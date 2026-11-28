Taki przelicznik potrafi wyraźnie zmniejszyć kwotę na kolejnej fakturze, ale większość odbiorców nawet nie sprawdza, czy przysługuje im to prawo. URE zaktualizował właśnie wyjaśnienia w tej sprawie i wskazuje na jeden ważny szczegół na rachunku. Zanim firma energetyczna cokolwiek rozliczy, liczy się konkretny krok i termin, który łatwo przeoczyć.

Nie chodzi wyłącznie o jedno zdarzenie . Czasem znaczenie ma suma kilku sytuacji rozciągniętych w czasie.

. Czasem znaczenie ma suma kilku sytuacji rozciągniętych w czasie. Na fakturze kryje się wskazówka , dzięki której łatwiej ocenić, czy w ogóle masz podstawy do obniżki.

, dzięki której łatwiej ocenić, czy w ogóle masz podstawy do obniżki. Obniżka nie działa jak zwykły automat . O tym, kiedy rusza zegar, decyduje konkretny moment.

. O tym, kiedy rusza zegar, decyduje konkretny moment. Są też sytuacje, w których winowajca wcale nie jest oczywisty. Zanim złożysz pismo, warto sprawdzić jedną rzecz.

Kiedy prąd znika na dłużej, rachunek może spaść

Chodzi o sytuacje, w których w domu lub mieszkaniu przez dłuższy czas brakuje prądu. Ciemne pokoje, rozładowany telefon i rozmrażająca się lodówka to scenariusz znany większości odbiorców, gdy jednak zasilanie wraca, mało kto wraca później do tej sprawy w dokumentach.

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Tymczasem po zbyt długiej przerwie w dostawie energii przysługuje bonifikata, którą firma uwzględnia w najbliższym okresie rozliczeniowym jako jednorazowe obniżenie rachunku za niedotrzymanie standardów dostaw.

Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował 26 listopada 2026 r. swoje wyjaśnienia w tej sprawie. Przypomina w nich nie tylko o prawach odbiorców, ale i o praktycznym szczególe: informacja o dopuszczalnym czasie przerw powinna znajdować się bezpośrednio na fakturze za energię.

16 albo 24 godziny. Kiedy brak prądu daje prawo do bonifikaty?

Dla odbiorców z IV i V grupy przyłączeniowej, czyli typowych gospodarstw domowych, przepisy wyznaczają cztery konkretne limity czasu trwania przerw. Dopiero ich przekroczenie otwiera drogę do bonifikaty:

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Jedna przerwa planowana: maksymalnie 16 godzin

maksymalnie Jedna przerwa nieplanowana (np. awaria sieci): maksymalnie 24 godziny

maksymalnie Suma wszystkich przerw planowanych w roku: maksymalnie 35 godzin

maksymalnie Suma wszystkich przerw nieplanowanych w roku: maksymalnie 48 godzin

Zgodnie z § 47 rozporządzenia systemowego roczne sumy dotyczą przerw długich i bardzo długich, czyli trwających powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny. Przerwy planowane i nieplanowane sumuje się oddzielnie.

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W praktyce możesz mieć prawo do obniżki rachunku nawet wtedy, gdy żadna pojedyncza awaria nie trwała pełnej doby. Jeśli w ciągu roku przytrafią się trzy awarie po 17 godzin każda, daje to łącznie 51 godzin, a więc przekracza roczny limit 48 godzin.

Mnożnik 10. Ile pieniędzy można odzyskać?

W przypadku gospodarstw domowych i innych odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu nieprzekraczającym 1 kV bonifikata za każdą niedostarczoną jednostkę energii wynosi dziesięciokrotność ceny wskazanej w przepisach. Podstawą jest średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym publikowana przez Prezesa URE.

Jak to się liczy w praktyce?

Najpierw ustala się ilość niedostarczonej energii za czas przekraczający dopuszczalny limit, przepisy odnoszą się tu do poboru prądu z tego samego dnia poprzedniego tygodnia. Jeśli awaria trwała 30 godzin, a limit wynosi 24 godziny, do wyliczenia brane jest 6 godzin ponad limit. Następnie stosuje się aktualną stawkę. URE podał, że średnia roczna cena za 2025 r. wyniosła 458,24 zł/MWh, czyli 0,45824 zł/kWh. Po zastosowaniu mnożnika 10 daje to 4,5824 zł za każdą kilowatogodzinę zakwalifikowaną do bonifikaty.

Przykład Przykład obliczeniowy: jeśli w danym przypadku ustalono 10 kWh niedostarczonej energii ponad limit, rachunek wygląda następująco:10 kWh × 0,45824 zł/kWh × 10 = 45,82 zł (po zaokrągleniu do grosza).

Ostateczna kwota zależy zawsze od indywidualnego zużycia z poprzedniego tygodnia, ustalonego czasu przerwy oraz właściwej taryfy i umowy.

Firma ma 30 dni. Ale bez wniosku nic się nie wydarzy

W przypadku odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia bonifikata za zbyt długi brak prądu nie jest przyznawana automatycznie. Co do zasady wymaga złożenia wniosku.

Dopiero od dnia, w którym przedsiębiorstwo energetyczne otrzyma Twoje pismo, zaczyna biec 30-dniowy termin na udzielenie bonifikaty. Przyznaną kwotę firma powinna następnie uwzględnić w rozliczeniach za najbliższy okres rozliczeniowy. Udzielenie bonifikaty i jej faktyczne odliczenie na fakturze to dwa odrębne etapy, dlatego warto zachować potwierdzenie wysłania lub złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o bonifikatę? Gotowy wzór

Przed wypełnieniem dokumentu przygotuj podstawowe informacje z faktury:

dane odbiorcy,

adres miejsca dostarczania energii,

numer klienta lub płatnika

kod PPE (indywidualny identyfikator punktu poboru energii).

We wniosku trzeba opisać przerwę:

podać jej datę,

godzinę rozpoczęcia oraz moment przywrócenia zasilania.

Jeśli powołujesz się na przekroczenie rocznego limitu kilku awarii, wymień każdą z nich oddzielnie. Bardzo pomocny będzie także numer zgłoszenia awarii.

Operatorzy udostępniają własne formularze, przykładem jest wniosek WB w TAURON Dystrybucji czy formularz elektroniczny w ENERGA-OPERATOR (gdzie należy wybrać kategorię „Bonifikaty i odszkodowania” i załączyć podpisany dokument). Trzeba skorzystać z kanału właściwego dla swojego dystrybutora.

W polu opisu żądania możesz wykorzystać poniższy wzór:

Wnoszę o udzielenie bonifikaty za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej do punktu PPE [wpisz numer] przy [wpisz adres]. Przerwa wystąpiła od [data i godzina] do [data i godzina]. Proszę o wskazanie przyjętego czasu przerwy, sposobu obliczenia bonifikaty oraz uwzględnienie jej w rozliczeniach.

Ważna wskazówka na przyszłość: awarię zawsze warto zgłosić na infolinię lub w aplikacji od razu po zauważeniu braku prądu. Zgodnie z przepisami czas przerwy nieplanowanej liczy się dopiero od chwili, gdy przedsiębiorstwo uzyskało informację o jej wystąpieniu, do momentu wznowienia dostaw.

Najważniejsze pytania w skrócie