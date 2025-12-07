REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Jeżeli masz to oświadczenie, to zapłacisz mniej za prąd. A niektórzy nawet nie muszą go składać

Jeżeli masz to oświadczenie, to zapłacisz mniej za prąd. A niektórzy nawet nie muszą go składać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 grudnia 2025, 08:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
bon energetyczny wniosek dochody prąd
Jeżeli masz to oświadczenie, to zapłacisz mniej za prąd. A niektórzy nawet nie muszą go składać
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podmioty samorządowe, które złożyły już stosowne oświadczenia o chęci skorzystania z preferencyjnych taryf energetycznych, nie są zobowiązane do ponownego składania takich dokumentów w związku z wprowadzeniem nowego wzoru dla odbiorców uprawnionych. Wyjątkiem są sytuacje, w których zaistniały nowe okoliczności. Oto szczegóły.

Jeżeli masz to oświadczenie, to zapłacisz mniej za prąd. A niektórzy nawet nie muszą go składać

W związku z wejściem w życie nowych regulacji, od 13 sierpnia 2024 roku obowiązuje nowy, określony wzór oświadczenia, który muszą złożyć jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty z nimi powiązane, aby skorzystać z preferencyjnych taryf za energię elektryczną. Celem tych przepisów jest ochrona wybranych odbiorców przed skutkami wzrostu cen energii. Warto dodać, że w przypadku złożenia już wcześniej stosownego oświadczenia, ponowne jego składanie nie jest wymagane.

REKLAMA

REKLAMA

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego. Kim jest odbiorca uprawniony?

Do grona odbiorców uprawnionych, którym przysługują specjalne uprawnienia w zakresie zakupu energii, należą:

  • Małe i średnie firmy: prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, od produkcji po usługi.
  • Samorządy: na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także podmioty przez nie utworzone, np. zakłady budżetowe.
  • Podmioty świadczące usługi publiczne: m.in. przedsiębiorstwa wodociągowe, kanalizacyjne, transportowe, lecznice, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury czy straże pożarne.

Od 1 lipca 2024 roku obowiązują niższe stawki za energię elektryczną dla podmiotów wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy o ograniczeniu cen energii. Aby skorzystać z obniżki (693 zł/MWh netto, bez VAT i akcyzy), odbiorcy muszą do końca sierpnia złożyć u swojego dostawcy energii oświadczenie. W oświadczeniu należy podać szczegółowe dane firmy, dane kontaktowe, dane reprezentanta, informacje o punkcie poboru energii, kategorię odbiorcy, datę umowy, zużycie energii oraz podział zużycia na część objętą i nieobjętą ceną maksymalną.

Nie wszyscy odbiorcy muszą ponownie składać oświadczenie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że samorządy nie są zobowiązane do ponownego składania oświadczeń, ponieważ przepisy ustawy o ograniczeniu cen energii elektrycznej z 2022 roku dotyczące jednostek samorządu terytorialnego pozostają niezmienione.

REKLAMA

Kiedy przesłać nowe oświadczenie?

Nowy formularz znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy gmina zdecyduje się zmodyfikować istniejące zgłoszenie, np. w związku z pojawieniem się nowych okoliczności wpływających na warunki stosowania ceny maksymalnej, takich jak zgłoszenie nowych punktów poboru energii elektrycznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na warunki stosowania ceny maksymalnej wobec odbiorcy uprawnionego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmian, pisemnego powiadomienia o tym fakcie sprzedawcy.

Powiązane
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
"Kazali mi się rozebrać do bielizny". Tak wygląda komisja ZUS. Co zrobić, gdy badanie zamienia się w upokorzenie?
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ci, którzy robią pranie w ten sposób, będą za to słono płacić. Nie ma litości, są kary. To nawet 5 tysięcy złotych!
07 gru 2025

Puszczenie w ruch automatycznej pralki w nocy, kiedy można skorzystać z niżej taryfy za prąd, może się skończyć finansową katastrofą dla tych, którzy robią to w mieszkaniu w bloku? Okazuje się, że za ten sposób szukania oszczędności grozi… kara sięgająca nawet 5 tysięcy złotych. Jak to możliwe!
Osoby bezrobotne mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych
07 gru 2025

Osoby bezrobotne, czy to z własnej woli, czy w wyniku zwolnienia, mogą liczyć na wsparcie państwa. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy uprawnia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także innych świadczeń. Jakich?  Oto szczegóły. 
Jeżeli masz to oświadczenie, to zapłacisz mniej za prąd. A niektórzy nawet nie muszą go składać
07 gru 2025

Podmioty samorządowe, które złożyły już stosowne oświadczenia o chęci skorzystania z preferencyjnych taryf energetycznych, nie są zobowiązane do ponownego składania takich dokumentów w związku z wprowadzeniem nowego wzoru dla odbiorców uprawnionych. Wyjątkiem są sytuacje, w których zaistniały nowe okoliczności. Oto szczegóły.
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
07 gru 2025

Przełomowe zmiany w Funduszu Medycznym zatwierdził Prezydent RP. Nowelizacja ustawy otwiera drogę do finansowania leczenia chorób rzadkich u dzieci oraz tworzy nowe subfundusze. Miliardy złotych na ochronę zdrowia w najbliższych latach zapewnić ma budżet państwa. Co dokładnie się zmieni?

REKLAMA

Likwidacja abonamentu RTV nie wcześniej niż w 2027 r. - jest pierwszy prawny konkret. A co w zamian? Kto będzie płacił na publiczną telewizję i radiofonię?
06 gru 2025

O likwidacji abonamentu RTV mówiło się wiele od dłuższego czasu. Mamy wreszcie pierwszy prawny konkret w tej sprawie, a jest nim projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, którego obszerne założenia zostały opublikowane 5 grudnia 2025 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W tych założeniach wprost planowane jest uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku płacenia tzw. abonamentu RTV. Za opracowanie gotowego projektu jest odpowiedzialna Marta Cienkowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt – zgodnie z założeniami MKiDN- ma być przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu w II albo III kwartale 2026 r. A zatem – jeżeli wszystko pójdzie po myśli projektodawców – likwidacja abonamentu RTV będzie możliwa najwcześniej od 2027 roku.
"Kazali mi się rozebrać do bielizny". Tak wygląda komisja ZUS. Co zrobić, gdy badanie zamienia się w upokorzenie?
06 gru 2025

Kazali jej stanąć na środku pokoju, w samej bieliźnie. Przed trzema lekarzami, bez parawanu, bez wyjaśnienia, bez cienia empatii. "Czułam się, jakbym była przesłuchiwana, a nie badana" – mówi nauczycielka po mastektomii. Jej historia wywołała lawinę podobnych relacji i ujawniła to, o czym pacjenci mówią od lat: że komisje ZUS potrafią przekroczyć granice godności. Co możesz zrobić, jeśli spotka cię to samo? Jak złożyć skargę, jak bronić swoich praw i jak wygrać w sądzie z instytucją, która twierdzi, że "wszystko odbyło się zgodnie z procedurą"?
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
06 gru 2025

Znaczny stopień niepełnosprawności otwiera w 2026 roku dostęp do najszerszego pakietu świadczeń i ulg w polskim systemie wsparcia. Osoby z tym orzeczeniem mogą korzystać ze stałych wypłat sięgających kilku tysięcy złotych miesięcznie, wysokich dopłat PFRON, ulg podatkowych, preferencji transportowych oraz szczególnych praw w miejscu pracy. To realne ułatwienia, które obejmują zarówno finanse, jak i codzienne funkcjonowanie, od rehabilitacji i mobilności, po dostęp do usług publicznych. Poniżej przedstawiamy pełne, aktualne zestawienie uprawnień na nadchodzący 2026 rok.
Pracodawca wtedy musi zapłacić, choć pracownik nie pracuje, a nie jest to urlop - te dni wolne a płatne należą się
07 gru 2025

Pracujesz na etacie i myślisz, że znasz wszystkie swoje prawa? Okazuje się, że polskie prawo pracy przewiduje specjalne dni wolne z zachowaniem pełnego wynagrodzenia, o których wielu pracowników nawet nie słyszało. Nie chodzi wcale o urlop wypoczynkowy ani zwolnienie lekarskie - to zbyt proste. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz legalnie nie przyjść do pracy, a pracodawca i tak musi Ci zapłacić.

REKLAMA

Kontrowersyjna reforma PIP: czy jej potrzebujemy? Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt. Oto najważniejsze zmiany
06 gru 2025

Kontrowersyjna reforma PIP to m.in. nowe uprawnienie inspektorów pracy do przekształcania umów cywilnoprawnych jak umowa o dzieło czy zlecenie w umowy o prace. Czy potrzebujemy tak dużych zmian? Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt. Oto najważniejsze punkty projektu ustawy o zmianie ustawy o PIP.
Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
06 gru 2025

Wokół lekkiego stopnia niepełnosprawności narosło mnóstwo mitów. Jedni są pewni, że „nic nie daje”, inni oczekują szeregu świadczeń, których w rzeczywistości nie dostaną. Tymczasem w 2026 roku osoby z lekkim stopniem mogą otrzymać więcej niż w latach poprzednich, dzięki cyfrowym wnioskom, zmianom w orzecznictwie, nowym programom PFRON oraz szerszemu stosowaniu ulgi rehabilitacyjnej. Ten artykuł pokazuje realne, konkretne i aktualne uprawnienia na 2026 rok. Jasno oddziela to, co przysługuje, od tego, czego nie dostaniesz z lekkim stopniem, aby nikt nie wprowadził Cię w błąd.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA