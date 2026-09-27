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Budżet państwa najwięcej zarabia na drogiej benzynie i ON. Nawet do 60% ceny detalicznej

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27 września 2026, 12:47
paliwo, benzyna, tankowanie, stacja benzynowa
Kto najbardziej zarabia na cenie benzyny i oleju napędowego? Oczywiście budżet państwa - zabiera nawet do 60% ceny detalicznej
Shutterstock

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Gdy ceny na pylonach stacji paliw sięgają 8 czy 9 zł za litr, kierowcy i politycy szukają winnych, najczęściej wskazując na marże koncernów naftowych lub właścicieli stacji. Analiza struktury cenowej pokazuje jednak jednoznacznie, że głównym beneficjentem każdego litra sprzedanego paliwa jest budżet państwa. Co więcej, poza bezpośrednimi podatkami, w cenie paliwa kryje się szeroka warstwa ukrytych opłat regulacyjnych oraz podatków operacyjnych. Odpowiedź na tytułowe pytanie wymaga rozłożenia ceny detalicznej paliw silnikowych (w szczególności benzyny oleju napędowego) na czynniki pierwsze. Okazuje się, że podatki, opłaty i składki na ubezpieczenia społeczne są zawarte w absolutnie każdym elemencie łańcucha dostaw. Państwo pobiera daniny nie tylko bezpośrednio przy dystrybutorze (VAT, akcyza), ale również od pensji pracowników rafinerii (ZUS), od energii zasilającej stacje (podatek akcyzowy od energii elektrycznej) czy od transportu surowca (podatki drogowe).

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Sprawdźmy więc co kryje się w cenie za paliwa silnikowe płaconej przez klienta.

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Podatki "widoczne" w cenie benzyny i ON

Bezpośrednie opłaty fiskalne stanowią blisko połowę ceny benzyny i ponad 40% ceny oleju napędowego. Na każdy litr paliwa kupowany na stacji składają się cztery główne daniny publiczne:
- Podatek VAT (23%).
- Akcyza - Stawka kwotowa narzucona częściowo przez minima unijne (359 € / 1000 l benzyn i 330 € / 1000 l diesla). W Polsce wynosi ona 1,53 zł/l dla benzyny Pb95 oraz 1,16 zł/l dla oleju napędowego.
- Opłata paliwowa: Działa odwrotnie do akcyzy – jest wyższa dla diesla (ok. 0,45 zł/l) i niższa dla benzyny (ok. 0,21 zł/l), co niemal wyrównuje sumę obciążeń akcyzowo-paliwowych dla obu paliw.
- Opłata emisyjna: Stała opłata w wysokości 0,08 zł/l (80 zł / 1000 l) trafiająca do budżetu.

Ważne

Co więcej mamy do czynienia z pobieraniem podatku od podatku. Sposób naliczania podatku VAT sprawia, że jest on wyliczany od kwoty brutto zawierającej już akcyzę, opłatę paliwową oraz emisyjną. Kierowcy płacą więc podatek VAT od innych podatków zawartych w produkcie.

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Koszty surowca i rafinerii

Drugim co do wielkości elementem ceny jest koszt zakupu surowca oraz jego przetworzenia w rafinerii, stanowiący ok. 50–60% ceny na pylonie. Na ten segment wpływają:

1) Światowe ceny ropy i kurs dolara: Ropa kupowana jest na giełdach światowych w USD, stąd kluczowe znaczenie ma kurs USD/PLN. Zmiany cen ropy na giełdach bywają też przedmiotem spekulacji finansowych.

2) Koszty technologiczne rafinerii: Przerób ropy wymaga ogromnych nakładów energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wodoru.

Ważne

Dlaczego diesel (ON) bywa droższy od benzyny?

Z naturalnej destylacji ropy uzyskuje się maksymalnie 1 litr diesla z 2 litrów benzyny. Aby zaspokoić popyt, rafinerie muszą stosować kosztowne procesy crackingu (rozbijania łańcuchów węglowych) oraz hydroodsiarczania przy użyciu wodoru pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Ponadto na rynku polskim i europejskim występuje strukturalny deficyt mocy przerobowych oleju napędowego (w Polsce sięgający ok. 40%).

Ukryte podatki i koszty regulacyjne

Poza bezpośrednimi podatkami widocznymi w oficjalnych zestawieniach, w cenie netto paliwa oraz kosztach operacyjnych firm kryją się dodatkowe obciążenia fiskalne i regulacyjne:

1) System handlu emisjami (EU ETS): Rafinerie muszące kupować uprawnienia do emisji CO2 przekładają ten koszt na paliwo – szacunkowo dodaje to ok. 30–40 groszy do każdego litra.

2) Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW): Prawny obowiązek dodawania droższych biokomponentów (bioetanol, estry FAME) do paliw kopalnych podnosi koszt gotowej mieszanki o kolejne 10–20 groszy na litrze.

3) Opłata Zapasowa i RARS: Utrzymywanie 90-dniowych rezerw strategicznych oraz opłata zapasowa odprowadzana do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych obciąża litr paliwa o ok. 8–10 groszy.

4) Podatki operacyjne (ZUS, PIT, CIT, podatek od nieruchomości): W cenie ujęte są koszty wynagrodzeń pracowników rafinerii, transportu i stacji wraz z narzutami ZUS i PIT, podatek dochodowy CIT, podatek od nieruchomości (2% wartości budowli rocznie od podziemnych zbiorników i wiat) oraz opłata mocowa w rachunkach za prąd.

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Marża detaliczna

Marża stacji paliw i koszty dystrybucji stanowią zaledwie ok. 2–3% ceny końcowej (ok. 15–25 groszy na litrze). Z tej kwoty właściciel stacji musi opłacić amortyzację drożejących cystern (spowodowaną regulacjami unijnymi), paliwo transportowe, podatek od nieruchomości, opłatę deszczową, prąd oraz pensje pracowników.

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Jaka część kosztów rafinerii, czy stacji benzynowej to podatki i składki ZUS pracowników?

Oficjalne zestawienia cen paliw (np. publikowane przez POPiHN czy e-petrol) nie pokazują podatków dochodowych i składek ZUS pracowników jako osobnej pozycji z prostego powodu: nie są to podatki bezpośrednio naliczane od litra towaru (jak VAT czy akcyza), lecz stanowią element kosztów operacyjnych (OpEx - Operating Expenses) przedsiębiorstw rafineryjnych, transportowych i detalicznych. Te koszty oczywiście stanowią z reguły tajemnicę przedsiębiorstwa tych firm.

Można szacować, że składki ZUS i zaliczki na PIT pracowników w sposób następujący wpływają na 1 litr paliwa":

1) Na stacji paliw (w marży detalicznej ok. 0,24 – 0,27 zł/l):
- Prowadzenie stacji paliw jest biznesem pracochłonnym. Koszty wynagrodzeń personelu stanowią od 35% do nawet 50% całkowitych kosztów operacyjnych stacji (OPEX).
- Narzuty publicznoprawne na płace (składki ZUS płacane przez pracodawcę, składki ZUS pracownika oraz zaliczka na PIT) stanowią łącznie ok. 35% – 40% całkowitego kosztu brutto zatrudnienia.
- Przekładając to na 1 litr paliwa: z marży detalicznej wynoszącej ok. 24–27 groszy, same podatki i składki ZUS od pracowników stacji pochłaniają ok. 4 – 6 groszy na litrze.

1) W rafinerii i logistyce (w cenie hurtowej netto ok. 4,44 – 5,36 zł/l):
- Rafinerie ropy naftowej są zakładami wysoce zautomatyzowanymi i kapitałochłonnymi. O kosztach przetwórczych decydują przede wszystkim zużyta energia elektryczna, gaz ziemny, wodór oraz zakupy uprawnień do emisji CO2 (EU ETS).
- Udział kosztów osobowych w całkowitym budżecie operacyjnym rafinerii jest niewielki (ok. 3–5%), choć zatrudnia ona wysokowyspecjalizowaną kadrę.
- W przeliczeniu na potężne wolumeny produkowanych paliw, składki ZUS i PIT od pracowników rafinerii oraz kierowców cystern transportowych stanowią ok. 3 – 5 groszy na każdym litrze wyprodukowanego paliwa.

Łączna kwota, jaką państwo pobiera w formie składek ZUS i podatku PIT od pracowników na wszystkich etapach (rafineria + transport + stacja paliw), wynosi szacunkowo ok. 7 – 11 groszy na każdym litrze sprzedanego paliwa.

Poniższa tabela przedstawia orientacyjny i w części szacunkowy podział składników ceny - przy cenie 8,00 zł za 1 l benzyny Pb95 oraz 9,00 zł za 1 l oleju napędowego (ON):

Składnik ceny

Benzyna Pb95 (8,00 zł/l)

Olej Napędowy ON (9,00 zł/l)

Szacunkowa zawartość podatków, ZUS i opłat w danej pozycji

1. Podatek VAT (23%)

1,50 zł (18,8%)

1,68 zł (18,7%)

Podatek bezpośredni: Naliczany od ceny brutto zawierającej inne podatki

2. Akcyza

1,53 zł (19,1%)

1,16 zł (12,9%)

Podatek bezpośredni: Stawka kwotowa (1529 zł / 1160 zł na 1000 l)

3. Opłata paliwowa

0,21 zł (2,6%)

0,45 zł (5,0%)

Podatek bezpośredni: Stawka kwotowa (210 zł / 453 zł na 1000 l)

4. Opłata emisyjna

0,08 zł (1,0%)

0,08 zł (0,9%)

Podatek bezpośredni: Stała opłata kwotowa (80 zł / 1000 l)

Suma podatków bezpośrednio obciążających cenę

3,32 zł (41,5%)

3,37 zł (37,5%)

Trafia bezpośrednio do Budżetu Państwa / KFD

5. Cena hurtowa / netto (Surowiec + Rafineria)

4,44 zł (55,5%)

5,36 zł (59,5%)

W tym koszty i obciążenia ukryte:
• Ropa naftowa, energia, gaz, wodór, cracking, odsiarczanie;
• Opłaty emisyjne CO2 (EU ETS): ok. 0,30–0,40 zł/l;
• Biokomponenty (NCW): ok. 0,10–0,20 zł/l;
• Rezerwy RARS: ok. 0,08–0,10 zł/l;
• ZUS i PIT pracowników rafinerii i transportu: ok. 0,03–0,05 zł/l.

6. Marża detaliczna stacji i dystrybucja

0,24 zł (3,0%)

0,27 zł (3,0%)

W tym koszty własne stacji:<br>• ZUS i PIT pracowników stacji: ok. 0,04–0,06 zł/l<br>• Podatek od nieruchomości, opłata deszczowa, prąd: ok. 0,03–0,05 zł/l<br>• Zysk netto stacji po opodatkowaniu CIT: ok. 0,03–0,08 zł/l

Cena płacona na stacji benzynowej

8,00 zł (100%)

9,00 zł (100%)

Całkowity koszt 1 litra na stacji

Ile zarabia państwo na benzynie i oleju napędowym

Okazuje się więc, że największe zyski czerpie państwo - konkretnie budżet państwa (w znacznie mniejszym stopniu budżety gmin, które pobierają podatek od nieruchomości od firm paliwowych).

Podatki i opłaty. W cenie detalicznej benzyny (EU95) bezpośrednie podatki i opłaty do budżetu państwa stanowią ok. 47%:
- Akcyza: ok. 24% ceny detalicznej (stawka kwotowa: 1,53 zł/l).
- VAT (23%): ok. 19% ostatecznej ceny na dystrybutorze. Naliczany jest od kwoty brutto zawierającej już inne podatki (tzw. "podatek od podatku").
- Opłata paliwowa: ok. 3% ceny (kwotowo ok. 0,21 zł/l).
- Opłata emisyjna: ok. 1% ceny (stała stawka 0,08 zł/l).

Koszty wynikające z przepisów prawa innych niż prawo podatkowe. Pozostała część ceny (ok. 50% ceny netto oraz 3% marży) zawiera w sobie istotne nakłady wynikające z przepisów i polityki klimatycznej UE:
- System handlu emisjami CO2 (EU ETS): Rafinerie płacą za prawa do emisji CO2 powstającego przy przetwórstwie i wytwarzaniu wodoru, co dokładane jest do ceny hurtowej.
- Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW): Prawny obowiązek mieszania paliw z droższymi biokomponentami (np. bioetanol w benzynie E10) podnosi koszt gotowego paliwa.
- Zapasy strategiczne (RARS): Obowiązek utrzymywania 90-dniowych rezerw paliwowych oraz wnoszenia opłaty zapasowej na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
- Normy technologiczne i środowiskowe: Wymogi prawne dotyczące odsiarczania paliw (siarka <10 ppm), instalacji odzysku par benzyn na stacjach (VR1/VR2) oraz specyfikacji technicznej i amortyzacji cystern.

Ukryte narzuty fiskalne w kosztach własnych firm. W cenie netto i marży mieszczą się również stałe podatki operacyjne płacone przez rafinerie, firmy transportowe i stacje paliw - a w szczególności:
- Koszty pracy (ZUS i PIT): Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i podatki od wynagrodzeń pracowników stacji, kierowców i kadry rafineryjnej.
- Podatki majątkowe i lokalne: Podatek od nieruchomości (2% wartości budowli – w tym podziemnych zbiorników czy rurociągów), podatek CIT od zysku firm oraz opłaty środowiskowe i mocowe w rachunkach za prąd.

Podczas gdy daniny bezpośrednio obciążające ceną paliwa (VAT, akcyza, opłata paliwowa i emisyjna) zabierają oficjalnie 47% kwoty z pylonu, to po uwzględnieniu wymogów prawnych (EU ETS, biokomponenty, zapasy RARS) oraz podatków operacyjnych (ZUS, PIT, CIT, podatek od nieruchomości), łączna część ceny benzyny wynikająca z podatków, opłat i przepisów przekracza 55%–60% całkowitego kosztu 1 litra na stacji.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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