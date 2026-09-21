REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Obiad za 0 zł dla dzieci i dorosłych. Rządowy program podniósł limity dochodowe

Obiad za 0 zł dla dzieci i dorosłych. Rządowy program podniósł limity dochodowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 września 2026, 06:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
rodzina rodzice dzieci posiłek obiad śniadanie weekend jedzenie
Obiad za 0 zł dla dzieci i dorosłych. Rządowy program podniósł limity dochodowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rosnące koszty życia sprawiają, że codzienne wyżywienie rodziny staje się coraz większym wyzwaniem. Mało kto jednak wie, że w ramach rządowego programu można otrzymać bezpłatne ciepłe posiłki w szkołach, darmowe obiady dla seniorów, a nawet gotówkę na zakupy spożywcze. Wszystko dzięki elastycznym przepisom i wyższemu kryterium dochodowemu.

Wsparcie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego programu "Posiłek w szkole i w domu". Za jego wdrażanie odpowiadają lokalne ośrodki pomocy społecznej (MOPS i GOPS). Co kluczowe, pomoc ta nie jest skierowana wyłącznie do osób w skrajnym ubóstwie - przepisy pozwalają na przyznanie darmowego jedzenia znacznie większej grupie Polaków.

REKLAMA

REKLAMA

Ciepły obiad w szkole i przedszkolu. Jak zapewnić jedzenie dziecku?

Program w pierwszej kolejności zabezpiecza najmłodszych. Finansowanie ciepłego posiłku wydawanego bezpośrednio w placówce edukacyjnej przysługuje:

  • Dzieciom od 3. roku życia uczęszczającym do przedszkoli,
  • Uczniom szkół podstawowych,
  • Młodzieży w szkołach ponadpodstawowych (aż do momentu zakończenia edukacji).

Ważne dla rodziców: W sytuacjach nagłych i losowych darmowy obiad może zostać przyznany dziecku natychmiast przez dyrektora szkoły. Dzieje się to bez czekania na formalne decyzje urzędników i zanim pracownik socjalny zdąży przeprowadzić wywiad środowiskowy w domu.

Pomoc dla dorosłych i seniorów. Nie tylko stołówki

Wsparcie żywnościowe obejmuje również osoby pełnoletnie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej - z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej choroby, wielodzietności czy starości. Z myślą o seniorach i osobach samotnych gminy realizują pomoc na kilka sposobów:

REKLAMA

  • Wydawanie ciepłych obiadów w wyznaczonych punktach (np. jadłodajniach miejskich),
  • Dostarczanie gotowych posiłków bezpośrednio do miejsca zamieszkania (dla osób schorowanych),
  • Paczki z produktami spożywczymi,
  • Zasiłek celowy, czyli gotówka przeznaczona na samodzielny zakup żywności.

Nowy próg dochodowy. Kto się kwalifikuje?

Aby otrzymać darmowe wyżywienie, rodzina musi spełniać kryteria ustawy o pomocy społecznej oraz zmieścić się w limitach finansowych. Ustawodawca zdecydował o podniesieniu standardowego kryterium dochodowego aż do 200 proc. Dzięki temu progi uprawniające do darmowych posiłków wynoszą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 1552 zł - dla osoby samotnie gospodarującej (200 proc. z podstawowej kwoty 776 zł),
  • 1200 zł - na rękę na jednego członka rodziny (200 proc. z podstawowej kwoty 600 zł).

Samo złożenie wniosku w MOPS lub GOPS to początek drogi. Do pozytywnego rozpatrzenia dokumentów konieczne jest potwierdzenie sytuacji finansowej oraz przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

Darmowe posiłki - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy dziecko może dostać obiad w szkole bez decyzji MOPS?

Tak. W nagłych przypadkach dyrektor szkoły ma prawo przyznać dziecku darmowy posiłek zanim ośrodek pomocy społecznej dopełni wszystkich formalności.

Jakie są limity dochodowe w programie "Posiłek w szkole i w domu"?

Limit wynosi 1552 zł dla osób samotnych oraz 1200 zł na osobę w rodzinie. To efekt podniesienia standardowego kryterium o 200 proc.

Czy zamiast gotowego obiadu senior może dostać pieniądze?

Tak. Jeśli gmina nie ma możliwości dowożenia posiłków, alternatywą jest wypłata zasiłku celowego na zakup żywności lub przekazanie paczek spożywczych.

Gdzie należy złożyć wniosek o darmowe wyżywienie?

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody należy składać w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS / GOPS) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Powiązane
"Cudowne ozdrowienie pacjenta." Tak ZUS rozpatruje wnioski o rentę dla niezdolnych do pracy
Masz za niską emeryturę? Zwykłe pismo do ZUS to za mało. Sprawdź, kiedy decyduje sąd
Masz za niską emeryturę? Zwykłe pismo do ZUS to za mało. Sprawdź, kiedy decyduje sąd
Płaca minimalna 2027 - ile na rękę za godzinę, a ile netto miesięcznie? Rząd podał wysokość minimalnego wynagrodzenia 2027
Płaca minimalna 2027 - ile na rękę za godzinę, a ile netto miesięcznie? Rząd podał wysokość minimalnego wynagrodzenia 2027
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wdowiej renty ZUS nie wypłaci. To już lawina odrzuconych wniosków. Jaki jest tego powód?
21 wrz 2026

Śmierć współmałżonka często oznacza nie tylko stratę bliskiej osoby, ale również bardzo konkretny problem finansowy. Zamiast dwóch świadczeń do domowego budżetu zaczyna trafiać tylko jedno. Właśnie tę sytuację miała zmienić renta wdowia, która od ubiegłego roku pozwala łączyć własną emeryturę lub rentę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku. Zainteresowanie nowym rozwiązaniem okazało się ogromne. Do ZUS trafiło już ponad milion wniosków. Nie wszyscy seniorzy otrzymują pozytywną decyzję. Jaki jest tego powód?
Obiad za 0 zł dla dzieci i dorosłych. Rządowy program podniósł limity dochodowe
21 wrz 2026

Rosnące koszty życia sprawiają, że codzienne wyżywienie rodziny staje się coraz większym wyzwaniem. Mało kto jednak wie, że w ramach rządowego programu można otrzymać bezpłatne ciepłe posiłki w szkołach, darmowe obiady dla seniorów, a nawet gotówkę na zakupy spożywcze. Wszystko dzięki elastycznym przepisom i wyższemu kryterium dochodowemu.
Limit transakcji sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat – trzeba zapłacić 19% podatku dochodowego czy można skorzystać ze zwolnienia kilka razy?
20 wrz 2026

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, które nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie – może zostać zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT), jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości, w ciągu 3 lat (licząc, od końca roku kalendarzowego, którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości) zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Pytanie jednak, czy z ww. zwolnienia z podatku można skorzystać ponownie, jeżeli przed upływem kolejnych 5 lat, znowu zdecydujemy się na sprzedaż nieruchomości, celem nabycia dla siebie kolejnego domu lub mieszkania? Czy ustawodawca przewidział limit transakcji sprzedaży nieruchomości w ramach ww. zwolnienia, czy też (o ile spełni się pozostałe warunki) można z niego skorzystać wielokrotnie?
"Cudowne ozdrowienie pacjenta." Tak ZUS rozpatruje wnioski o rentę dla niezdolnych do pracy
20 wrz 2026

Wyjątkowej determinacji wymaga uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty chorobowej? Blisko co trzeci wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy kończy się odmową. Eksperci mówią o restrykcyjnych kryteriach, długich procedurach i „cudownym ozdrowieniu pacjenta”. Dane pokazują stabilną liczbę wniosków, ale emocji wokół orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie brakuje.

REKLAMA

Pilne dla robiących zakupy: Czy 20 września to niedziela handlowa? Te sklepy będą otwarte
20 wrz 2026

Czy 20 września 2026 roku zrobimy zakupy w dużych marketach? Mamy złą wiadomość dla osób, które planowały niedzielne wizyty w galeriach handlowych. Najbliższa niedziela, 20 września, jest niedzielą z zakazem handlu. Oznacza to, że popularne dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Dino czy Kaufland, będą zamknięte.
Samorządy też muszą zwartościować stanowiska pracy. Czasu jest coraz mniej
19 wrz 2026

Pracodawcy z sektora prywatnego wartościują stanowiska pracy by przygotować się na mające wejść w życie regulacje dotyczące równości i przejrzystości płac. A co z sektorem publicznym? W służbie cywilnej wartościowanie to norma od 2007 roku. Samorządy mają to jeszcze przed sobą.
Wiek emerytalny podniesiony do 67 lat? Jest oficjalne stanowisko rządu. Wszystko jasne
19 wrz 2026

Temat wieku emerytalnego w Polsce rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności za każdym razem, gdy pojawia się w przestrzeni medialnej. Nic dziwnego - decyzje w tej sprawie bezpośrednio wpływają na plany życiowe i portfele milionów Polaków. W ostatnich dniach dyskusja o powrocie do progu 67 lat ponownie przybrała na sile. Wszystko za sprawą nowych raportów ekonomicznych oraz oficjalnego stanowiska rządu. Co naprawdę czeka przyszłych emerytów?
Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół – 2% PIT na rzecz wybranego kościoła. Premier potwierdza prace nad zmianami w systemie finansowania, sprawa u Prezydenta
20 wrz 2026

2% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA zamiast obecnego Funduszu Kościelnego, który „finansowany z budżetu państwa kwotą ok. 260 mln zł rocznie, obciąża wszystkich podatników, niezależnie od ich wyznania lub światopoglądu” – to postulat petycji obywatelskiej, która w dniu 20 września 2025 r. została wniesiona do Sejmu. Posłowie, będący członkami sejmowej Komisji do Spraw Petycji, w lutym 2026 r., postanowili skierować w tej sprawie wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów. Znamy już stanowisko premiera, z którego wynika, że trwają prace nad zmianami w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych. W sierpniu 2026 r., postulat odnośnie zmiany sposobu finansowania kościołów, trafił ponadto na biurko Prezydenta.

REKLAMA

Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi wśród Polaków prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent. Jak to możliwe?
20 wrz 2026

Miały pomóc Polakom odkładać pieniądze na emeryturę, a stały się sposobem na szybki i niemal pewny zysk. Funkcjonujące już od ponad siedmiu lat Pracownicze Plany Kapitałowe, to w założeniu program długoterminowego oszczędzania, na który składają się pracodawcy, państwo i sami pracownicy. Ale Polacy postanowili przechytrzyć system i oszczędzanie pieniędzy zamienili w zarabianie.
Nowa opłata dla turystów. Sejm uchwalił zmiany, które odczują osoby wynajmujące nocleg
18 wrz 2026

Turyści zapłacą więcej za pobyt, a gminy zyskają większą swobodę w pobieraniu opłaty miejscowej. Sejm uchwalił przepisy, które od 2027 r. podniosą jej maksymalną stawkę do 5 zł za noc, ale to niejedyna zmiana. Zniknie także dotychczasowy wymóg dotyczący czystości powietrza, a przy naliczaniu opłaty nie będzie już znaczenia, czy ktoś przyjechał na wakacje, do pracy czy w celach zdrowotnych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA