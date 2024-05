Na krótko metę – lokata, na dłuższą – konto oszczędnościowe. To drugie można założyć zyskując dodatkową premię, a wiele kont oszczędnościowych na początek oferuje oprocentowanie porównywalne z lokatą. Przewaga konta jest taka, że można z niego wycofać środki nie tracąc całego oprocentowania.

Tak dobrej sytuacji dla osób, które trzymają swoje pieniądze w bankach, nie było od dawna. Niska inflacja i relatywnie wysoki poziom stóp procentowych sprawiły, że po długiej przerwie lokaty bankowe znów przynoszą realne zyski.

REKLAMA

Najlepsze lokaty i konta bankowe: gdzie najwyższe oprocentowanie teraz

Dodatkowo banki prześcigają się w walce o nowych klientów. Aż 12 na 13 banków, których ofertę analizują eksperci rankomat.pl, kusi premiami za założenie konta w wysokości do nawet 700 zł.

REKLAMA

Mulitporównywarka produktów finansowych i ubezpieczeń rankomat.pl regularnie śledzi sytuację na rynku lokat i kont bankowych. Jej eksperci sprawdzili aktualnie obowiązujące oferty banków w tym zakresie. Wnioski płynące z tej analizy są pozytywne dla klientów: tak dobrze w zakresie atrakcyjności oferty dla osób, które decydują się na trzymanie pieniędzy w bankach, nie było od dawna.

Jak komentuje Kamil Trembacz, analityk ds. produktów finansowych w rankomat.pl, w ostatnim czasie polskie banki notują najwyższe w historii zyski. Mogłoby się wydawać, że nie są to dobre informacje dla klientów. Faktycznie, jeśli chodzi o kredytobiorców, to z uwagi na wysokie stopy procentowe, nie znajdują się oni w najlepszej sytuacji. Natomiast klienci depozytowi, czyli posiadacze kont i lokat bankowych, mają ostatnio powody do zadowolenia.

Nowe zjawisko na rynkach finansowych - efekt Marywilskiej.https://t.co/P8CdbFpYu5 May 22, 2024

– Niska inflacja i wysokie stopy powodują, że na lokatach w końcu się nie traci. Dodatkowo dzięki dobrej koniunkturze banki mają budżety na pozyskiwanie nowych klientów i proponują atrakcyjne promocje między innymi za założenie konta osobistego lub konta oszczędnościowego – dodaje Kamil Trembacz, analityk ds. produktów finansowych w rankomat.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Lokata trzymiesięczna, półroczna czy roczna: ile wynosi średnie oprocentowanie

REKLAMA

Dobrą sytuację na rynku lokat bankowych potwierdzają dane Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z którymi od początku bieżącego roku średnie oprocentowanie depozytów (trwających od 3 do 12 miesięcy) utrzymuje się na stabilnym poziomie. Na najwyższe oprocentowanie lokat mogą obecnie liczyć klienci, którzy odłożą swoje pieniądze na pół roku lub rok. Nie brakuje również atrakcyjnych lokat i kont oszczędnościowych na okres 3-miesięczny. Średnie oprocentowanie lokat wynosi 4,3%, a najwyższe jest dla depozytów półrocznych: średnio 4,5%.

Tym samym po raz pierwszy od kilku lat raz lokaty bankowe spełniają swoją podstawową funkcję, czyli chronią oszczędności przed inflacją. Nie są to znaczące zyski, bo w marcu było to średnio 1,45% realnego zysku (po uwzględnieniu podatku Belki).

Zamiast drugiej waloryzacji emerytur w 2024 będzie czternastka wyższa od najniższej emerytury?https://t.co/Wg2ri3bwQ3 May 18, 2024

Nie wiadomo jednak, jak długo utrzyma się taka sytuacja. Od początku lipca zostaną uwolnione ceny energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych, co spowoduje wzrost rachunków za prąd i gaz o – odpowiednio – 30% i 15%. Będzie to czynnik sprzyjający wzrostowi inflacji. Jeśli pójdzie ona do góry, to może zniwelować niewielki zysk, który obecnie są w stanie generować lokaty bankowe.

Najlepsze oferty: 7% na koncie oszczędnościowym

Ryzyko wzrostu inflacji w drugiej połowie roku sprawia, że klienci nie powinni liczyć na pojawienie się wyjątkowo atrakcyjnych ofert depozytowych w najbliższym czasie. Dlatego znacznie ciekawsza sytuacja jest w segmencie kont oszczędnościowych, którymi banki starają się przekonać do siebie nowych klientów. W tym obszarze oferta części banków przebija pod względem oprocentowania ofertę depozytów.

Rząd planuje skrócić czas pracy, niech zrobi to z sensem!https://t.co/hchTDyBAb0 May 17, 2024

– Choć najwyższe dostępne oprocentowanie w naszej porównywarce należy obecnie do lokaty bankowej Nest Banku (7,1%), to jest to wyjątek. Kolejne miejsca w rankingu zajmują już konta oszczędnościowe oferowane przez: Velo Bank (7%), mBank (7%) i Bank Millennium (6%) – wylicza Kamil Trembacz.

W majowym zestawieniu produktów oszczędnościowych, które oferują najwyższe oprocentowanie, wysoko plasują się także depozyty Inbanku. Ich oprocentowanie jako jedyne zostało w kwietniu podniesione dla całej rozpiętości oferty o 0,20 do 0,35 p.p., co przełożyło się na ich wzrost do 5,5% dla okresu 6 i 12-miesięcznego.

Nawet 700 zł za założenie nowego konta

Najmocniej banki walczą o nowych klientów w obszarze oferty kont osobistych. Spośród 13 analizowanych przez ekspertów rankomat.pl instytucji tylko jedna – Nest Bank – nie oferuje premii lub zwrotu pieniężnego dla nowych klientów.

Kamil Trembacz podkreśla, że jest to wyjątkowa sytuacja, która nigdy wcześniej w historii prowadzonego przez nas rankingu kont osobistych nie miała miejsca.

– Najwięcej, bo aż 700 zł premii i zwrotów w pierwszym roku korzystania z nowego konta można zyskać w Santander Bank Polska. Podobną premię za otwarcie nowego konta oferuje Citi Handlowy – mówi Kamil Trembacz, analityk rankomat.pl.

Niewiele mniej, bo 600 zł mogą otrzymać osoby, które zdecydują się otworzyć rachunek w Banku Millennium i Velo Banku, a na premię o wartości 500 zł (lub więcej) można liczyć także w ING Banku Śląskim, Alior Banku czy Credit Agricole.

Waloryzacja składek emerytalnych jest też kwartalna. Ona przesądza czy warto odłożyć o 1-2 m-ce wniosek o emeryturę.https://t.co/G7ygFAT5gE May 16, 2024

Ze względu na to, że oferty kont bankowych tak mocno zrównały się ze sobą poziomem benefitów, rankomat.pl zdecydował się do rankingu wprowadzić dodatkową ocenę, która pomaga klientom w podjęciu decyzji.

Według ekspertów porównywarki w maju najlepsze konto osobiste dla nowych klientów oferował Bank Millennium. Pierwsze miejsce zawdzięcza premii w wysokości do 600 zł za jego założenie oraz zerowym opłatom za prowadzenie konta, standardowe przelewy czy wypłaty z bankomatów (po spełnieniu określonych warunków). Dodatkowo klienci otrzymują dostęp do konta oszczędnościowego z oprocentowaniem do 6% w skali roku.