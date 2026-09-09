REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Rachunki za śmieci mocno w górę? Trzeba będzie płacić nawet 1000 złotych!

Rachunki za śmieci mocno w górę? Trzeba będzie płacić nawet 1000 złotych!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2026, 06:18
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Rachunki za śmieci mocno w górę? Trzeba będzie płacić nawet 1000 złotych!
Rachunki za śmieci mocno w górę? Trzeba będzie płacić nawet 1000 złotych!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Opłaty za śmieci już dziś mocno obciążają domowe budżety, ale w kolejnych latach mogą wzrosnąć jeszcze bardziej. Stawki wynoszące obecnie 40, 45 czy 50 zł od mieszkańca mogą dojść nawet do 70-80 zł. Przy maksymalnej stawce wychodzi 960 zł rocznie. To prawie 1000 złotych!

rozwiń >

Co podbija rachunki za śmieci? Prezes KIGO chce to dokładnie policzyć

Czy mieszkańców czeka kolejna podwyżka opłat za odbiór odpadów? Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami Tomasz Uciński przekonuje, że trzeba dokładnie policzyć, ile kosztuje cały system i co tak naprawdę podbija rachunki mieszkańców. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska zaproponował przeprowadzenie kompleksowej analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Miałaby się nią zająć specjalna komisja, a samo badanie powinny przeprowadzić niezależne państwowe uczelnie.

REKLAMA

REKLAMA

Chodzi między innymi o sprawdzenie, ile mieszkańcy płacą za odbiór i zagospodarowanie odpadów, co wpływa na wysokość tych opłat oraz jakie finansowe konsekwencje przyniosło wprowadzenie systemu kaucyjnego - pisał Portal Samorządowy.

Zdaniem prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami bez dokładnego policzenia kosztów trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego opłaty za odpady są tak wysokie i jak mogą zmienić się w przyszłości. Kluczowe znaczenie ma kwestia rozszerzonej odpowiedzialność producenta (ROP) chodzi o zasadę, według której producent powinien ponosić część kosztów zagospodarowania odpadów powstających z produktów i opakowań, które wprowadza na rynek.

Jak to działa?

Przykładowo producent wprowadza na rynek napoje w plastikowych butelkach. Po wypiciu napoju butelka staje się odpadem. W systemie ROP producent powinien uczestniczyć w finansowaniu, odbioru, sortowania, recyklingu, , odzysku lub odpowiedniego zagospodarowania. Teraz dużą część kosztów systemu odpadów ponoszą gminy, a w efekcie mieszkańcy poprzez opłaty za śmieci.

REKLAMA

Zdaniem Tomasza Ucińskiego konieczna jest analizę opłat, jakie ponoszą mieszkańcy i tego, co wpływa na te opłaty. - Jaki jest wpływ kaucji na te opłaty? Jaki jest skutek braku ROP-u? Dlaczego opłaty będące teraz na poziomie 40, 45, 50 zł od mieszkańca mogą dojść do 70 czy 80 zł?" - pytał cytowany przez Portal Samorządowy prezes KIGO,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uciński zwrócił uwagę, że obecnie dyskusja polityczna koncentruje się przede wszystkim na szczegółach dotyczących systemu kaucyjnego, zamiast na analizie rzeczywistych kosztów całego systemu. Jednym z tematów jest między innymi to, czy systemem kaucyjnym powinny zostać objęte tak zwane małpki.

Zobacz również:

System kaucyjny przed ROP-em? Prezes KIGO wskazuje na problem

Według Tomasza Ucińskiego system kaucyjny nie powinien zostać wprowadzony przed ROP-em, czyli systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W jego ocenie oba rozwiązania powinny zostać uruchomione równolegle. ROP miałby zapewnić właściwe zagospodarowanie odpadów oraz zwiększyć odpowiedzialność producentów za produkty i opakowania trafiające na rynek.

Prezes KIGO wskazał na jeszcze jeden problem. To gminy są przede wszystkim organizatorami systemu gospodarowania odpadami. Nie są natomiast recyklerami, hutami szkła czy zakładami zajmującymi się przetwarzaniem metali. Mimo to ponoszą konsekwencje niewykonania wymaganych poziomów odzysku. - Gmina, która na swoje nieszczęście przyjęła zarządzanie systemem gospodarki odpadami, nie jest ani recyklerem, ani hutą szkła, ani hutą metali. Jest po prostu organizatorem całego systemu - mówił Uciński.

Jak podkreślał, bez ROP-u osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku jest w praktyce niemożliwe. Samorządy mogą natomiast zostać obciążone karami za niewykonanie wymaganych poziomów odzysku, mimo że same nie są podmiotami odpowiedzialnymi za wszystkie etapy przetwarzania odpadów.

Polska nadal bez ROP-u. "Dlaczego Czesi płacą o połowę niższe stawki?"

Tomasz Uciński przekonywał również, że Polska pozostaje jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie wdrożyło ROP-u. Jego zdaniem argument, że wprowadzenie tego rozwiązania doprowadzi do wzrostu inflacji, nie znajduje potwierdzenia w doświadczeniach innych państw. Prezes KIGO wskazał w tym kontekście na Czechy i wysokość opłat za odpady ponoszonych przez mieszkańców. - Dlaczego Czesi płacą o połowę niższe stawki za odpady niż my? Zastanówmy się nad tym" - apelował do parlamentarzystów.

W jego ocenie konieczne jest więc odejście od dyskusji skupionej wyłącznie na szczegółach systemu kaucyjnego i dokładne przeanalizowanie wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Zobacz również:

Parlamentarzyści zgodni w sprawie kaucji. Spór dotyczy kolejności zmian

Prezes KIGO zaznaczył jednocześnie, że wszyscy parlamentarzyści byli zgodni co do potrzeby wprowadzenia systemu kaucyjnego, niezależnie od przynależności politycznej czy regionu. Problemem pozostaje jednak kolejność wprowadzania poszczególnych zmian.

Uciński ocenił, że skutki wprowadzenia systemu kaucyjnego nie zostały wcześniej odpowiednio przeanalizowane. Jego zdaniem właśnie dlatego konieczne jest sprawdzenie, jaki wpływ nowe rozwiązanie będzie miało na koszty ponoszone przez mieszkańców.

O ROP od lat zabiegają organizacje samorządowe, w tym Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich. Zdaniem Ucińskiego bez ich nacisków temat mógłby całkowicie zniknąć z debaty publicznej. Ostrzegł również, że jeśli przepisy nie zostaną przyjęte przez kolejne lata, odpowiedzialność za rosnące opłaty dla mieszkańców będzie spoczywać na parlamentarzystach.

Dlaczego ROP wciąż nie trafił do Sejmu? Jest odpowiedź

Do zarzutów dotyczących braku ROP-u odniosła się przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Gabriela Lenartowicz. Jak wskazała, problem leży przede wszystkim po stronie rządu. Jej zdaniem projekt ROP jest projektem rządowym i już trzecią kadencję nie trafia z poziomu rządu do Sejmu.

Przewodnicząca komisji oceniła, że przygotowanie takiej regulacji jako projektu poselskiego nie byłoby właściwym rozwiązaniem. Powód jest konkretny - jest to zmiana systemowa. Jednocześnie zaznaczyła, że możliwe jest złożenie propozycji dotyczącej prac komisji. Lenartowicz zwróciła również uwagę, że istnieje już kilka raportów dotyczących gospodarki odpadami. Zawierają one jednak odmienne wnioski, dlatego - jej zdaniem - warto je ze sobą porównać.

Będzie analiza kosztów gospodarki odpadami?

Lenartowicz dodała, że grupa posłów może, zgodnie z art. 152, wystąpić o powołanie odpowiedniej komisji. Zapewniła także, że jeśli Krajowa Izba Gospodarki Odpadami formalnie zwróci się z propozycją przeprowadzenia takiej analizy, zostanie ona uwzględniona.

To oznacza, że pomysł dokładnego policzenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami może zostać poddany dalszym pracom. Dla mieszkańców najważniejsze pozostaje jednak pytanie, czy pozwoli to zatrzymać wzrost opłat, które - jak ostrzega prezes KIGO - z obecnych 40-50 zł mogą w przyszłości dojść nawet do 70-80 zł od osoby.

Powiązane
Zatrudnieni na etacie muszą z tym zdążyć do 30 września. Pracodawca może zapłacić nawet 60 tysięcy złotych
Zatrudnieni na etacie muszą z tym zdążyć do 30 września. Pracodawca może zapłacić nawet 60 tysięcy złotych
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Dają dobrze zarobić na etacie i jeszcze dopłacają do mieszkania. Szukają 2 tysięcy pracowników
Dają dobrze zarobić na etacie i jeszcze dopłacają do mieszkania. Szukają 2 tysięcy pracowników
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w skali miesiąca
09 wrz 2026

Aby prawidłowo dokonać odpisu na ZFŚS, pracodawca musi przeprowadzić szereg obliczeń. Nie zawsze jest to łatwe, bo ustawodawca nie określił wszystkich zasad, które należy w tej sytuacji zastosować. Pracodawcy muszą więc samodzielnie zdecydować o ich wyborze, a następnie konsekwentnie się go trzymać.
Teraz raty kredytów będą w końcu niższe? Co się stanie z nimi od czwartku 10 września 2026 r.
08 wrz 2026

Obniżka rat odsetkowych od kredytów i pożyczek zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej – RPP w sprawie stóp procentowych. By było on niższe, RPP musi stopy procentowe obniżyć. Przy czym oprocentowanie kredytów nie zawsze zależy bezpośrednio od aktualnej wysokości stóp procentowych.
GOPS i świadczenia dla rolników: zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
08 wrz 2026

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku po pobrania na stronie BIP Kasy, w zakładce: Formularze i wnioski – Ubezpieczenia).
Odpis na ZFŚS – jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych? Stanowisko pracy to nie musi być jedne etat
08 wrz 2026

Jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych na potrzeby odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Choć pozornie może wydawać się to proste, w praktyce wcale tak nie jest. Wielu pracodawców zaskakuje to, że jedno stanowisko pracy może w tych obliczeniach równać się aż dwóm etatom.

REKLAMA

Podatnika chronimy przed podwyżką w trakcie roku. Przy opłacie za śmieci już nie. Wrocław pokazał lukę w prawie. Petycja już w Sejmie
08 wrz 2026

Wrocław podniósł opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ponad 33 proc. Uchwałę podjęto 9 lipca, a nowe stawki zaczęły obowiązywać już 1 września. Czteroosobowa rodzina zapłaci 220 zł miesięcznie, czyli 2640 zł w skali pełnych 12 miesięcy. Dla porównania podatek od samego 60-metrowego mieszkania we Wrocławiu wynosi 75 zł rocznie. Paradoks polega na tym, że przy podatkach prawo przywiązuje ogromną wagę do stabilności i przewidywalności obciążeń, podczas gdy wielokrotnie wyższa opłata za odpady może zostać istotnie podniesiona w środku roku. Dlatego skierowałem do Sejmu petycję o objęcie opłaty za gospodarowanie odpadami takim samym standardem ochrony przed nagłymi zmianami obciążeń, jaki wypracowano w prawie podatkowym.
Stawka godzinowa i najniższa krajowa w 2027 r. Ile od stycznia pracownicy dostaną na rękę? Rozporządzenie jest już w RCL
08 wrz 2026

Stawka godzinowa i najniższa krajowa w 2027 r. będą wyższe o około 3%. Ile od stycznia pracownicy zatrudnieniu za płacę minimalną otrzymają na rękę? Rozporządzenie jest już w Rządowym Centrum Legislacji.
AI wkracza do edukacji. Czy korepetytorzy mają się czego obawiać?
08 wrz 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało program cyfryzacji polskiego systemu oświaty. Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE) wskazuje nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję w szkole, jako jeden z obszarów działań. Jakie będą skutki wykorzystania AI w edukacji? Czy to może oznaczać ograniczenie i likwidację tradycyjnych korepetycji?
To już nie wójt zdecyduje. Ważne zmiany w interpretacjach podatkowych
08 wrz 2026

Szykuje się duża zmiana w sposobie wydawania interpretacji dotyczących podatków i opłat lokalnych. Ministerstwo Finansów chce, aby zamiast gmin zajmował się nimi jeden organ – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

REKLAMA

Kupujesz używane auto? Kierowcy wskazali, co jest ważniejsze niż sam przebieg
08 wrz 2026

Większy przebieg nie musi oznaczać gorszego wyboru. Jak wynika z badania serwisu Automarket.pl, 82 proc. kierowców uważa, że lepiej kupić używany samochód z większą liczbą przejechanych kilometrów, ale z potwierdzoną historią serwisową i eksploatacyjną, niż auto z niższym, lecz niezweryfikowanym przebiegiem.
Nieuczciwe e-sklepy kuszą polskimi nazwami. Na co uważać?
08 wrz 2026

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) obserwuje stale powtarzający się mechanizm oszustw w sieci. Nieuczciwi przedsiębiorcy podszywają się pod rodzime butiki, wykorzystując w nazwach polskie imiona, nazwiska lub miasta. W rzeczywistości klienci mają do czynienia z przedsiębiorcami, którzy utrudniają, a nawet uniemożliwiają egzekwowanie praw konsumenckich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA