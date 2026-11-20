W taryfie dynamicznej cena energii elektrycznej ustalana jest odrębnie dla każdej godziny doby, na podstawie notowań giełdowych z dnia poprzedniego. Dla właścicieli domowych magazynów energii oznacza to możliwość przesunięcia w czasie wykorzystania wyprodukowanej energii: zmagazynowania jej w godzinach niskich cen oraz zużycia lub odsprzedaży do sieci w godzinach cen wysokich. Policzyliśmy, jakie korzyści może z tego czerpać dom z fotowoltaiką i magazynem energii w dwóch dniach 2026 roku: letnim i jesiennym.

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Zmienność cen prądu w ciągu doby

Rozpiętość cen w ciągu doby potrafi być znaczna, a godziny najtańszej i najdroższej energii zmieniają się wraz z porą roku. Na Rynku Dnia Następnego 15 czerwca ceny wahały się od 0 zł/kWh w godzinach południowych do ok. 0,64 zł/kWh o godz. 21:00. 16 listopada najniższa cena, ok. 0,45 zł/kWh, przypadła na godziny poranne, a najwyższa, przekraczająca 1,22 zł/kWh, na okres między 15:00 a 16:00. Latem najtańsza energia dostępna jest w południe, w szczycie produkcji instalacji fotowoltaicznych, natomiast jesienią i zimą w nocy, przy najwyższych cenach wczesnym popołudniem i wieczorem.



Klienci Pstryk widzą ceny na każdą godzinę na bieżąco w aplikacji, razem z własnym zużyciem i kosztami energii. Dzięki temu mogą przenosić pracę energochłonnych urządzeń, takich jak pralka, zmywarka, pompa ciepła czy ładowarka samochodu elektrycznego, na godziny najniższych cen i na bieżąco sprawdzać, ile na tym oszczędzają.

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Dom z fotowoltaiką i magazynem

Weźmy przykładowo dom, który zużywa 10 kWh energii na dobę i ma zainstalowane panele fotowoltaiczne o mocy 8 kWp oraz magazyn energii o pojemności 16 kWh. Gospodarstwo kupuje i sprzedaje energię po cenach dynamicznych.



Porównaliśmy trzy warianty:

- instalację fotowoltaiczną bez magazynu,

- instalację z magazynem wykorzystywanym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

- instalację z magazynem, który mógłby dodatkowo pobierać energię z sieci i odsprzedać ją w późniejszych godzinach (tzw. arbitraż).



Obliczenia obejmują koszt energii wraz z 23 proc. VAT od energii pobranej z sieci, bez opłat dystrybucyjnych i pozostałych opłat.

Lato: przesunięcie sprzedaży na godziny wieczorne

W dniu 15 czerwca instalacja wyprodukowała 41 kWh energii, czterokrotnie więcej, niż wyniosło dobowe zużycie gospodarstwa. Bez magazynu nadwyżki trafiały do sieci w godzinach południowych, gdy ceny były bliskie zera, a bilans dnia zamknął się nadwyżką w wysokości 2,41 zł. Magazyn pozwolił zatrzymać część nadwyżek i oddać je do sieci między 20:00 a 22:00, co podniosło wynik dnia do 14,28 zł, czyli o 11,87 zł.



- Właściciel instalacji fotowoltaicznej bez magazynu sprzedaje energię w tych samych godzinach co tysiące innych prosumentów, czyli wtedy, gdy jej podaż jest największa, a cena najniższa. Magazyn pozwala przesunąć sprzedaż o kilka godzin, na moment, w którym podaż spada, a ceny rosną. To podstawowy mechanizm każdego rynku: najwięcej zyskuje ten, kto sprzedaje, gdy towaru brakuje – mówi Mirosław Bieliński, współzałożyciel Pstryk, były prezes Energi, a obecnie prezes Bankilo Obrót, spółki z grupy Pstryk odpowiedzialnej za koncesjonowany obrót energią.

Jesień i zima: magazyn jako bufor cenowy

W dniu 16 listopada instalacja wyprodukowała jedynie 10,5 kWh, jednak magazyn nadal przynosił korzyści. Ładował się w godzinach porannych, przy najniższych cenach, i zasilał gospodarstwo w droższych godzinach, a energię z paneli zachował na popołudniowy szczyt cenowy. Bez magazynu dom dopłacił tego dnia do energii 0,22 zł, a z magazynem zarobił na niej 6,09 zł, czyli wyszedł o 6,31 zł lepiej. Dla porównania, ten sam dom bez fotowoltaiki i magazynu zapłaciłby tego dnia za energię 8,38 zł.

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Potencjał przy zmianie przepisów

Ważne Obecnie energia pobrana z sieci może zostać wykorzystana przez magazyn wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa. Gdyby przepisy dopuszczały również jej odsprzedaż, czyli zakup w godzinach nocnych i oddanie do sieci w szczycie, zimowa korzyść wzrosłaby z 6,17 zł do 16,36 zł, a letnia z 11,84 zł do 14,49 zł.

- Magazyn, który pobiera energię w okresach nadwyżki i oddaje ją w okresach niedoboru, przynosi korzyść nie tylko właścicielowi, ale całemu systemowi elektroenergetycznemu. Obecne przepisy pozwalają mu jednak pełnić tylko część tej funkcji. Jednocześnie energia oddawana do sieci w net-billingu wyceniana jest o 23 proc. wyżej niż na rynku. Współczynnik ten miał wspierać prosumentów z samą fotowoltaiką, ale w połączeniu z magazynem zaczyna premiować przepływy, których system nie planował. Koszt tej premii ponoszą sprzedawcy energii. Współczynnik 1,23 powinien zostać zniesiony, a magazyny powinny zarabiać na rzeczywistych różnicach cen – wyjaśnia Mirosław Bieliński.

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Od czego zależy suma korzyści

Wysokość korzyści zależy przede wszystkim od profilu zużycia i sposobu sterowania magazynem. Większe pole do oszczędności mają gospodarstwa z pompą ciepła lub samochodem elektrycznym, które zużywają więcej energii i mogą przesuwać jej pobór w czasie. Kluczowe jest również automatyczne sterowanie, które na podstawie prognoz cen i pogody decyduje, kiedy ładować magazyn, a kiedy z niego korzystać.



- Przed decyzją o zakupie magazynu warto przeanalizować, w jakich godzinach gospodarstwo zużywa najwięcej energii i w jakim systemie będzie rozliczane. Największe korzyści magazyn przynosi w połączeniu z taryfą dynamiczną Pstryk, w której każda godzina doby ma własną cenę – podsumowuje Mirosław Bieliński.