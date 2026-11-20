Wynajęcie pokoju kosztuje przeciętnie od nieco ponad 1 000 zł miesięcznie w Łodzi do niemal 1 600 zł w Warszawie. Przy tym prawie 38% kwoty płaconej przez najemców pokoi pochłaniają opłaty administracyjno-eksploatacyjne. Reszta to czynsz należny właścicielowi. W przypadku kawalerek i mieszkań dwupokojowych opłaty pochłaniają mniejszą część całkowitych kosztów najmu, ale i tak na ten cel idzie około 1/3 pieniędzy wydawanych przez najemców. Choć w ostatnich latach czynsze wyraźnie wzrosły, to obecnie dynamika zmian wyhamowała. To tylko część wniosków z pierwszego wydania comiesięcznego raportu Mzuri, opartego na danych z obowiązujących umów najmu.

Czynsze najmu mieszkań o 2,1% wyższe niż przed rokiem

Końcówka tegorocznego sezonu najmu wyłamała się ze standardowych ram. Pod koniec września aktywność najemców była słabsza niż zwykle. W efekcie w październiku dostępna oferta mieszkań i pokoi wystarczyłaby na 22 dni przy dotychczasowym tempie zawierania umów. W analogicznym okresie poprzednich dwóch lat wskaźnik ten wynosił przeciętnie zaledwie 12 dni.



Jednocześnie stawki czynszów za mieszkania były tylko o 2,13% wyższe niż rok wcześniej, a pokoje nawet minimalnie staniały (o 0,16%) – sugeruje nowy Indeks Stawek Czynszów Najmu Mzuri. Bazuje on na danych z faktycznie obowiązujących umów dotyczących tych samych lokali w kolejnych okresach.

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Indeks stawek czynszów najmu mieszkań Mzuri (9 miast w Polsce ) Indeks stawek czynszów najmu mieszkań Mzuri (9 miast w Polsce ) Materiały prasowe

Nawet za wynajęcie pokoju trzeba już płacić ponad tysiąc złotych

Dane Mzuri pokazują, że nawet na najtańszym z analizowanych rynków przeciętny miesięczny koszt wynajęcia pokoju przekracza już tysiąc złotych. W Łodzi wynosi około 1 030 zł, a w Warszawie niemal 1 600 zł. Są to kwoty uwzględniające zarówno czynsz należny właścicielowi, jak i opłaty.



Same czynsze netto (bez opłat) są przez to znacznie niższe. To właśnie ta wartość powinna szczególnie zainteresować właścicieli mieszkań na wynajem, bo w uproszczeniu pokazuje wysokość przychodu właściciela, jeszcze przed opodatkowaniem ryczałtem. W Warszawie mediana czynszu netto za pokój wynosi 1050 zł, podczas gdy w Łodzi zaledwie 560 zł. Różnica jest więc niemal dwukrotna. Co więcej, w Warszawie czynsz netto za trzy czwarte pokoi wynosi co najmniej 940 zł miesięcznie, podczas gdy w Łodzi za trzy czwarte pokoi właściciele otrzymują nie więcej niż 620 zł (po odjęciu opłat).

Przedział czynszów najmu pokoi w wybranych miastach Polski - październik 2026 r. (Mzuri) Przedział czynszów najmu pokoi w wybranych miastach Polski - październik 2026 r. (Mzuri) Materiały prasowe

Warszawa najdroższa, ale Gdańsk niewiele jej ustępuje

W przypadku mieszkań dwupokojowych mediana czynszu netto wynosi w Warszawie 2600 zł, a w Gdańsku 2500 zł. Na drugim końcu zestawienia znajdują się Katowice, gdzie mediana wynosi 1400 zł. Różnica między najdroższym i najtańszym z badanych miast jest więc niemal dwukrotna.

Przedział czynszów najmu mieszkań 2-pokojowych w wybranych miastach - październik 2026 r. (Mzuri) Przedział czynszów najmu mieszkań 2-pokojowych w wybranych miastach Polski - październik 2026 r. (Mzuri) Materiały prasowe

Dane z umów, a nie tylko z ogłoszeń

Raport Mzuri wyróżnia się przede wszystkim źródłem informacji. Firma ma w swojej bazie ponad 10 tysięcy lokali w 81 miastach Polski. Pozwala to sprawdzać nie tylko, ile właściciele oczekują za wynajęcie mieszkania, ale przede wszystkim, jakie czynsze faktycznie obowiązują w umowach.



Wraz z raportem oddajemy do dyspozycji czytelników Indeks Stawek Czynszów Najmu Mzuri. Wykorzystuje on metodę powtórzonego najmu, dzięki czemu pozwala śledzić zmiany czynszów tych samych mieszkań i pokoi. Ogranicza to zniekształcenia wynikające ze zmian struktury badanych lokali.



Oprócz poziomu i dynamiki czynszów monitorujemy również liczbę dni pustostanu, tempo wynajmowania dostępnych lokali oraz różnice pomiędzy stawkami ofertowymi a transakcyjnymi. W kolejnych miesiącach zamierzamy poszerzać zakres analizowanych zjawisk.



Pełny raport za październik 2026 roku, wraz z wykresami, zestawieniami stawek transakcyjnych i opisem metodologii, przesyłamy w załączeniu.



Denis Aleksandrowicz, dyrektor operacyjny Mzuri