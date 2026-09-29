9,47 zł za benzynę, 10,70 zł za diesel i 4,21 zł za LPG. „Największe podwyżki paliw dopiero przed nami” – nowy system obejmie transport drogowy, a koszt poniesie odbiorca końcowy

Paliwo już jest drogie (temu chyba nikt nie zaprzeczy), a eksperci ostrzegają – „największe podwyżki paliw dopiero przed nami”. Wzrostem cen paliw (benzyny, diesla i LPG) ma skutkować wejście w życie unijnego systemu ETS2, który od 2028 r. ma objąć emisje związane m.in. ze spalaniem paliw kopalnych w transporcie drogowym. I chociaż system ETS2 w teorii nie dotyczy użytkowników końcowych, gdyż obowiązki raportowania emisji spoczywają na dostawcach paliw, to według ekspertów – „jest pewne, że zostaną oni finalnie obciążeni kosztem działania systemu”.

Aktualne średnie detaliczne ceny paliw w Polsce – ile obecnie zapłacimy za 1 litr benzyny, diesla i LPG?

Zgodnie z najnowszymi danymi e-petrol.pl, średnie ceny detaliczne paliw w Polsce, na dzień 23 września 2026 r., przedstawiają się następująco:

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Rodzaj paliwa Cena za 1l Pb98 8,84 zł Pb95 7,99 zł ON 8,99 zł LPG 3,14 zł

Prognoza detalicznych cen pali na okres 28 września – 4 października 2026 r. została oszacowana natomiast na:

Rodzaj paliwa Cena za 1l Pb98 8,85-8,99 zł Pb95 7,97-8,09 zł ON 8,99-9,29 zł LPG 3,14-3,24 zł

„Paliwo już jest drogie. A jeszcze dojdzie ETS2” – eksperci ostrzegają przed wpływem objęcia transportu drogowego systemem ETS2 na ceny benzyny, diesla i LPG

– „Paliwo już jest drogie. A jeszcze dojdzie ETS2. Od 2028 r. ETS2 obejmie paliwa i ogrzewanie. Do pracy trzeba dojechać. Paliwo zdrożeje, a pracownikom mniej zostanie z pensji.” – w dniu 16 września br., napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Bartłomiej Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Post Barłomieja Mickiewicza, zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w X.com X.com

Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odniósł się w mediach społecznościowych do rosnących cen paliw i potencjalnych konsekwencji wprowadzenia systemu ETS2 na dalsze wzrosty. W swoim wpisie zwrócił uwagę, że obecne koszty tankowania mogą być dla kierowców szczególnie odczuwalne, a kolejne obciążenia mogą pojawić się wraz z wejściem w życie nowego systemu opłat za emisje.

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Solidarność podkreśla, że – zgodnie z wnioskami przedstawionymi w raporcie pt. „Energia. Transport. Społeczeństwo. Wpływ systemu ETS2 na gospodarkę Polski”, który został przygotowany na zlecenie Związku – dodatkowe koszty związane z ETS2, mają przełożyć się na ceny paliw i ogrzewania. System – od 2028 r. – ma objąć emisje związane m.in. ze spalaniem paliw kopalnych w transporcie drogowym. Według przewidywań ekspertów, będących autorami ww. raportu – najdotkliwiej mają to odczuć gospodarstwa domowe, które są uzależnione od samochodu, ponieważ w ich miejscowościach brakuje alternatywnego transportu publicznego. Wyższe ceny paliwa będą oznaczać dla takich osób większe wydatki związane z codziennym dojazdem do pracy.

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Wśród czynników zwiększających presję na ceny paliw, Solidarność wskazuje ponadto napięcia na Bliskim Wschodzie oraz zakłócenia w dostawach ropy.

9,47 zł za benzynę, 10,70 zł za diesel i 4,21 zł za LPG – „Funkcjonowanie systemu ETS2 będzie miało wpływ na ceny paliw”

ETS2 (Emissions Trading System 2) to nowy unijny system handlu emisjami, który obejmie paliwa wykorzystywane m.in. w transporcie drogowym, budynkach oraz sektorach dodatkowych. System handlu emisjami stanowi kluczowy element unijnych polityk klimatycznych. Objęte są nim przedsiębiorstwa, które prowadząc swoją działalność, emitują do atmosfery szczególnie duże ilości dwutlenku węgla (Instalacje). Za wyemitowanie tony CO2 muszą one zakupić i rozliczyć tzw. uprawnienie do emisji.

Według ekspertów, będących autorami raportu „Energia. Transport. Społeczeństwo. Wpływ systemu ETS2 na gospodarkę Polski”, który został przygotowany na zlecenie NSZZ „Solidarność” – chociaż system ETS2 w teorii nie dotyczy użytkowników końcowych, gdyż obowiązki raportowania emisji spoczywają na dostawcach paliw, to – „jest pewne, że zostaną oni finalnie obciążeni kosztem działania systemu”. Dalej przekonują oni: – „Jest w zasadzie pewne, że ciężar systemu będzie uwzględniany w finalnych kosztach paliw nabywanych na stacjach, szczególnie gdy obowiązek raportowania i monitorowania emisji z transportu nałożony ma być na dostawców paliw. Jest pewne, że ci przerzucą koszt funkcjonowania systemu na użytkownika końcowego. Podane poniżej oszacowania wzrostu cen paliw różnić się mogą jednak od cen obserwowanych na stacjach, gdyż na ostateczną cenę, jaką kierowca płaci przy dystrybutorze, wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak cena ropy naftowej, ustalana zwykle przez kartel OPEC, a także rozmaite decyzje zarządzających rafineriami paliwowymi w danym kraju. Jest także możliwe, że w początkowych etapach funkcjonowania ETS2 rząd, szczególnie w obliczu zbliżających się wyborów, zdecyduje się na wprowadzenie jakiegoś rodzaju tarcz ochronnych, podobnie jak było w przypadku energii elektrycznej i ciepła. Niniejsze opracowanie nie uwzględnia wpływu ww. czynników, gdyż są one nieprzewidywalne.”

Podwyżki cen paliw związane z wprowadzeniem systemu ETS2, zostały oszacowane w następujący sposób: Od 0,54 do 1,48 zł za litr benzyny, 0,63 do 1,71 zł za litr diesla i 0,39 do 1,07 zł za litr LPG. Przyjmując zatem możliwy najwyższy przewidywany wzrost ceny i ostatnią średnią cenę detaliczną paliwa w Polsce (z dnia 23 września 2026 r.): 1 l benzyny może kosztować nawet 9,47 zł, 1 l diesla – 10,70 zł, a 1 l LPG – 4,21 zł.

Eksperci pokusili się dalej o bardziej szczegółowe wyliczenia – tj. jak wzrost cen paliw, związany z funkcjonowaniem systemu ETS2, potencjalnie przełoży się na budżet domowy Polaków:

Przykład 1 Przykładowa rodzina z dwojgiem dzieci, w której jedno z rodziców pracuje i zarabia średnią krajową, a drugie opiekuje się domem, wykorzystująca samochód z silnikiem benzynowym sporadycznie do wożenia dzieci na zajęcia czy krótkie weekendowe wypady, może wydać na podwyżki cen paliw związane z wejściem w życie ETS2 od 388 do 1065 zł rocznie.

Przykład 2 Przykładowy(-wa) singiel(ka) zarabiający(-ca) pensję minimalną i dodatkowo zmagający(-ca) się z wykluczeniem komunikacyjnym i wykorzystujący(-ca) samochód z silnikiem diesla do dziennego dojazdu kilkudziesięciu kilometrów do pracy może wydać na podwyżki cen paliw związane z wejściem w życie ETS2 od 1800 do 4880 zł rocznie.

Łącznie wzrost cen paliw związany z działaniem ETS2 odczuwalny przez Polskę – miałby wynieść od 3,7 do 10 mld euro rocznie. W porównaniu do innych krajów UE – Polacy działanie systemu mają przy tym odczuwać znacznie bardziej niż np. Niemcy czy Hiszpanie.

Zgodnie z informacją uwzględnioną w raporcie – należy jednak podkreślić, że powyższe prognozy cenowe zostały przedstawione na rok 2030, kiedy – jak podkreślają eksperci – „system [red.: ETS2] w pełni wejdzie w życie i będzie już obowiązywał kilka lat”.

Unijny system ETS2, który ma objąć emisje związane m.in. ze spalaniem paliw kopalnych w transporcie drogowym i tym samym spowodować podwyżkę cen paliw (benzyny, diesla i LPG) – kiedy wchodzi w życie?

Rada UE ds. Środowiska podjęła decyzję o odsunięciu wejścia w życie ETS2 (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/667 z dnia 11 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1119 w odniesieniu do ustanowienia klimatycznego celu pośredniego Unii na 2040 r.) dla sektora transportu drogowego do 2028 r. Stanowi o tym wprost art. 2 ww. rozporządzenia – „Rozpoczęcie handlu uprawnieniami do emisji w sektorze budynków, sektorze transportu drogowego i sektorach dodatkowych określonych w rozdziale IVa dyrektywy 2003/87/WE odracza się do 2028 r.”

Jako, iż system ETS2 został wprowadzony rozporządzeniem (a nie dyrektywą unijną) – jego przepisy będą bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE i nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 15 stycznia 2026 r. – odroczenie wejścia w życie ETS2 dla sektora transportu drogowego, było konieczne – żeby „gospodarstwa domowe i firmy mogły przygotować się do nowych regulacji”.

Podstawa prawna :