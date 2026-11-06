Gdy rachunki rosną, Polacy działają podobnie. Badanie pokazało najczęstszą reakcję

W opinii 67 proc. Polaków najbardziej odczuwalne jesienią podwyżki dotyczą opłat za ogrzewanie i energię - wynika z badania Santander Consumer Banku. 71 proc. respondentów stara się te wydatki monitorować, w tym 41 proc. zadeklarowało, że robi to regularnie i szczegółowo.

Międzypokoleniowe różnice w odczuwaniu podwyżek

„Wyższe opłaty za energię najbardziej dają się we znaki mieszkańcom wsi (72 proc. wskazań), a najmniej osobom zamieszkującym metropolie (62 proc.). Jednocześnie wyzwanie to dotyka głównie pięćdziesięciolatków (77 proc.) oraz osób powyżej 60. roku życia (74 proc.). W grupie wiekowej 18-29 lat odsetek ten wyniósł 41 proc. Tak wyraźna różnica międzypokoleniowa może wynikać z faktu, że młodzi dorośli często mieszkają w domach rodzinnych, w których ciężar opłat za prąd czy ogrzewanie zazwyczaj spoczywa na rodzicach lub wynajmują mieszkania i dzielą koszty na więcej osób” - wskazała Monika Kasprzyk, dyrektorka Centrum Rozwoju Produktów Sprzedaży Bezpośredniej w Santander Consumer Banku.

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Jak Polacy kontrolują rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie?

Jak wynika z badania, 67 proc. respondentów największe podwyżki jesienią dostrzega w kosztach ogrzewania i energii. Większe wydatki na zdrowie, takie jak wizyty lekarskie, leki czy suplementy wskazało 40 proc. ankietowanych, zakup odzieży i obuwia - 34 proc., a zwiększone nakłady na dzieci, w tym na wyprawkę, ubrania i zajęcia dodatkowe – 21 proc. Badani rzadziej wskazywali rozrywkę i kulturę poza domem oraz wydatki na hobby i zainteresowania - po 9 proc. Podwyżki akcesoriów do domu zauważyło 7 proc., cyfrowej rozrywki oraz edukacji i samorozwoju - po 6 proc., a zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetyków - 5 proc.

71 proc. uczestników badania zadeklarowało, że analizuje opłaty za prąd, gaz czy ogrzewanie

71 proc. uczestników badania zadeklarowało, że analizuje opłaty za prąd, gaz czy ogrzewanie. Przy tym 41 proc. robi to regularnie i szczegółowo oraz porównuje rachunki z analogicznymi okresami z poprzedniego roku.

Wnikliwe sprawdzanie opłat najczęściej deklarują osoby po 60. roku życia - 44 proc. oraz trzydziestolatkowie - 43 proc., najrzadziej zaś czterdziestolatkowie - 36 proc.

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30 proc. ankietowanych ogranicza się jedynie do weryfikacji łącznej kwoty do zapłaty. To także najpopularniejszy model w grupie mieszkańców wsi (36 proc. wobec 26-29 proc. w pozostałych grupach). 14 proc. badanych, choć nie monitoruje rachunków na bieżąco, zauważa zmiany, kiedy kwota jest wyraźnie wyższa niż zwykle. Natomiast 7 proc. ankietowanych opłaca faktury bez żadnej analizy.

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Badanych zapytano również o przygotowanie domostw do zimy. Najwięcej osób (po 24 proc.) planuje przegląd lub serwis instalacji grzewczej, uszczelnienie okien i drzwi lub zakup zapasu węgla, drewna czy pelletu. Kupno opału najczęściej wymieniają mieszkańcy wsi (38 proc. wobec 11 proc. osób z metropolii). Autorzy badania zauważyli, że ta różnica wynika ze specyfiki lokalnej zabudowy.

Wśród planowanych prac przed sezonem grzewczym, Polacy w dalszej kolejności wymieniają zabezpieczenie ogrodu, tarasu lub balkonu przed mrozem - 19 proc. oraz przegląd instalacji elektrycznej lub gazowej - 16 proc. 13 proc. ma zamiar kupić akcesoria do odśnieżania lub środki przeciw oblodzeniu, a 10 proc. – dodatkowe źródła ogrzewania, takie jak grzejniki czy koce elektryczne. 8 proc. respondentów planuje docieplanie ścian, rur lub poddasza. Z kolei brak konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych zadeklarowało 24 proc.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 17-29 września 2026 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.