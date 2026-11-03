REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » 300 zł za 1 MWh prądu to realny plan. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona

300 zł za 1 MWh prądu to realny plan. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2026, 13:23
ceny energii, energia elektryczna, prąd elektryczny, energetyka
300 zł za MWh to realny scenariusz. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona; nie możemy kopiować niemieckiej Energiewende
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polskie Towarzystwo Gospodarcze opublikowało raport „Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski” oraz uruchomiło inicjatywę społeczną „300 zł/MWh”. Celem kampanii jest rozpoczęcie debaty o rozwiązaniach, które mogą doprowadzić do istotnego obniżenia cen energii elektrycznej w Polsce.

rozwiń >

Energia musi być tania, zanim będzie zielona

Autorzy raportu przekonują, że tańsza energia elektryczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz niższa emisja pyłów i gazów to cele, które można osiągać równolegle. Warunkiem jest jednak zmiana kierunku transformacji energetycznej i odejście od modelu, który – ich zdaniem – sztucznie podbija ceny energii.

W raporcie podkreślono, że nie da się budować konkurencyjnej gospodarki na najdroższej energii świata. Najpierw należy ustabilizować ceny, uporządkować zasady rynku i zapewnić moce dyspozycyjne gwarantujące nieprzerwane dostawy. Dopiero na takim fundamencie można bezpiecznie rozwijać technologie zeroemisyjne.

REKLAMA

REKLAMA

Europa traci konkurencyjność przez drogi prąd

Zdaniem autorów Europa weszła na ścieżkę trwałej utraty konkurencyjności gospodarczej, akceptując jedne z najwyższych cen energii na świecie. W raporcie wskazano, że w ostatnich pięciu latach ceny energii elektrycznej w Europie wzrosły blisko trzykrotnie.

Publikacja podważa dominującą narrację europejskiej transformacji energetycznej. Analiza wybranych gospodarek nie pokazuje prostej zależności między wysokim udziałem OZE a niskimi cenami energii. Autorzy wskazują, że kraje utrzymujące tanią energię opierają bezpieczeństwo systemu na stabilnych źródłach oraz własnych surowcach.

300 zł/MWh jako realny scenariusz

Według autorów raportu cena 300 zł za 1 MWh energii elektrycznej nie jest polityczną obietnicą, lecz scenariuszem możliwym do osiągnięcia po uporządkowaniu zasad rynku. W ich ocenie prąd jest dziś znacznie droższy nie dlatego, że musi taki być, ale dlatego, że systemowe błędy oraz koszty bilansowania niestabilnych źródeł energii są przerzucane na odbiorców.

Eksperci PTG wskazują, że obecny model jest pełen mechanizmów dopłat, za które ostatecznie płacą gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy. Dlatego postulują uproszczenie zasad, likwidację zbędnych subsydiów oraz przywrócenie rynkowych cen energii.

Koszty systemowe ważniejsze niż sam koszt produkcji

Raport krytycznie odnosi się do stosowania wskaźnika LCOE jako głównego argumentu w debacie energetycznej. Autorzy podkreślają, że niski koszt produkcji energii z OZE nie obejmuje pełnych kosztów działania systemu: magazynowania, rezerw mocy, rozbudowy sieci i bilansowania w okresach jednoczesnego braku wiatru i słońca, określanych jako „Dunkelflaute”.

W publikacji zwrócono również uwagę, że pomimo dużych inwestycji w odnawialne źródła energii zimą około 80% energii w Polsce nadal pochodzi z elektrowni cieplnych. Polska odchodzi od relatywnie prostego systemu opartego na 30 GW stabilnych źródeł na rzecz wielotechnologicznego systemu przekraczającego 140 GW, co – według autorów – zwiększa koszty, redundancję i złożoność całego systemu.

REKLAMA

Krajowe surowce jako gwarancja bezpieczeństwa

Autorzy raportu wskazują, że Polska posiada jedne z największych zasobów surowcowych w Europie, ale wykorzystuje tylko niewielką część swojego potencjału. Złoża przemysłowe mają stanowić obecnie 6,2% zasobów geologicznych węgla kamiennego oraz 3,1% zasobów węgla brunatnego.

Szczególne znaczenie przypisano złożu Złoczew oraz kopalni Bogdanka. W ocenie autorów te zasoby mogłyby zapewnić Polsce stabilność paliwową na dekady, a ich wykorzystanie ograniczają przede wszystkim regulacje biurokratyczne, nie zaś względy geologiczne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowoczesne bloki i niższe emisje

Raport podkreśla, że modernizacja bloków energetycznych i budowa nowoczesnych jednostek o wyższej sprawności może być sposobem na czystszą energię oraz stabilniejsze dostawy. Autorzy wskazują, że elektrownie superkrytyczne, takie jak blok Turów 496 MW, należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie jednostek energetycznych na świecie, osiągają sprawność przekraczającą 45% i pozwalają obniżyć emisje CO₂ nawet o 33% względem starszych bloków.

Cztery filary proponowanego modelu

Raport proponuje nowy model polityki energetycznej oparty na czterech filarach:

1) 300 zł/MWh dla przemysłu i gospodarki,
2) pełnym samobilansowaniu u źródła energii,
3) neutralności ETS dla cen energii,
4) konkurencyjności technologicznej wobec gospodarek G20.

Autorzy postulują również powrót Polskich Sieci Elektroenergetycznych do tradycyjnej roli operatora sieci przesyłowej. Ich zdaniem operator nie powinien ponosić kosztów bilansowania niestabilnych źródeł energii, ponieważ ostatecznie obciążają one odbiorców.

W raporcie wskazano także, że planowana w KPEiK transformacja energetyczna do 2040 r. ma wyprodukować tyle energii, ile sześć nowoczesnych bloków klasy Kozienice B11, przy koszcie ok. 525 mld zł. Eksperci PTG szacują, że bardziej pragmatyczny model energetyczny mógłby przynieść nawet 1,8 bln zł oszczędności.

Najważniejsze postulaty raportu

- wdrożenie przepisów deregulujących rynek energetyczny,
- przywrócenie rynkowych zasad działania sektora,
- likwidacja subsydiów finansowanych z kieszeni podatników,
- budowa miksu energetycznego, który będzie tani i stabilny,
- wprowadzenie zasady neutralności ETS dla cen energii.

Ogłoszenie raportu jest jednocześnie początkiem ogólnopolskiej kampanii na rzecz obniżenia cen energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

Autorzy raportu

Dr inż. Mirosław Gajer – ekspert systemów elektroenergetycznych, adiunkt AGH. Specjalizuje się w problematyce stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, bilansowania mocy i wpływu OZE na bezpieczeństwo systemu. Autor książki „Wojna o prąd”.

Dr Piotr Dziadzio – były Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Ekspert w dziedzinie geologii surowcowej, geotermii i bezpieczeństwa paliwowego.

Szczepan Ruman – ekspert energetyczny Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, menedżer z doświadczeniem w energetyce, górnictwie i przemyśle. Twórca projektu jądrowego z pozytywną Decyzją Zasadniczą Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Bartosz Radzikowski – główny ekonomista Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Specjalista od analiz makroekonomicznych, kosztów systemowych i regulacji energetycznych. Pracował m.in. dla Agencji Rozwoju Przemysłu, KGHM i firmy doradczej McKinsey.

Bartosz Kurek – młody analityk, student SGH. Aktywny w projektach ekonomicznych i energetycznych, zainteresowany makroekonomią i gospodarką Chin.

Więcej informacji i Raport do pobrania: https://300zlmwh.pl/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla „DGP” ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć
03 lis 2026

Wielu Polaków uważa, że narastająca frustracja wchodzącego w dorosłość pokolenia może wkrótce doprowadzić do masowych protestów społecznych. Najnowsze badanie SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” obnaża głębokie podziały pokoleniowe w ocenie sytuacji. Podczas gdy starsi Polacy zachowują spokój, w najmłodszych grupach wiekowych aż kipi od emocji. Politolog wskazuje na konkretną kumulację problemów, która dotyka młodych na starcie.
Środki z subkonta ZUS i OFE mogą być dziedziczone. Jak wypłacić te pieniądze po śmierci członka rodziny? ZUS odpowiada na najczęstsze pytania
03 lis 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nawet jeśli od śmierci bliskiej osoby minęło kilka czy kilkanaście lat, nadal można ubiegać się o środki zgromadzone na jej subkoncie w ZUS i w OFE. Roszczenie o ich wypłatę nie ulega przedawnieniu. Nie w każdym jednak przypadku środki te podlegają dziedziczeniu. Znaczenie ma to, czy zmarły miał subkonto w ZUS, czy należał do OFE, a przede wszystkim, czy miał już przyznaną emeryturę docelową i jak długo ją pobierał. Od członkostwa w OFE zależy również, gdzie należy rozpocząć formalności – w ZUS czy w otwartym funduszu emerytalnym. Publikujemy wyjaśnienia ZUS w tej kwestii i odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ważnej ulgi
03 lis 2026

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał jednoznaczną interpretację podatkową, która pozbawia kobietę możliwości skorzystania z popularnego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Wszystko przez nieruchomość, którą podatniczka otrzymała wcześniej w darowiźnie od swojego dziadka. Choć budynek nie ma ogrzewania i służy wyłącznie jako sezonowy dom letniskowy, urzędnicy uznali, że kluczowe znaczenie ma jego oficjalna klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków, gdzie figuruje on jako budynek mieszkalny jednorodzinny.
Od środy nowe ceny paliw. Kierowcy już wiedzą, ile zapłacą przy dystrybutorach
03 lis 2026

Od środy kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie - 6,37 zł, benzyny 98 - 7,24 zł, a oleju napędowego - 8,05 zł.

REKLAMA

Jak znaleźć punkt schronienia? Pomoże aplikacja w telefonie
03 lis 2026

Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” pomoże szybko znaleźć najbliższy taki punkt schronienia i poprowadzi do niego - również bez dostępu do internetu. To bezpłatne narzędzie zawiera ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób. Aplikację na telefony z systemem Android i iOS można pobrać w sklepach App Store i Google Play, można też korzystać z niej przez stronę internetową gdziesieukryc.pl.
Ile kosztuje pochówek psa lub kota w 2026 roku? Ceny i dodatkowe opłaty
03 lis 2026

Pochówek psa lub kota na specjalnym cmentarzu dla zwierząt może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Ostateczna kwota zależy m.in. od wielkości pupila, rodzaju grobu oraz wybranych usług. Właściciele muszą pamiętać również o dodatkowych opłatach, które mogą znacząco zwiększyć całkowity koszt pożegnania zwierzęcia.
Donejty podczas transmisji online – kiedy są darowizną?
03 lis 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 7 lipca 2026 r., (sygn. III FSK 113/26 oraz III FSK 118/26) odniósł się do kwestii opodatkowania anonimowych darowizn tzw. donejtów w trakcie transmisji online. Do tej pory stanowisko w tej kwestii nie było jednolite, organy jak i WSA stawały zarówno na stanowisku zgodnie, z którym „donejty” nie mogły stanowić darowizny w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i tym samym podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rozstrzygnięcie to może mieć jednak duże znaczenie nie tylko dla twórców internetowych, ale również dla osób organizujących charytatywne zbiórki, w których możliwe jest dokonanie anonimowej wpłaty.
Rodzaj pracy jest istotnym postanowieniem umowy o pracę. Co to oznacza w praktyce?
03 lis 2026

Czy pracodawca może w ramach polecenie służbowego polecić pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wskazana w łączącej go z nim umowie? Ta kwestia w praktyce budzi wiele wątpliwości. Tymczasem przepisy są w tym zakresie jasne.

REKLAMA

Nowe warunki techniczne na placu budowy. Co tak naprawdę się zmieni?
03 lis 2026

Nowości już na horyzoncie. Zapowiadane zmiany w przepisach nie muszą jednak oznaczać rewolucji w organizacji budowy. Kontrola materiałów, koordynacja międzybranżowa i współpraca z projektantem już dziś są standardem w pracy generalnych wykonawców.
Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?
03 lis 2026

Jak zmienić warunki pracy i płacy, jeśli pracownik odmawia zawarcia w tym zakresie porozumienia? Dla postępowania pracodawcy kluczowe jest to czy mowa o istotnych warunkach umowy. Jednak jak prawidłowo je identyfikować?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA