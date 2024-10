Chcesz przekazać darowiznę w kryptowalucie? Fiskus właśnie wypowiedział się w tej sprawie

Tlenek węgla (CO) zwany potocznie czadem to silnie trujący gaz, który w każdym sezonie grzewczym zabija wiele osób. Jest bezbarwny i bezwonny, a na dodatek łatwo się miesza z powietrzem (jest od niego nieco lżejszy) i dlatego jest nazywany cichym zabójcą. Przedstawiamy szereg zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, których wdrożenie zabezpieczy nas przez zatruciem tym gazem a nawet śmiercią. Jednym z najskuteczniejszych zabezpieczeń jest czujnik czadu. Warto wiedzieć, gdzie i jak go najlepiej zamontować. Jednocześnie Państwowa Straż Pożarna złożyła w MSWiA propozycję zmian w przepisach, by montaż czujek dymu i czadu w mieszkaniach był obowiązkowy. Bo oprócz czujek czadu są też czujki dymu, które najszybciej mogą ostrzec przed pożarem.