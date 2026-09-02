Placówki pocztowe znikną z twojej okolicy? Twarde dane pokazują zaskakującą prawdę

Boisz się, że tradycyjna placówka pocztowa w twojej okolicy niedługo zniknie? Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazują coś zupełnie innego - w 2025 r. działało ich w Polsce ponad 50 tysięcy, ale aż 89,5 proc. nie należy już do operatorów, tylko do lokalnych agentów. To oznacza, że placówka może zniknąć z jednego miejsca, ale sieć jako całość rośnie w nowym modelu.

rozwiń >

Ważne SKRÓT W 2025 r. w Polsce działało ponad 50 tys. placówek pocztowych , a segment listowy wygenerował 3,9 mld zł przychodu.

, a segment listowy wygenerował 3,9 mld zł przychodu. Własne placówki operatorów to dziś zaledwie 10,5 proc. rynku (5333 punkty) - resztę, czyli 89,5 procent, prowadzą niezależni agenci.

(5333 punkty) - resztę, czyli 89,5 procent, prowadzą niezależni agenci. 68 procent Polaków chce zachować papierową formę pism urzędowych, a 61 procent - pism sądowych.

Wśród osób powyżej 55. roku życia aż 85 procent oczekuje tradycyjnych, papierowych pism .

. Mimo cyfryzacji wolumen przesyłek listowych sięgnął w 2025 r. 731 mln sztuk, a przychody branży rosną mimo spadku liczby listów.

Czy placówki pocztowe rzeczywiście znikają? Sprawdzamy, co mówią najnowsze dane

Wielu Polaków ma wrażenie, że tradycyjna poczta odchodzi do lamusa. E-maile, aplikacje bankowe, elektroniczne skrzynki podawcze - wszystko to sprawia, że rzadziej sami wysyłamy listy. Najnowszy raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazuje jednak zupełnie inny obraz sytuacji.

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 r. w Polsce funkcjonowało ponad 50 tysięcy placówek pocztowych. To nie jest liczba, która topnieje w oczach - to sieć, która się stopniowo przekształca. Zamiast placówek należących bezpośrednio do operatorów, coraz częściej spotkasz punkt prowadzony przez lokalnego przedsiębiorcę, który świadczy usługi pocztowe jako dodatek do swojej głównej działalności.

Większość z nas rzadko chodzi na pocztę, żeby coś wysłać. Znacznie częściej jesteśmy odbiorcami - listu z banku, rachunku, wezwania, które doręcza listonosz albo które musimy odebrać osobiście po awizo. To właśnie obsłudze takich sytuacji służy dziś sieć stacjonarnych placówek.

Mniej listów nie oznacza mniejszego rynku usług pocztowych. Paradoks?

Segment tradycyjnej korespondencji listowej rzeczywiście się kurczy pod względem liczby przesyłek - w 2025 r. wolumen spadł o 7,7 procent rok do roku. Łatwo na tej podstawie wyciągnąć byłoby wniosek, że cały rynek umiera. To jednak błąd.

REKLAMA

W samym 2025 r. zrealizowano ponad 731 mln przesyłek listowych - to wciąż ogromna skala, wymagająca stałej infrastruktury i obsługi. Co więcej, mimo spadku liczby listów, wartość segmentu wzrosła o 3 procent, głównie za sprawą wyższej ceny jednostkowej. To tendencja widoczna od lat: mniej listów, ale więcej pieniędzy dla branży.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tabela ze statystykami usług pocztowych:

Wskaźnik Wartość w 2025 r. Liczba placówek pocztowych ponad 50 tys. Wolumen przesyłek listowych 731 mln listów Przychód z segmentu listowego 3,9 mld zł Udział placówek własnych operatorów 10,5% Udział placówek agencyjnych 89,5%

Dlaczego znikają placówki operatorów, a nie znika sam rynek? Eksperci wyjaśniają ten fenomen

Patrząc tylko na zamknięcie placówki pocztowej w twojej okolicy, można nie zauważyć, że kryje się za tym przekształcenie rynku, a nie jego zanikanie. Operatorzy rzeczywiście rezygnują z budowy własnej sieci placówek. Ale w ich miejsce powstają punkty prowadzone przez agentów - i to na dużo większą skalę.

Dziś własne placówki operatorów stanowią zaledwie 10,5 procent całego rynku. Prawdziwym filarem sieci stacjonarnej stali się agenci pocztowi, prowadzący aż 89,5 procent wszystkich punktów w Polsce.

"Jest to podyktowane nie tylko kwestiami organizacyjnymi czy optymalizacją kosztów operatora. Działająca w modelu agencyjnym placówka to także pomysł na biznes i możliwość wygenerowania dodatkowych przychodów dla wielu punktów sprzedaży detalicznej" - tłumaczy Janusz Konopka, Prezes Zarządu firmy Speedmail, największego w Polsce prywatnego operatora pocztowego.

Jak wyjaśnia prezes Speedmail, umowa agencyjna daje przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa, bo kluczowe procesy - sprzedaż czy logistyka przesyłek - realizuje centrala. Rola agenta sprowadza się do bezpośredniej obsługi nadawcy lub odbiorcy.

"Rozbudowa sieci placówek agencyjnych w naszym przypadku ma głównie na celu zwiększenie dostępności dla adresatów punktów obsługujących przesyłki rejestrowane, których doręczenie przez listonosza nie doszło do skutku ze względu na nieobecność adresata" - dodaje Janusz Konopka.

Kto wciąż wysyła tradycyjne listy? Sprawdzamy, jakie branże napędzają rynek usług pocztowych

Funkcjonowanie stacjonarnych punktów pocztowych w dużej mierze napędza dziś masowa korespondencja transakcyjna i urzędowa - nie prywatne kartki pocztowe. W sprawach formalnych, prawnych i wymagających potwierdzenia doręczenia, tradycyjny list z potwierdzeniem odbioru pozostaje niezastąpiony.

Strukturę nadań masowych tworzą przede wszystkim cztery sektory: branża bankowo-finansowa i ubezpieczeniowa,

sektor telekomunikacyjny,

sektor windykacyjny,

urzędy i administracja publiczna.

Te branże wysyłają papierowe faktury i zawiadomienia z trzech powodów:

rygorystycznych wymogów prawnych,

preferencji odbiorców,

wyższego wskaźnika reakcji na pismo drukowane niż na e-mail czy powiadomienie w aplikacji.

Ważne Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Speedmail. Aż 68 procent ankietowanych chce zachować tradycyjną formę pocztową w przypadku pism urzędowych, a 61 procent - w przypadku pism sądowych.

Dla kogo całkowite zniknięcie poczty byłoby realnym zagrożeniem?

Tu dochodzimy do sedna tego, dlaczego temat placówek pocztowych wywołuje tyle emocji. Chodzi nie tylko o wygodę, ale o realne bezpieczeństwo konkretnej grupy społecznej.

Według badań zleconych przez Speedmail aż 79 procent. Polaków uważa tradycyjne usługi pocztowe za niezbędne. W grupie osób powyżej 55. roku życia ten odsetek rośnie do ponad 85 procent - to oni najbardziej oczekują otrzymywania ważnych pism w formie papierowej.

Ważne Dla seniorów i osób wykluczonych cyfrowo fizyczna placówka pocztowa to coś więcej niż punkt usługowy. To miejsce, gdzie mogą spokojnie, z pomocą drugiego człowieka, odebrać oficjalny dokument - bez konieczności logowania się do aplikacji czy poruszania w systemach internetowych, które dla wielu z nich pozostają obce.

"Dla osób starszych, które rzadziej korzystają z aplikacji mobilnych czy internetowych systemów przekierowań, placówka stacjonarna jest podstawowym miejscem odbioru awizowanych listów oraz pism urzędowych. Tym samym stacjonarna sieć skutecznie przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu" - podkreśla Janusz Konopka.

Co zmiany na rynku usług pocztowych oznaczają dla każdego z nas?

Jeśli martwisz się, że placówka pocztowa w twojej okolicy zniknie bezpowrotnie, dane pokazują coś innego: prawdopodobnie zmieni właściciela czy lokalizację, ale nie przestanie istnieć. Zamiast okienka obsługiwanego bezpośrednio przez operatora, coraz częściej spotkasz punkt prowadzony przez lokalny sklep, kiosk czy inny biznes działający na zasadzie agencji.

Dla osób starszych lub niekorzystających na co dzień z Internetu to wciąż realne miejsce kontaktu z ważną korespondencją - i jak pokazują dane, to właśnie ta grupa najsilniej broni prawa do papierowego listu. Jeśli w twojej rodzinie są osoby starsze, warto wiedzieć, że dostęp do stacjonarnej obsługi pocztowej pozostanie - tylko w nieco innej formie niż dotychczas.

Czy placówki pocztowe znikną bezpowrotnie? Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy placówki pocztowe znikają w Polsce?

Nie znikają jako całość sieci rynku usług pocztowych - w 2025 r. działało ich ponad 50 tys. Zmienia się jednak ich forma własności: coraz więcej punktów prowadzą niezależni agenci, a nie sami operatorzy.

Ile placówek pocztowych należy bezpośrednio do operatorów?

Tylko 10,5%, czyli dokładnie 5333 punkty. Pozostałe 89,5% to placówki agencyjne.

Czy liczba wysyłanych listów faktycznie spada?

Tak, w 2025 r. wolumen przesyłek listowych spadł o 7,7% rok do roku, do 731 mln sztuk.

Czy spadek liczby listów oznacza mniejsze przychody branży?

Nie. Przychód z segmentu listowego wzrósł w 2025 r. o 3%, do 3,9 mld zł, głównie dzięki wyższej cenie jednostkowej przesyłki.

Kto najczęściej wysyła tradycyjne listy?

Przede wszystkim banki, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne oraz urzędy i administracja publiczna.

Czy Polacy chcą zrezygnować z papierowej korespondencji urzędowej?

Nie. Aż 68% badanych chce zachować tradycyjną formę pocztową dla pism urzędowych, a 61%. - dla pism sądowych.

Dlaczego seniorzy szczególnie potrzebują tradycyjnej poczty?

Bo rzadziej korzystają z aplikacji mobilnych i internetowych systemów przekierowań. Wśród osób powyżej 55. roku życia aż 85%. oczekuje otrzymywania ważnych pism w formie papierowej.

Czym różni się placówka agencyjna od placówki własnej operatora?

W placówce agencyjnej sprzedaż i logistykę przesyłek realizuje centrala operatora, a agent zajmuje się bezpośrednią obsługą nadawcy lub odbiorcy - często jako dodatek do innej działalności, np. sklepu czy kiosku.

Źródło: Speedmail

Speedmail to największy w Polsce niezależny operator pocztowy. Firma doręcza przesyłki listowe i marketingowe poprzez sieć ponad 100 placówek zlokalizowanych w większości dużych i średnich miast kraju. Oferta Speedmail adresowana jest do firm takich jak: banki, operatorzy telekomunikacyjni, telewizje kablowe, firmy ubezpieczeniowe, ale też do agencji marketingowych, fundacji, samorządów oraz spółek miejskich. Jej konkurencyjną przewagę stanowią zarówno elastyczność cenowa, jak i najnowsze rozwiązania IT: śledzenie wszystkich przesyłek, monitoring listonoszy on-line czy aplikacja do zarządzania korespondencją. Dzięki zintegrowaniu z największymi drukarniami korespondencji i firmami konfekcyjnymi, Speedmail zapewnia pełną automatyzację wysyłek masowych. Działalność firmy wyróżnia zastosowanie sprawdzonych rozwiązań logistycznych, ale także dbałość o bezpieczeństwo obrotu pocztowego. Marka Speedmail budowana jest w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia rynków europejskich.