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Darmowe posiłki dla dzieci i dorosłych. Nowe, wyższe kryteria dochodowe w rządowym programie

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21 września 2026, 06:00
[Data aktualizacji 22 września 2026, 09:46]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Obiad za 0 zł dla dzieci i dorosłych. Rządowy program podniósł limity dochodowe
Shutterstock

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Rosnące koszty życia sprawiają, że codzienne wyżywienie rodziny staje się coraz większym wyzwaniem. Mało kto jednak wie, że w ramach rządowego programu można otrzymać bezpłatne ciepłe posiłki w szkołach, darmowe obiady dla seniorów, a nawet gotówkę na zakupy spożywcze. Wszystko dzięki elastycznym przepisom i wyższemu kryterium dochodowemu.

Wsparcie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego programu "Posiłek w szkole i w domu". Za jego wdrażanie odpowiadają lokalne ośrodki pomocy społecznej (MOPS i GOPS). Co kluczowe, pomoc ta nie jest skierowana wyłącznie do osób w skrajnym ubóstwie - przepisy pozwalają na przyznanie darmowego jedzenia znacznie większej grupie Polaków.

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Ciepły obiad w szkole i przedszkolu. Jak zapewnić jedzenie dziecku?

Program w pierwszej kolejności zabezpiecza najmłodszych. Finansowanie ciepłego posiłku wydawanego bezpośrednio w placówce edukacyjnej przysługuje:

  • Dzieciom od 3. roku życia uczęszczającym do przedszkoli,
  • Uczniom szkół podstawowych,
  • Młodzieży w szkołach ponadpodstawowych (aż do momentu zakończenia edukacji).

Ważne dla rodziców: W sytuacjach nagłych i losowych darmowy obiad może zostać przyznany dziecku natychmiast przez dyrektora szkoły. Dzieje się to bez czekania na formalne decyzje urzędników i zanim pracownik socjalny zdąży przeprowadzić wywiad środowiskowy w domu.

Pomoc dla dorosłych i seniorów. Nie tylko stołówki

Wsparcie żywnościowe obejmuje również osoby pełnoletnie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej - z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej choroby, wielodzietności czy starości. Z myślą o seniorach i osobach samotnych gminy realizują pomoc na kilka sposobów:

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  • Wydawanie ciepłych obiadów w wyznaczonych punktach (np. jadłodajniach miejskich),
  • Dostarczanie gotowych posiłków bezpośrednio do miejsca zamieszkania (dla osób schorowanych),
  • Paczki z produktami spożywczymi,
  • Zasiłek celowy, czyli gotówka przeznaczona na samodzielny zakup żywności.

Nowy próg dochodowy. Kto się kwalifikuje?

Aby otrzymać darmowe wyżywienie, rodzina musi spełniać kryteria ustawy o pomocy społecznej oraz zmieścić się w limitach finansowych. Ustawodawca zdecydował o podniesieniu standardowego kryterium dochodowego aż do 200 proc. Dzięki temu progi uprawniające do darmowych posiłków wynoszą:

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  • 1552 zł - dla osoby samotnie gospodarującej (200 proc. z podstawowej kwoty 776 zł),
  • 1200 zł - na rękę na jednego członka rodziny (200 proc. z podstawowej kwoty 600 zł).

Samo złożenie wniosku w MOPS lub GOPS to początek drogi. Do pozytywnego rozpatrzenia dokumentów konieczne jest potwierdzenie sytuacji finansowej oraz przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

Darmowe posiłki - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy dziecko może dostać obiad w szkole bez decyzji MOPS?

Tak. W nagłych przypadkach dyrektor szkoły ma prawo przyznać dziecku darmowy posiłek zanim ośrodek pomocy społecznej dopełni wszystkich formalności.

Jakie są limity dochodowe w programie "Posiłek w szkole i w domu"?

Limit wynosi 1552 zł dla osób samotnych oraz 1200 zł na osobę w rodzinie. To efekt podniesienia standardowego kryterium o 200 proc.

Czy zamiast gotowego obiadu senior może dostać pieniądze?

Tak. Jeśli gmina nie ma możliwości dowożenia posiłków, alternatywą jest wypłata zasiłku celowego na zakup żywności lub przekazanie paczek spożywczych.

Gdzie należy złożyć wniosek o darmowe wyżywienie?

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody należy składać w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS / GOPS) właściwym dla miejsca zamieszkania.

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Źródło: INFOR
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