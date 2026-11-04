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Skok cen polis OC na jesieni 2026 r. Gdzie jest najtaniej a gdzie najdrożej?

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04 listopada 2026, 11:42
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Ceny polis OC - październik 2026 r. - województwa
rankomat.pl

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W październiku 2026 r. przeciętna cena ubezpieczenia OC wyniosła 671 zł. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch miesięcy wzrosła aż o 8%. Według danych Rankomat.pl po raz ostatni tak duża skala wzrostów tych polis miała miejsce w kwietniu 2024 r. Obecnie OC podrożało w 13 z 16 miast wojewódzkich i we wszystkich województwach poza lubuskim. Najdrożej jest w Gdańsku (883 zł), a sześć miast przekroczyło próg 800 zł. Najtańszy jest Rzeszów (629 zł), a różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 254 zł.

Ceny polis OC w październiku 2026 r. - mediana krajowa najwyższa od lipca 2025 roku

Mediana najtańszych ofert OC dla całego kraju wyniosła w październiku 671 zł, o 18 zł (2,8 proc.) więcej niż we wrześniu (653 zł). Rok do roku OC jest droższe o 11 zł (1,7 proc.) – w październiku 2025 roku mediana wynosiła 660 zł.

To drugi z rzędu miesięczny wzrost. Od sierpnia, gdy mediana wynosiła 624 zł, OC podrożało o 47 zł, czyli o 8 proc. Październikowy wynik jest najwyższy od lipca 2025 roku, gdy mediana wynosiła 673 zł.

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Ceny polis OC - październik 2026 r. - mediana

rankomat.pl

15 z 16 miast wojewódzkich ma medianę wyższą od krajowej – wyjątkiem jest tylko Rzeszów, a Opole (673 zł) przekracza ją zaledwie o 2 zł. Kierowca z Gdańska płaci przeciętnie o 212 zł (32 proc.) więcej niż wynosi mediana krajowa, a kierowca z Poznania – o 172 zł więcej niż mediana dla całego wielkopolskiego.

Podwyżki w 13 z 16 miast. Gorzów Wielkopolski i Katowice na czele

W październiku obowiązkowe ubezpieczenie samochodu podrożało w 13 z 16 miast wojewódzkich. Największy skok odnotował Gorzów Wielkopolski – z 704 do 782 zł, czyli o 78 zł (11 proc.). Na drugim miejscu znalazły się Katowice, gdzie mediana wzrosła z 714 do 761 zł (o 47 zł). Po 37 zł więcej niż we wrześniu płacili kierowcy w Kielcach (717 zł) i Lublinie (727 zł), a o 34 zł – w Opolu (673 zł).

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Ceny polis OC - październik 2026 r. - miasta

rankomat.pl

Podrożało także w największych miastach. W Warszawie mediana wzrosła z 793 do 818 zł (o 25 zł), w Szczecinie z 813 do 832 zł (o 19 zł), a w Łodzi z 820 do 838 zł (o 18 zł). Mniejsze podwyżki odnotowano w Poznaniu (o 12 zł), Krakowie (o 9 zł), Gdańsku i Wrocławiu (po 6 zł) oraz w Olsztynie (o 3 zł).

Tańsze niż we wrześniu były tylko trzy miasta: Bydgoszcz (z 802 do 784 zł), Rzeszów (z 647 do 629 zł) i Białystok (z 725 do 709 zł). Spadki wyniosły od 16 do 18 zł.

Najdroższym miastem pozostał Gdańsk (883 zł), a za nim Wrocław (862 zł), Łódź (838 zł) oraz Szczecin i Poznań (po 832 zł). Próg 800 zł przekroczyło sześć miast – do grona dołączyła Warszawa (818 zł), a wypadła Bydgoszcz.

Najtaniej było w Rzeszowie (629 zł), który wyprzedził dotychczas najtańsze Opole. Różnica między Gdańskiem a Rzeszowem wzrosła z 238 do 254 zł.

Drożej wszędzie poza lubuskim

OC nie staniało w październiku 2026 r. w żadnym województwie. Mediana wzrosła w 15 regionach, a w lubuskim pozostała bez zmian (622 zł). Najmocniej podrożało w podlaskim – z 599 do 628 zł, czyli o 29 zł. Drugie było mazowieckie (z 696 do 721 zł, o 25 zł), a kolejne dolnośląskie (z 706 do 727 zł, o 21 zł) i łódzkie (z 647 do 667 zł, o 20 zł).

Ceny polis OC - październik 2026 r. - województwa

rankomat.pl

O kilkanaście złotych wzrosły ceny w wielkopolskim (o 18 zł), śląskim (o 17 zł), kujawsko-pomorskim (o 16 zł), lubelskim (o 15 zł), małopolskim (o 14 zł) i zachodniopomorskim (o 13 zł). Najmniejsze podwyżki odnotowano w pomorskim (o 9 zł), w opolskim, świętokrzyskim i podkarpackim (po 8 zł) oraz w warmińsko-mazurskim (o 2 zł).

Najdroższe pozostało pomorskie (759 zł), a za nim dolnośląskie (727 zł) i mazowieckie (721 zł). Najtaniej było w podkarpackim (572 zł), świętokrzyskim (582 zł) i opolskim (585 zł). Powyżej mediany krajowej (671 zł) znalazło się pięć województw, tyle samo co we wrześniu. Tuż pod nią było łódzkie (667 zł).

Przed odnowieniem polisy warto porównać oferty

- Ceny OC choć wzrosły, nadal są niższe niż 2 lata temu. Za podwyżkami stoją przede wszystkim rosnące koszty szkód. Ubezpieczyciele od kilku kwartałów wypłacają z OC coraz więcej, a przychody ze składek rosną dużo wolniej. We wrześniu KNF zapowiedziała zdecydowane działania wobec ubezpieczycieli, których składki nie są dostosowane do ryzyka. Dlatego wrześniowe i październikowe podwyżki mogą nie być ostatnie. Przed odnowieniem polisy warto porównać kilka ofert, zamiast przedłużać umowę bez sprawdzania cen – komentuje Stefania Stuglik, ekspertka Rankomat.pl

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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