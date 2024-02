Skarbowe obligacje oszczędnościowe w marcu dają duży zarobek i powinny być okazją dla inwestujących nadwyżki finansowe

Inflacja w styczniu spadła, jak wiadomo do poziomu 3,9 procent w skali roku, tymczasem Ministerstwo Finansów nie obniżyło oprocentowania obligacji dla oszczędzających, które będą do kupienia w marcu. Najatrakcyjniejsze: trzyletnie są oprocentowane 6,40%, a czteroletnie 6,55%.

Na średni i dłuższy dystans oszczędzania, takich korzyści nie daje i dawać w najbliższym czasie nie będzie żadna lokata bankowa.

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa: w jakie można zainwestować w marcu

W marcu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,05%, a 2-letnich 6,30%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,40%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,55% dla 4-latek oraz 6,80% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,75% i 7,05% w pierwszym roku.

– W marcu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oraz marże w kolejnych okresach odsetkowych pozostawiliśmy bez zmian, na atrakcyjnym poziomie – informuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych: jakie zasady

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która pozostaje bez zmian i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w marcu 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,50% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,25%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 1,50%.

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10 latek i wynoszą odpowiednio: 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa: gdzie kupić w marcu

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa są również stale dostępne przez Internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

– Szeroka oferta skarbowych obligacji detalicznych umożliwia naszym klientom zbudowanie własnego planu oszczędzania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Ze standardowej oferty można wybrać obligacje o różnym terminie zapadalności - od 3 miesięcy do 10 lat, oraz o różnym rodzaju oprocentowania: stałym, znanym z góry lub zmiennym, ustalanym na podstawie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego bądź wskaźnika inflacji – wyjaśnia Jurand Drop.

– Przy planowaniu oszczędzania znaczenie może mieć również to kiedy wypłacane są odsetki. Można je bowiem otrzymywać na bieżąco, w trakcie życia obligacji lub też skumulowane, w łącznej wysokości - przy wykupie danego instrumentu. Nasi klienci mogą zatem dowolnie wybierać, za pomocą których obligacji detalicznych będą realizować swój plan oszczędzania– dodaje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Jakie obligacje oszczędnościowe kupić w marcu, by zyskać najwięcej

Tradycyjnie najbardziej opłacalne są – ze względu na konstrukcję zasad oprocentowania – obligacje trzy- i czteroletnie. Jednak w związku z tym, że inflacja spadła do poziomu 3,9% a stopa referencyjna NBP wciąż wynosi 5,75 proc., bardzo atrakcyjne stają się w marcu obligacje dwuletnie, a nawet roczne, co wcześniej nie było takie oczywiste.

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,40% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,05% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,30% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. Obecnie stopa referencyjna to 5,75% i wiele wskazuje, że utrzymywać się ona będzie dłużej. Wielu ekonomistów uważa, że w 2024 r. nie dojdzie w ogóle do obniżki stóp, a najwięksi pesymiści zakładają, że RPP obniży je maksymalnie w skali całego roku o 0,75%. Pozostałe 5% to wciąż więcej niż realnie można zyskać w bankach na lokatach.

