kampanii jest rozpoczęcie debaty o rozwiązaniach, które mogą doprowadzić do istotnego obniżenia cen energii elektrycznej w Polsce.

rozwiń >

Energia musi być tania, zanim będzie zielona

Autorzy raportu przekonują, że tańsza energia elektryczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz niższa emisja pyłów i gazów to cele, które można osiągać równolegle. Warunkiem jest jednak zmiana kierunku transformacji energetycznej i odejście od modelu, który – ich zdaniem – sztucznie podbija ceny energii.

W raporcie podkreślono, że nie da się budować konkurencyjnej gospodarki na najdroższej energii świata. Najpierw należy ustabilizować ceny, uporządkować zasady rynku i zapewnić moce dyspozycyjne gwarantujące nieprzerwane dostawy. Dopiero na takim fundamencie można bezpiecznie rozwijać technologie zeroemisyjne.

REKLAMA

REKLAMA

Europa traci konkurencyjność przez drogi prąd

Zdaniem autorów Europa weszła na ścieżkę trwałej utraty konkurencyjności gospodarczej, akceptując jedne z najwyższych cen energii na świecie. W raporcie wskazano, że w ostatnich pięciu latach ceny energii elektrycznej w Europie wzrosły blisko trzykrotnie.

Publikacja podważa dominującą narrację europejskiej transformacji energetycznej. Analiza wybranych gospodarek nie pokazuje prostej zależności między wysokim udziałem OZE a niskimi cenami energii. Autorzy wskazują, że kraje utrzymujące tanią energię opierają bezpieczeństwo systemu na stabilnych źródłach oraz własnych surowcach.

300 zł/MWh jako realny scenariusz

Według autorów raportu cena 300 zł za 1 MWh energii elektrycznej nie jest polityczną obietnicą, lecz scenariuszem możliwym do osiągnięcia po uporządkowaniu zasad rynku. W ich ocenie prąd jest dziś znacznie droższy nie dlatego, że musi taki być, ale dlatego, że systemowe błędy oraz koszty bilansowania niestabilnych źródeł energii są przerzucane na odbiorców.

Eksperci PTG wskazują, że obecny model jest pełen mechanizmów dopłat, za które ostatecznie płacą gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy. Dlatego postulują uproszczenie zasad, likwidację zbędnych subsydiów oraz przywrócenie rynkowych cen energii.

Koszty systemowe ważniejsze niż sam koszt produkcji

Raport krytycznie odnosi się do stosowania wskaźnika LCOE jako głównego argumentu w debacie energetycznej. Autorzy podkreślają, że niski koszt produkcji energii z OZE nie obejmuje pełnych kosztów działania systemu: magazynowania, rezerw mocy, rozbudowy sieci i bilansowania w okresach jednoczesnego braku wiatru i słońca, określanych jako „Dunkelflaute”.

W publikacji zwrócono również uwagę, że pomimo dużych inwestycji w odnawialne źródła energii zimą około 80% energii w Polsce nadal pochodzi z elektrowni cieplnych. Polska odchodzi od relatywnie prostego systemu opartego na 30 GW stabilnych źródeł na rzecz wielotechnologicznego systemu przekraczającego 140 GW, co – według autorów – zwiększa koszty, redundancję i złożoność całego systemu.

REKLAMA

Krajowe surowce jako gwarancja bezpieczeństwa

Autorzy raportu wskazują, że Polska posiada jedne z największych zasobów surowcowych w Europie, ale wykorzystuje tylko niewielką część swojego potencjału. Złoża przemysłowe mają stanowić obecnie 6,2% zasobów geologicznych węgla kamiennego oraz 3,1% zasobów węgla brunatnego.

Szczególne znaczenie przypisano złożu Złoczew oraz kopalni Bogdanka. W ocenie autorów te zasoby mogłyby zapewnić Polsce stabilność paliwową na dekady, a ich wykorzystanie ograniczają przede wszystkim regulacje biurokratyczne, nie zaś względy geologiczne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowoczesne bloki i niższe emisje

Raport podkreśla, że modernizacja bloków energetycznych i budowa nowoczesnych jednostek o wyższej sprawności może być sposobem na czystszą energię oraz stabilniejsze dostawy. Autorzy wskazują, że elektrownie superkrytyczne, takie jak blok Turów 496 MW, należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie jednostek energetycznych na świecie, osiągają sprawność przekraczającą 45% i pozwalają obniżyć emisje CO₂ nawet o 33% względem starszych bloków.

Cztery filary proponowanego modelu

Raport proponuje nowy model polityki energetycznej oparty na czterech filarach:

1) 300 zł/MWh dla przemysłu i gospodarki,
2) pełnym samobilansowaniu u źródła energii,
3) neutralności ETS dla cen energii,
4) konkurencyjności technologicznej wobec gospodarek G20.

Autorzy postulują również powrót Polskich Sieci Elektroenergetycznych do tradycyjnej roli operatora sieci przesyłowej. Ich zdaniem operator nie powinien ponosić kosztów bilansowania niestabilnych źródeł energii, ponieważ ostatecznie obciążają one odbiorców.

W raporcie wskazano także, że planowana w KPEiK transformacja energetyczna do 2040 r. ma wyprodukować tyle energii, ile sześć nowoczesnych bloków klasy Kozienice B11, przy koszcie ok. 525 mld zł. Eksperci PTG szacują, że bardziej pragmatyczny model energetyczny mógłby przynieść nawet 1,8 bln zł oszczędności.

Najważniejsze postulaty raportu

- wdrożenie przepisów deregulujących rynek energetyczny,
- przywrócenie rynkowych zasad działania sektora,
- likwidacja subsydiów finansowanych z kieszeni podatników,
- budowa miksu energetycznego, który będzie tani i stabilny,
- wprowadzenie zasady neutralności ETS dla cen energii.

Ogłoszenie raportu jest jednocześnie początkiem ogólnopolskiej kampanii na rzecz obniżenia cen energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

Autorzy raportu

Dr inż. Mirosław Gajer – ekspert systemów elektroenergetycznych, adiunkt AGH. Specjalizuje się w problematyce stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, bilansowania mocy i wpływu OZE na bezpieczeństwo systemu. Autor książki „Wojna o prąd”.

Dr Piotr Dziadzio – były Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Ekspert w dziedzinie geologii surowcowej, geotermii i bezpieczeństwa paliwowego.

Szczepan Ruman – ekspert energetyczny Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, menedżer z doświadczeniem w energetyce, górnictwie i przemyśle. Twórca projektu jądrowego z pozytywną Decyzją Zasadniczą Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Bartosz Radzikowski – główny ekonomista Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Specjalista od analiz makroekonomicznych, kosztów systemowych i regulacji energetycznych. Pracował m.in. dla Agencji Rozwoju Przemysłu, KGHM i firmy doradczej McKinsey.

Bartosz Kurek – młody analityk, student SGH. Aktywny w projektach ekonomicznych i energetycznych, zainteresowany makroekonomią i gospodarką Chin.

Więcej informacji i Raport do pobrania: https://300zlmwh.pl/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę aborcyjną: Ponad 300 mln zł długów w ZUS zostanie automatycznie skasowane
04 lis 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę deregulacyjną, która z mocy prawa umarza stare długi w ZUS. Rządowa reforma ma na celu likwidację tzw. „martwych dusz” w rejestrach i zaoszczędzenie milionów złotych na bezskutecznych postępowaniach windykacyjnych. Wielki proces czyszczenia kont obejmie około 7100 płatników składek, a łączna kwota objęta abolicją szacowana jest na blisko 315 milionów złotych.
Czy przechowywanie w aktach osobowych CV i listu motywacyjnego jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych?
04 lis 2026

Dokumentami, które zwyczajowo trafiają do rąk potencjalnego pracodawcy w procesie rekrutacyjnym są CV i list motywacyjny kandydata. Choć przepisy jasno regulują to, na jakich zasadach ich odbiorca może przetwarzać zawarte w nich dane, to jednak nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, co zrobić z nimi, gdy strony zdecydują się na zawarcie stosunku pracy.
Będą kolejne zmiany w szkołach? Uwaga znów skupia się na talerzach uczniów, a celem jest wsparcie lokalnych producentów
04 lis 2026

Czy na talerzach uczniów znów zajdą zmiany? Trwają analizy dotyczące możliwości wprowadzenia na skalę ogólnopolską działań, które zostały przetestowane w ramach lokalnego pilotażu. Chodzi nie tylko o budowanie świadomości uczniów, ale też o wsparcie lokalnych producentów.
Ekonomia długiego życia
04 lis 2026

Michael Grossman w 1972 roku przedstawił zdrowie jako kapitał, który podlega deprecjacji, ale może być odbudowywany poprzez inwestycje. Pracując w zarządzaniu ochroną zdrowia, coraz wyraźniej widzę, jak bardzo to zdanie zmienia perspektywę. Jeśli zdrowie jest kapitałem, przeciążenie nie jest chwilowym spadkiem formy, lecz przyspieszoną deprecjacją aktywa. Nie chodzi przy tym wyłącznie o produktywność. Zdrowie wpływa na autonomię, zdolność podejmowania decyzji, relacje, uczenie się i możliwość realizowania celów życiowych. Światowa Organizacja Zdrowia mówi dziś o zdolności funkcjonalnej: nie wystarczy mierzyć długości życia ani liczby chorób, trzeba pytać, co człowiek może robić i jak długo zachowuje samodzielność.

REKLAMA

Indywidualny tok lub program nauki będzie można zastosować od pierwszych dni w szkole
04 lis 2026

Uczniowie wykazujący ponadprzeciętne zdolności już od pierwszych dni w szkole będą mogli być objęci indywidualnym tokiem lub programem nauki. MEN szykuje nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
Od 2027 r. obowiązkowe stosowanie kodów PKD 2025. Kto musi je zaktualizować i dlaczego nie warto czekać na automatyczne przekształcenie w CEIDG i KRS?
04 lis 2026

ZUS przypomina, że w aktualnym stanie prawnym przedsiębiorcy mogą posługiwać się starymi kodami PKD 2007, jak i nowymi PKD 2025. Jednak okres przejściowy kończy się niedługo - 31 grudnia 2026 r. Od 1 stycznia 2027 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją będzie PKD 2025. Przedsiębiorcy, których wpisy nadal zawierają stare kody, mogą samodzielnie dostosować je do nowej klasyfikacji. Zmiana jest bezpłatna, a wniosek najlepiej złożyć już dziś i nie czekać na automatyczne przekształcenie w systemach CEIDG i KRS.
CIT, JPK CIT i ZUS. Nowe obszary tematyczne Asystentów AI w INFORLEX pomogą odpowiedzieć na trudne pytania
04 lis 2026

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS? Jak zastosować przepisy CIT? Który znacznik JPK CIT przypisać do konkretnego konta księgowego? To tylko niektóre pytania, na które pomagają odpowiadać nowi Asystenci AI w INFORLEX. Narzędzie rozwija się o kolejne obszary wiedzy, łącząc możliwości sztucznej inteligencji ze sprawdzonymi źródłami i nadzorem doświadczonych ekspertów. Sprawdź, co potrafi INFORLEX z Asystentem AI. Testuj bezpłatnie przez 5 dni.
Gotówka wraca do łask. Wyniki najnowszego raportu zaskoczyły nawet samych analityków rynku gastronomicznego
04 lis 2026

Choć od lat wmawia się nam, że era tradycyjnego pieniądza dobiega końca, polscy konsumenci postanowili pójść pod prąd. Najnowsze dane operacyjne z rynku gastronomicznego pokazują uderzający paradoks: im większa sieć i bardziej nowoczesna marka, tym chętniej klienci wyciągają z portfeli papierowe banknoty. W największych przedsiębiorstwach posiadających ponad 30 lokali udział tradycyjnych płatności poszybował w górę, zostawiając daleko w tyle mniejszą konkurencję.

REKLAMA

Skok cen polis OC na jesieni 2026 r. Gdzie jest najtaniej a gdzie najdrożej?
04 lis 2026

W październiku 2026 r. przeciętna cena ubezpieczenia OC wyniosła 671 zł. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch miesięcy wzrosła aż o 8%. Według danych Rankomat.pl po raz ostatni tak duża skala wzrostów tych polis miała miejsce w kwietniu 2024 r. Obecnie OC podrożało w 13 z 16 miast wojewódzkich i we wszystkich województwach poza lubuskim. Najdrożej jest w Gdańsku (883 zł), a sześć miast przekroczyło próg 800 zł. Najtańszy jest Rzeszów (629 zł), a różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 254 zł.
Czy Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny to docelowy model rozwoju Senior Living w Polsce?
04 lis 2026

Polskę czeka potężna transformacja demograficzna, która całkowicie zmieni rynek nieruchomości. Tradycyjne domy opieki odchodzą do lamusa, a ich miejsce może zająć zupełnie nowa koncepcja urbanistyczna. Wielopokoleniowe Kampusy Mieszkalne (MGLC) łączą strefy mieszkalne dla rodzin z dziećmi ze strefami dla seniorów, tworząc wraz ze strefami usługowymi oraz rekreacyjnymi jeden zintegrowany ekosystem. Sprawdź, na czym polega ten model i jak ma zapobiegać samotności starszych osób bez odbierania im prywatności.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA