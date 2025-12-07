Podmioty samorządowe, które złożyły już stosowne oświadczenia o chęci skorzystania z preferencyjnych taryf energetycznych, nie są zobowiązane do ponownego składania takich dokumentów w związku z wprowadzeniem nowego wzoru dla odbiorców uprawnionych. Wyjątkiem są sytuacje, w których zaistniały nowe okoliczności. Oto szczegóły.

Jeżeli masz to oświadczenie, to zapłacisz mniej za prąd. A niektórzy nawet nie muszą go składać

W związku z wejściem w życie nowych regulacji, od 13 sierpnia 2024 roku obowiązuje nowy, określony wzór oświadczenia, który muszą złożyć jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty z nimi powiązane, aby skorzystać z preferencyjnych taryf za energię elektryczną. Celem tych przepisów jest ochrona wybranych odbiorców przed skutkami wzrostu cen energii. Warto dodać, że w przypadku złożenia już wcześniej stosownego oświadczenia, ponowne jego składanie nie jest wymagane.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego. Kim jest odbiorca uprawniony?

Do grona odbiorców uprawnionych, którym przysługują specjalne uprawnienia w zakresie zakupu energii, należą:

Małe i średnie firmy: prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, od produkcji po usługi.

prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, od produkcji po usługi. Samorządy: na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także podmioty przez nie utworzone, np. zakłady budżetowe.

na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także podmioty przez nie utworzone, np. zakłady budżetowe. Podmioty świadczące usługi publiczne: m.in. przedsiębiorstwa wodociągowe, kanalizacyjne, transportowe, lecznice, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury czy straże pożarne.

Od 1 lipca 2024 roku obowiązują niższe stawki za energię elektryczną dla podmiotów wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy o ograniczeniu cen energii. Aby skorzystać z obniżki (693 zł/MWh netto, bez VAT i akcyzy), odbiorcy muszą do końca sierpnia złożyć u swojego dostawcy energii oświadczenie. W oświadczeniu należy podać szczegółowe dane firmy, dane kontaktowe, dane reprezentanta, informacje o punkcie poboru energii, kategorię odbiorcy, datę umowy, zużycie energii oraz podział zużycia na część objętą i nieobjętą ceną maksymalną.

Nie wszyscy odbiorcy muszą ponownie składać oświadczenie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że samorządy nie są zobowiązane do ponownego składania oświadczeń, ponieważ przepisy ustawy o ograniczeniu cen energii elektrycznej z 2022 roku dotyczące jednostek samorządu terytorialnego pozostają niezmienione.

Kiedy przesłać nowe oświadczenie?

Nowy formularz znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy gmina zdecyduje się zmodyfikować istniejące zgłoszenie, np. w związku z pojawieniem się nowych okoliczności wpływających na warunki stosowania ceny maksymalnej, takich jak zgłoszenie nowych punktów poboru energii elektrycznej.

Dodatkowo zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na warunki stosowania ceny maksymalnej wobec odbiorcy uprawnionego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmian, pisemnego powiadomienia o tym fakcie sprzedawcy.