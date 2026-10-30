Państwo dopłaci do kredytu nawet 3 tysiące złotych i to co miesiąc. O tej pomocy mnóstwo Polaków nie ma pojęcia

Wysoka rata kredytu hipotecznego potrafi wywrócić domowy budżet do góry nogami. Gdy po opłaceniu mieszkania, rachunków i codziennych wydatków na koncie zostaje coraz mniej pieniędzy, nie każdy wie, że może ubiegać się o pomoc państwa. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przewiduje nawet 3 tys. zł miesięcznie przez maksymalnie 40 miesięcy. Łączna kwota wsparcia może wynieść 120 tys. zł. Co ważne, w określonych warunkach część pieniędzy można umorzyć. Kto ma szansę na taką pomoc i gdzie złożyć wniosek?

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Rata kredytu pochłania zbyt dużą część dochodów? To jeden z warunków

Rosnące koszty życia i skutki wieloletnich podwyżek stóp procentowych sprawiły, że dla wielu Polaków spłata kredytu mieszkaniowego stała się poważnym obciążeniem. Nie zawsze wystarczy ograniczyć wydatki, zrezygnować z większych zakupów czy odłożyć wakacyjne plany. Jeśli domowy budżet przestaje się dopinać, warto sprawdzić czy można skorzystać z pomocy przewidzianej w przepisach.

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Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa od 2016 roku. Został utworzony z myślą o tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i mają problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego. Nie chodzi o przy tym o sytuacje, kiedy zostanie bez pracy czy całkowicie utraci źródła dochodu. Aby móc się ubiegać o wsparcie, wystarczy spełnić jeden z ustawowych warunków.

Pierwszym z nich jest sytuacja, w której miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa kredytu przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Oznacza to, że pomoc może być dostępna również dla osób, które nadal pracują i regularnie otrzymują wynagrodzenie, ale coraz większą część zarobków przeznaczają na obsługę kredytu.

Niski dochód po zapłaceniu raty również daje szansę na pomoc

W przepisach przewidziano także kryterium dochodowe. Znaczenie ma to, ile pieniędzy pozostaje gospodarstwu domowemu po uregulowaniu raty kredytu mieszkaniowego. W przypadku osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe dochód po odjęciu raty nie może przekraczać 1940 zł. Jeżeli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wieloosobowe, limit wynosi 1500 zł na osobę.

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Warto zwrócić uwagę, że warunki te dotyczą różnych sytuacji finansowych. Nie trzeba jednocześnie wykazywać, że rata pochłania ponad 40 proc. dochodu i że po jej zapłaceniu pozostaje niewielka kwota. Podstawą ubiegania się o pomoc może być spełnienie jednego z określonych kryteriów.

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To jednak nie wszystkie przypadki, w których Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może okazać się przydatny.

Sprzedaż mieszkania nie wystarczyła na spłatę kredytu? Można ubiegać się o pożyczkę

Problemy finansowe nie zawsze kończą się na decyzji o sprzedaży nieruchomości. Zdarza się, że kredytobiorca sprzedaje mieszkanie lub dom, ale uzyskana cena nie pokrywa całego zadłużenia wobec banku. W takiej sytuacji po transakcji nadal pozostaje kwota do spłaty.

Przepisy przewidują możliwość ubiegania się o pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, która ma pomóc w uregulowaniu zadłużenia pozostałego po sprzedaży nieruchomości. Maksymalna wysokość takiej pomocy wynosi 120 tys. zł.

Z Funduszu mogą korzystać również ci, którzy wcześniej korzystali z wakacji kredytowych. Wsparcie nie jest ponadto ograniczone wyłącznie do kredytów zaciągniętych w złotych. Program obejmuje także kredyty mieszkaniowe w walutach obcych.

Nawet 3 tys. zł miesięcznie. Pomoc może trwać 40 miesięcy

Podstawową formą wsparcia jest przekazywanie pieniędzy przeznaczonych na spłatę kredytu mieszkaniowego. Pomoc może być wypłacana przez maksymalnie 40 miesięcy, a jej wysokość zależy przede wszystkim od wysokości miesięcznej raty.

Obowiązuje jednak ustawowy limit: Fundusz może przekazywać kredytobiorcy niewięcej niż 3 tys. zł miesięcznie. Jeżeli pomoc zostanie przyznana w maksymalnej wysokości i będzie wypłacana przez cały dopuszczalny okres, łączna kwota wsparcia może sięgnąć 120 tys. zł. Dla gospodarstwa domowego, które każdego miesiąca zmaga się z wysoką ratą, taka suma może oznaczać znaczącą ulgę finansową.

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to automatyczna dopłata dla każdego posiadacza kredytu hipotecznego. Wysokość i okres przyznanej pomocy zależą od sytuacji kredytobiorcy oraz zasad określonych w przepisach. Istotne są również warunki zwrotu pieniędzy. To właśnie one sprawiają, że wsparcie może pomóc nie tylko przetrwać najtrudniejszy okres, lecz także rozłożyć obciążenie finansowe na wiele lat.

Dwa lata bez spłaty, a później nawet 200 rat bez odsetek

Pieniądze wypłacane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców co do zasady trzeba zwrócić. Nie jest to więc bezzwrotna dotacja, ale sposób pomocy osobom, które przejściowo nie radzą sobie ze spłatą zobowiązania. Zasady zwrotu zostały jednak skonstruowane tak, aby kredytobiorca miał czas na poprawę swojej sytuacji finansowej.

Spłata wsparcia rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty pomocy. Następnie kwota zobowiązania jest dzielona na 200 równych miesięcznych rat. Co ważne, raty te są nieoprocentowane. Oznacza to, że kredytobiorca nie musi płacić odsetek od zwracanej Funduszowi kwoty.

W praktyce spłata może więc zostać rozłożona na ponad 16 lat, a jej rozpoczęcie następuje dopiero po dwuletniej przerwie od zakończenia otrzymywania wsparcia. Jest jeszcze jeden szczegół, który może mieć duże znaczenie dla domowych finansów. Osoby spłacające zobowiązanie terminowo mogą skorzystać z możliwości umorzenia części długu.

Spłacisz 134 raty? Pozostała część zadłużenia może zostać umorzona

Przepisy przewidują korzystne rozwiązanie dla kredytobiorców, którzy terminowo regulują raty należne Funduszowi. Jeżeli spłacą 134 raty, pozostała część zobowiązania może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia oznacza to możliwość umorzenia nawet 39,6 tys. zł, czyli równowartości 66 rat po 600 zł.

To ważna różnica w porównaniu z pomocą, którą trzeba zwrócić w całości. Fundusz daje bowiem szansę na czasowe odciążenie domowego budżetu, a przy spełnieniu warunków również na trwałe zmniejszenie zobowiązania.

Dla tych, którzy przez długi czas zmagali się z wysokimi ratami i ograniczali codzienne wydatki, możliwość umorzenia części długu może mieć istotne znaczenie. Warto jednak pamiętać, że nie następuje ono automatycznie po otrzymaniu wsparcia. Konieczne jest spełnienie warunków dotyczących spłaty.

Pożyczka po sprzedaży nieruchomości. O tych formalnościach trzeba pamiętać

Odrębną formę pomocy Fundusz przewiduje dla tych, którzy sprzedali mieszkanie lub dom, ale nie uzyskali ceny wystarczającej na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. W takim przypadku można ubiegać się o pożyczkę na pokrycie pozostałego zadłużenia. Jej maksymalna wysokość wynosi 120 tys. zł.

Wniosek składa się w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. Istotny jest także termin dotyczący dokumentów. Umowę sprzedaży nieruchomości należy dostarczyć w ciągu czternastu dni od jej zawarcia.

Przepisy przewidują ponadto możliwość uzyskania promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki. Takie rozwiązanie może być przydatne dla osób, które dopiero przygotowują się do sprzedaży nieruchomości i chcą wcześniej ustalić, czy będą mogły skorzystać z pomocy. W tym przypadku konieczne jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania lub domu.

Warto więc odpowiednio wcześnie sprawdzić wymagania i przygotować dokumenty. Przy tego rodzaju zobowiązaniach terminy mają znaczenie, a ich niedopilnowanie może utrudnić skorzystanie z przewidzianego rozwiązania.

Wniosek składa się w banku, a nie w urzędzie

Osoby zainteresowane Funduszem Wsparcia Kredytobiorców nie muszą rozpoczynać procedury od wizyty w urzędzie. Formalności załatwia się bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

To bank przyjmuje wniosek i sprawdza, czy kredytobiorca spełnia warunki pozwalające na otrzymanie pomocy. W przypadku pożyczki związanej ze sprzedażą nieruchomości trzeba dodatkowo pamiętać o przekazaniu umowy sprzedaży w ustawowym terminie czternastu dni.

Przed złożeniem dokumentów warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, wysokość raty i dochody gospodarstwa domowego. Fundusz nie jest przeznaczony dla wszystkich kredytobiorców bez względu na ich możliwości finansowe. Pomoc przysługuje spełniającym określone kryteria.

Jeżeli pojawiają się trudności z regulowaniem rat, nie warto zakładać, że jedynym wyjściem jest samodzielne ograniczanie wydatków albo sprzedaż mieszkania. Sprawdzenie dostępnych form wsparcia może pomóc uniknąć dalszego pogarszania sytuacji finansowej.

Ponad 21,5 tys. umów od początku programu. Fundusz nadal jest potrzebny

O tym, że pomoc nie jest rozwiązaniem wyłącznie teoretycznym, świadczą dane dotyczące jej wykorzystania. Jak wynika z danych Banku Gospodarstwa Krajowego, do końca marca 2026 roku w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zarejestrowano 23 042 umowy o udzielenie wsparcia o łącznej wartości około 1,56 mld zł. W samym pierwszym kwartale 2026 roku zawarto 482 nowe umowy, których wartość przekroczyła 39 mln zł. Od początku funkcjonowania programu do końca marca 2026 roku wypłaty wsparcia, z uwzględnieniem zwrotów, wyniosły łącznie około 1,015 mld zł