REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Jak w ekspresowym tempie wypłacić dużą sumę pieniędzy z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to prosty sposób

Jak w ekspresowym tempie wypłacić dużą sumę pieniędzy z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to prosty sposób

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 18:57
Maja Retman
Maja Retman
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to sposób
Jak szybko wypłacić pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to sposób
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jak uchronić bliskich przed finansowymi problemami na wypadek własnej śmierci, szczególnie tej nagłej? Niektórzy już za życia są zapobiegliwi. Jedni myślą o nagrobku, inni o formalnościach urzędowych. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że odpowiednia dyspozycja w banku może sprawić, że rodzina niemal natychmiast zyska dostęp do znacznych pieniędzy, bez czekania na zakończenie postępowania spadkowego. Jak działa to rozwiązanie i kto może z niego skorzystać?

Gdy śmierć oznacza brak pieniędzy na co dzień

Nie brak przezornych, którzy już wcześniej myślą, o tym, żeby po ich śmierci bliscy nie musieli ponosić dodatkowych kosztów ani związanych z tym stresu. Oprócz spraw związanych z pochówkiem, coraz częściej pojawia się też temat dostępu do pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym. Chodzi o to, aby rodzina – zwłaszcza w przypadku nagłej śmierci – nie została z dnia na dzień bez środków do życia.

REKLAMA

REKLAMA

W sytuacji, gdy zmarły utrzymywał współmałżonka lub dzieci, brak dostępu do jego pieniędzy może oznaczać trudności finansowe. Postępowanie spadkowe trwa, a rachunki i codzienne wydatki nie mogą czekać.

Wspólne konto nie zawsze rozwiązuje problem

Niektórzy są przekonani, że posiadanie wspólnego rachunku bankowego ze współmałżonkiem załatwia sprawę. Tymczasem nawet współwłaściciel konta po śmierci drugiej osoby może korzystać wyłącznie z połowy zgromadzonych środków. Druga część zostaje zablokowana aż do momentu zakończenia postępowania spadkowego. To oznacza, że nawet przy wspólnym koncie dostęp do pieniędzy bywa ograniczony.

Zobacz również:

Dyspozycja na wypadek śmierci. Czym jest zapis bankowy?

Rozwiązaniem tego problemu jest tak zwany zapis bankowy, czyli dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. To uproszczona prawnie uregulowana procedura, która pozwala przekazać wskazanym osobom pieniądze zgromadzone na rachunku. Co istotne, nie dotyczy ona wyłącznie kont oszczędnościowych. Można nią objąć również rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz terminowe lokaty oszczędnościowe.

REKLAMA

W dyspozycji można wskazać wyłącznie najbliższych krewnych: małżonka, rodziców, dziadków i pradziadków, dzieci, wnuki i prawnuki, a także rodzeństwo. To oni zyskują prawo żądania wypłaty określonej kwoty bezpośrednio z banku. Nie przejmują jednak samego rachunku ani zobowiązań czy innych praw zmarłego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile pieniędzy można wypłacić bez spadku?

Zapis bankowy pozwala na wypłatę znacznej sumy, choć obowiązuje ustawowy limit. Zgodnie z przepisami maksymalna kwota nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. W pierwszej połowie marca 2025 roku limit ten wynosił blisko 160 tysięcy złotych.

Zobacz również:

Zapis można zmienić lub odwołać w dowolnym momencie

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie jest decyzją nieodwracalną. Właściciel rachunku może ją w każdej chwili zmienić lub całkowicie odwołać, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w banku. Prawo dopuszcza także tzw. dorozumiane odwołanie zapisu – na przykład poprzez zamknięcie rachunku albo wypłacenie wszystkich zgromadzonych na nim środków.

Jeżeli jednak żadna dyspozycja nie zostanie złożona, pieniądze znajdujące się na koncie automatycznie wchodzą do masy spadkowej i podlegają standardowym zasadom dziedziczenia. A to oznacza czas, formalności i często dodatkowe problemy dla bliskich.

Powiązane
To ten wariant wdowiej renty najlepiej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Podpowiadamy jak złożyć wniosek
To ten wariant wdowiej renty najlepiej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Podpowiadamy jak złożyć wniosek
Lawina wniosków zalała ZUS. Chodzi o zmianę przepisów, która pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Duże znaczenie mają terminy
Lawina wniosków zalała ZUS. Chodzi o zmianę przepisów, która pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Duże znaczenie mają terminy
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?
Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Podwyżki dla żołnierzy zawodowych: wyższe stawki uposażenia zawodowego
03 lut 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego podwyżki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wraz z uposażeniem wzrosną także dodatki za długoletnią służbę wojskową. O ile wzrosną kwoty uposażenia zasadniczego?
Zmiany w planowaniu przestrzennym: co zmienia Zintegrowany Plan Inwestycyjny? Koniec lex deweloper
03 lut 2026

Reforma planowania przestrzennego to jedna z najistotniejszych zmian systemowych w obszarze urbanistyki i procesu inwestycyjnego w Polsce od kilkunastu lat. Wygaszanie specustawy mieszkaniowej (lex deweloper) i wprowadzenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI) oznacza odejście od wyjątkowych procedur na rzecz pełnej spójności inwestycji z lokalną polityką przestrzenną gmin.
Orzeczenie o niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku. Komu należy się 215,84 zł i na jakich zasadach
03 lut 2026

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie, ale nie przysługuje każdej osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności. O prawie do świadczenia decyduje nie tylko sam fakt posiadania orzeczenia, lecz także jego stopień, wiek osoby uprawnionej oraz moment powstania niepełnosprawności. Wiele osób myli zasiłek pielęgnacyjny z dodatkiem wypłacanym przez ZUS, co prowadzi do błędnych wniosków i odmów. Wyjaśniamy, komu świadczenie rzeczywiście się należy, kto go nie dostanie mimo orzeczenia i jakie warunki trzeba spełnić w 2026 roku.
Ile można dać darowizny bez podatku? Do jakiej kwoty nie trzeba zgłaszać?
03 lut 2026

Darowizny od osób spoza najbliższej rodziny mają najniższy limit. W 2026 roku każda darowizna od osoby obcej powyżej 5 733 zł wymaga zgłoszenia i może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Znajomość limitów, grup podatkowych oraz procedur zgłoszeniowych pozwala uniknąć problemów finansowych i formalnych.

REKLAMA

Komunikat PFRON: Przestajemy odpowiadać na listy przez e-Puap. Przechodzimy na e-Doręczenia
03 lut 2026

PFRON do 31 marca 2026 r. umożliwia prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia. Od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.
Czy zatrzymanie prawa jazdy pracownika-kierowcy to podstawa do zwolnienia?
03 lut 2026

Ciężarówka stoi, ładunek czeka, a pracodawca ma problem. Kierowca został zatrzymany i tymczasowo odebrano mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Czy możesz zwolnić takiego pracownika z dnia na dzień?
CUS (jednostki gminne) zastępują MOPS. Czy opieka i świadczenia niepieniężne ważniejsze niż zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierający i pielęgnacyjne?
03 lut 2026

Rząd konsekwentnie rozwija system wspierania osób potrzebujących pomocy świadczeniami niepieniężnymi. Każda osoba niepełnosprawna wie o ustawie o asystencji, która rodzi się w wielkich bólach, ale kiedyś wejdzie w życie. Niedawno RCL opublikował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Teraz mamy kolejną ważną publikację - projekt nowelizacja ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS). Nowelizacja sprawa, że takie Centra są atrakcyjniejsze dla prowadzących je gmin. Celem rządu jest zachęcenie do przekształcenia MOPS w CUS. Czym są CUS? To instytucje, które zastąpią w mojej ocenie MOPS w perspektywie dekady. Na razie jest ich 130, ale już 250 kolejnych gmin jest zainteresowanych powołaniem CUS na swoim terenie (wszystkich gmin w Polsce jest 2479).
AGD a ulga mieszkaniowa w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać podatek za sprzęt kuchenny
03 lut 2026

Podatnicy korzystający z ulgi mieszkaniowej nierzadko mają dylemat, które nakłady finansowe można zgodnie z prawem odliczyć od podatku. Najwięcej niepewności pojawia się w trakcie wykańczania i meblowania lokalu - to wtedy najczęściej dochodzi do pomyłek skutkujących problemami z fiskusem. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć zakup sprzętów AGD?

REKLAMA

ZUS: Przy nagłym zamknięciu szkoły lub przedszkola (np. z powodu pogody awarii) możemy wypłacić rodzicom zasiłek opiekuńczy
03 lut 2026

W związku z ostatnimi zjawiskami pogodowymi, takimi jak intensywne opady śniegu, gołoledź i srogi mróz, a także z powodu awarii, wiele placówek oświatowych zostało zmuszonych do nagłego zawieszenia zajęć. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice dzieci do lat 8, w takiej sytuacji mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Czy można jechać na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego? Kontrola ZUS
03 lut 2026

Czasami zwolnienie lekarskie nie wymaga leżenia chorego. Jeśli pacjent może chodzić, zastanawia czy może udać się na odpoczynek wyjazdowy. W związku z tym powstaje pytanie: czy można jechać na urlop podczas zwolnienia lekarskiego?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA