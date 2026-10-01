REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » 9,47 zł za benzynę, 10,70 zł za diesel i 4,21 zł za LPG. „Największe podwyżki paliw dopiero przed nami” – nowy system obejmie transport drogowy, a koszt poniesie odbiorca końcowy

9,47 zł za benzynę, 10,70 zł za diesel i 4,21 zł za LPG. „Największe podwyżki paliw dopiero przed nami” – nowy system obejmie transport drogowy, a koszt poniesie odbiorca końcowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 października 2026, 06:49
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
benzyna, diesel, lpg, paliwo, podwyżka, transport, ets2, cena
9,47 zł za benzynę, 10,70 zł za diesel i 4,21 zł za LPG. Największe podwyżki paliw dopiero przed nami – nowy system obejmie transport drogowy, a koszt poniesie odbiorca końcowy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Paliwo już jest drogie (temu chyba nikt nie zaprzeczy), a eksperci ostrzegają – „największe podwyżki paliw dopiero przed nami”. Wzrostem cen paliw (benzyny, diesla i LPG) ma skutkować wejście w życie unijnego systemu ETS2, który od 2028 r. ma objąć emisje związane m.in. ze spalaniem paliw kopalnych w transporcie drogowym. I chociaż system ETS2 w teorii nie dotyczy użytkowników końcowych, gdyż obowiązki raportowania emisji spoczywają na dostawcach paliw, to według ekspertów – „jest pewne, że zostaną oni finalnie obciążeni kosztem działania systemu”.

Aktualne średnie detaliczne ceny paliw w Polsce – ile obecnie zapłacimy za 1 litr benzyny, diesla i LPG?

Zgodnie z najnowszymi danymi e-petrol.pl, średnie ceny detaliczne paliw w Polsce, na dzień 23 września 2026 r., przedstawiają się następująco:

REKLAMA

REKLAMA

Rodzaj paliwa

Cena za 1l

Pb98

8,84 zł

Pb95

7,99 zł

ON

8,99 zł

LPG

3,14 zł

Prognoza detalicznych cen pali na okres 28 września – 4 października 2026 r. została oszacowana natomiast na:

Rodzaj paliwa

Cena za 1l

Pb98

8,85-8,99 zł

Pb95

7,97-8,09 zł

ON

8,99-9,29 zł

LPG

3,14-3,24 zł

„Paliwo już jest drogie. A jeszcze dojdzie ETS2” – eksperci ostrzegają przed wpływem objęcia transportu drogowego systemem ETS2 na ceny benzyny, diesla i LPG

„Paliwo już jest drogie. A jeszcze dojdzie ETS2. Od 2028 r. ETS2 obejmie paliwa i ogrzewanie. Do pracy trzeba dojechać. Paliwo zdrożeje, a pracownikom mniej zostanie z pensji.” – w dniu 16 września br., napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Bartłomiej Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Post Barłomieja Mickiewicza, zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w X.com

X.com

Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odniósł się w mediach społecznościowych do rosnących cen paliw i potencjalnych konsekwencji wprowadzenia systemu ETS2 na dalsze wzrosty. W swoim wpisie zwrócił uwagę, że obecne koszty tankowania mogą być dla kierowców szczególnie odczuwalne, a kolejne obciążenia mogą pojawić się wraz z wejściem w życie nowego systemu opłat za emisje.

REKLAMA

Solidarność podkreśla, że – zgodnie z wnioskami przedstawionymi w raporcie pt. „Energia. Transport. Społeczeństwo. Wpływ systemu ETS2 na gospodarkę Polski”, który został przygotowany na zlecenie Związku – dodatkowe koszty związane z ETS2, mają przełożyć się na ceny paliw i ogrzewania. System – od 2028 r. – ma objąć emisje związane m.in. ze spalaniem paliw kopalnych w transporcie drogowym. Według przewidywań ekspertów, będących autorami ww. raportu – najdotkliwiej mają to odczuć gospodarstwa domowe, które są uzależnione od samochodu, ponieważ w ich miejscowościach brakuje alternatywnego transportu publicznego. Wyższe ceny paliwa będą oznaczać dla takich osób większe wydatki związane z codziennym dojazdem do pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wśród czynników zwiększających presję na ceny paliw, Solidarność wskazuje ponadto napięcia na Bliskim Wschodzie oraz zakłócenia w dostawach ropy.

9,47 zł za benzynę, 10,70 zł za diesel i 4,21 zł za LPG – „Funkcjonowanie systemu ETS2 będzie miało wpływ na ceny paliw”

ETS2 (Emissions Trading System 2) to nowy unijny system handlu emisjami, który obejmie paliwa wykorzystywane m.in. w transporcie drogowym, budynkach oraz sektorach dodatkowych. System handlu emisjami stanowi kluczowy element unijnych polityk klimatycznych. Objęte są nim przedsiębiorstwa, które prowadząc swoją działalność, emitują do atmosfery szczególnie duże ilości dwutlenku węgla (Instalacje). Za wyemitowanie tony CO2 muszą one zakupić i rozliczyć tzw. uprawnienie do emisji.

Według ekspertów, będących autorami raportu „Energia. Transport. Społeczeństwo. Wpływ systemu ETS2 na gospodarkę Polski”, który został przygotowany na zlecenie NSZZ „Solidarność” – chociaż system ETS2 w teorii nie dotyczy użytkowników końcowych, gdyż obowiązki raportowania emisji spoczywają na dostawcach paliw, to – „jest pewne, że zostaną oni finalnie obciążeni kosztem działania systemu”. Dalej przekonują oni: – „Jest w zasadzie pewne, że ciężar systemu będzie uwzględniany w finalnych kosztach paliw nabywanych na stacjach, szczególnie gdy obowiązek raportowania i monitorowania emisji z transportu nałożony ma być na dostawców paliw. Jest pewne, że ci przerzucą koszt funkcjonowania systemu na użytkownika końcowego. Podane poniżej oszacowania wzrostu cen paliw różnić się mogą jednak od cen obserwowanych na stacjach, gdyż na ostateczną cenę, jaką kierowca płaci przy dystrybutorze, wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak cena ropy naftowej, ustalana zwykle przez kartel OPEC, a także rozmaite decyzje zarządzających rafineriami paliwowymi w danym kraju. Jest także możliwe, że w początkowych etapach funkcjonowania ETS2 rząd, szczególnie w obliczu zbliżających się wyborów, zdecyduje się na wprowadzenie jakiegoś rodzaju tarcz ochronnych, podobnie jak było w przypadku energii elektrycznej i ciepła. Niniejsze opracowanie nie uwzględnia wpływu ww. czynników, gdyż są one nieprzewidywalne.”

Podwyżki cen paliw związane z wprowadzeniem systemu ETS2, zostały oszacowane w następujący sposób:

Od 0,54 do 1,48 zł za litr benzyny, 0,63 do 1,71 zł za litr diesla i 0,39 do 1,07 zł za litr LPG. Przyjmując zatem możliwy najwyższy przewidywany wzrost ceny i ostatnią średnią cenę detaliczną paliwa w Polsce (z dnia 23 września 2026 r.): 1 l benzyny może kosztować nawet 9,47 zł, 1 l diesla – 10,70 zł, a 1 l LPG – 4,21 zł.

Eksperci pokusili się dalej o bardziej szczegółowe wyliczenia – tj. jak wzrost cen paliw, związany z funkcjonowaniem systemu ETS2, potencjalnie przełoży się na budżet domowy Polaków:

Przykład 1

Przykładowa rodzina z dwojgiem dzieci, w której jedno z rodziców pracuje i zarabia średnią krajową, a drugie opiekuje się domem, wykorzystująca samochód z silnikiem benzynowym sporadycznie do wożenia dzieci na zajęcia czy krótkie weekendowe wypady, może wydać na podwyżki cen paliw związane z wejściem w życie ETS2 od 388 do 1065 zł rocznie.

Przykład 2

Przykładowy(-wa) singiel(ka) zarabiający(-ca) pensję minimalną i dodatkowo zmagający(-ca) się z wykluczeniem komunikacyjnym i wykorzystujący(-ca) samochód z silnikiem diesla do dziennego dojazdu kilkudziesięciu kilometrów do pracy może wydać na podwyżki cen paliw związane z wejściem w życie ETS2 od 1800 do 4880 zł rocznie.

Łącznie wzrost cen paliw związany z działaniem ETS2 odczuwalny przez Polskę – miałby wynieść od 3,7 do 10 mld euro rocznie. W porównaniu do innych krajów UE – Polacy działanie systemu mają przy tym odczuwać znacznie bardziej niż np. Niemcy czy Hiszpanie.

Zgodnie z informacją uwzględnioną w raporcie – należy jednak podkreślić, że powyższe prognozy cenowe zostały przedstawione na rok 2030, kiedy – jak podkreślają eksperci – „system [red.: ETS2] w pełni wejdzie w życie i będzie już obowiązywał kilka lat”.

Unijny system ETS2, który ma objąć emisje związane m.in. ze spalaniem paliw kopalnych w transporcie drogowym i tym samym spowodować podwyżkę cen paliw (benzyny, diesla i LPG) – kiedy wchodzi w życie?

Rada UE ds. Środowiska podjęła decyzję o odsunięciu wejścia w życie ETS2 (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/667 z dnia 11 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1119 w odniesieniu do ustanowienia klimatycznego celu pośredniego Unii na 2040 r.) dla sektora transportu drogowego do 2028 r. Stanowi o tym wprost art. 2 ww. rozporządzenia„Rozpoczęcie handlu uprawnieniami do emisji w sektorze budynków, sektorze transportu drogowego i sektorach dodatkowych określonych w rozdziale IVa dyrektywy 2003/87/WE odracza się do 2028 r.”

Jako, iż system ETS2 został wprowadzony rozporządzeniem (a nie dyrektywą unijną) – jego przepisy będą bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE i nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 15 stycznia 2026 r. – odroczenie wejścia w życie ETS2 dla sektora transportu drogowego, było konieczne żeby „gospodarstwa domowe i firmy mogły przygotować się do nowych regulacji”.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/667 z dnia 11 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1119 w odniesieniu do ustanowienia klimatycznego celu pośredniego Unii na 2040 r. (Dz.U. UE L, rok 2026, poz. 667)
Powiązane
Tańsze paliwo dla seniorów – świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Tańsze paliwo dla seniorów – świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Wypłaty świadczenia już w październiku 2026 r.
Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Wypłaty świadczenia już w październiku 2026 r.
ZUS daje 1483,87 zł miesięcznie nawet na 3 lata, po zakończeniu L4. Świadczenie, o którym wie niewiele osób
ZUS daje 1483,87 zł miesięcznie nawet na 3 lata, po zakończeniu L4. Świadczenie, o którym wie niewiele osób
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
1 października ważna data dla przedsiębiorców. Wchodzą obowiązkowe e-Doręczenia
01 paź 2026

Od 1 października br. e-Doręczenia są obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w CEiDG przed 2025 rokiem. Oznacza to, że z systemu muszą już korzystać wszyscy przedsiębiorcy.
Stypendia rektora po nowemu. Będzie wyższa pula na wypłaty dla studentów?
01 paź 2026

Z początkiem października w życie wchodzą nowe zasady gospodarowania przez uczelnię wydatkami na stypendia rektora. Według resortu nauki i samych uczelni to krok w kierunku uproszczenia i uelastycznienia zasad. Zmiana nie oznacza jednak podwyższenia puli na wypłaty dla wyróżniających się studentów.
Czy nienależne wpłaty do PPK zwracane są finansującemu daną wpłatę?
01 paź 2026

Jeśli wpłaty do PPK zostały naliczone i dokonane np. od zawyżonej podstawy wymiaru, są one w tej części nienależne. Pracodawca powinien powiadomić o nienależnych wpłatach instytucję finansową, do której je przekazano, a instytucja finansowa dokona zwrotu środków.
Kupiłeś fotowoltaikę lub pompę ciepła na raty? Bank mógł ukryć przed Tobą kluczowe prawo
01 paź 2026

Sprzedawca zaoferował Ci szybki kredyt na miejscu, a teraz pojawiły się problemy z montażem instalacji? Wielu Polaków nie ma pojęcia, że w takiej sytuacji nie zostają sami z długiem. UOKiK właśnie ukarał znany bank kwotą niemal 5 milionów złotych za to, jak traktował swoich klientów. Chodzi o jeden konkretny zapis, który całkowicie zmienia zasady gry na korzyść konsumenta.

REKLAMA

Budynek nie służy wyłącznie działalności rolniczej, jeśli właściciel w nim mieszka. Podatek trzeba płacić [wyrok WSA]
01 paź 2026

Wszelkie zwolnienia od podatku muszą być traktowane jako wyjątek od zasady opodatkowania. To oznacza, że dotyczących ich przepisów nie można interpretować rozszerzająco. Zasada ta dotyczy również zwolnień od podatku od nieruchomości.
Niepokojący sygnał z rynku pracy. Bezrobocie może pójść w górę
01 paź 2026

Trudno oczekiwać wyraźnej poprawy sytuacji na rynku pracy i spadku liczby osób bezrobotnych w najbliższych miesiącach - ocenili eksperci Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. WRP spadł we wrześniu o 0,1 punktu, jednak jego długoterminowy trend nadal wskazuje na ryzyko wzrostu bezrobocia.
Skarbówka chce podatku, nawet gdy jednemu z nabywców mieszkania przysługuje zwolnienie [interpretacja KIS]
01 paź 2026

Kupujesz pierwsze mieszkanie razem z partnerem, który ma już własne? Według Dyrektora KIS nie skorzystasz ze zwolnienia z PCC nawet w części przypadającej na ciebie. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł inaczej, ale fiskus tego wyroku nie przyjął.
Data wejścia w życia uchwały podatkowej nie może budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd [wyrok WSA]
01 paź 2026

Aby uchwała mogła zacząć obowiązywać, musi zostać ogłoszone z zachowaniem wymaganego vacatio legis. Jak określić w niej datę wejścia w życie? W sposób niebudzący wątpliwości i taki, który nie będzie wewnętrznie sprzeczny i nie będzie wprowadzał adresatów aktu w błąd.

REKLAMA

Pracownicy zarobią więcej w październiku. Ekstra dodatek podniesie wypłaty
01 paź 2026

Praca w nocy może oznaczać kilkaset złotych więcej na koncie. W październiku wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 5,46 zł brutto. Pracownik, który przez cały miesięczny wymiar czasu pracy będzie wykonywał obowiązki w nocy, może otrzymać z tego tytułu nawet 961,20 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia. Kwota nie jest jednak stała i zmienia się w zależności od liczby godzin pracy przypadających w konkretnym miesiącu.
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie października. Trzeba jednak złożyć wniosek
01 paź 2026

Dla wielu rodzin to pieniądze, które pozwalają utrzymać domowy budżet w ryzach. Świadczenie pielęgnacyjne ma wspierać tych, którzy każdego dnia zajmują się bliskim z niepełnosprawnością, często kosztem własnej pracy i zawodowych planów. Choć kwota wzrosła, nie tylko wysokość wypłaty ma znaczenie. Bo opiekunowie muszą się odnaleźć w dwóch systemach przyznawania świadczenia, a wybór konkretnego rozwiązania może przełożyć się na ich prawa, możliwość podjęcia pracy oraz sytuację osoby, nad którą sprawują opiekę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA