Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Panele przez śnieg nie produkują energii. Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne?

Panele przez śnieg nie produkują energii. Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne?

25 stycznia 2026, 09:44
czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne śnieg na panelach energia
Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne? Przez śnieg na panelach nie wytwarza się energia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zdarza się, że w styczniu 2026 r. panele fotowoltaiczne przez śnieg nie produkują w ogóle energii. Czy w związku z tym można odśnieżać panele? Na nasze pytanie odpowiadają eksperci.

Panele fotowoltaiczne przez śnieg nie produkują energii

Zimowe warunki eksploatacyjne często prowokują zarządców i właścicieli obiektów do pochopnych decyzji dotyczących instalacji technicznych. Naturalna potrzeba „zrobienia czegoś” w obliczu śniegu czy mrozu nie zawsze idzie w parze z rachunkiem technicznym i długofalowym interesem inwestora. Przykładem mogą być instalacje fotowoltaiczne, które – jako jeden z elementów infrastruktury budynku – wymagają przede wszystkim świadomego zarządzania ryzykiem, a nie doraźnych interwencji.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce zalegający śnieg na elementach instalacji rzadko ma istotny wpływ na ich roczne parametry użytkowe.W okresie zimowym niższa produkcja energii wynika przede wszystkim z fizyki: krótkiego dnia i niskiego kąta padania promieni słonecznych. Nawet idealnie czyste panele pracują wtedy na ułamek swoich możliwości – tłumaczy Bartosz Lampkowski, ekspert ds. systemów OZE z poznańskiej firmy Synesis – W praktyce kilka dni z grubą warstwą śniegu ma marginalny wpływ na roczny bilans energetyczny. Śnieg zwykle zsuwa się sam pod wpływem grawitacji i ciepła oddawanego przez pracujące ogniwa.

Ważne

Kilka dni ograniczonej pracy systemu nie przekłada się na realne straty w skali roku, natomiast nieprzemyślane działania eksploatacyjne mogą generować konsekwencje odczuwalne przez wiele lat.

Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne?

Z punktu widzenia nadzoru nad dużymi kontraktami budowlanymi i infrastrukturalnymi, kwestia zimowych interwencji dotyczy nie tyle samej technologii, ile organizacji procesu utrzymania obiektu. – Kluczem do opłacalności instalacji technicznych nie są krótkoterminowe parametry ich pracy, lecz trwałość i bezawaryjność w całym cyklu życia obiektu – wyjaśnia Andrzej Dudziński, Dyrektor Lafrentz Consulting. – Z perspektywy nadzoru inwestorskiego największym zagrożeniem nie są warunki atmosferyczne, lecz nieprzemyślane działania eksploatacyjne. Dotyczy to wszystkich elementów infrastruktury – od instalacji energetycznych, przez konstrukcje budynków, po obiekty inżynieryjne. Doraźne interwencje często prowadzą do mikrouszkodzeń, które z czasem obniżają niezawodność i generują koszty trudne do przewidzenia na etapie decyzji.

Ważne

Perspektywa nadzoru inwestorskiego: trwałość w całym cyklu życia obiektu. W praktyce zespoły odpowiedzialne za nadzór inwestorski i doradztwo techniczne częściej rekomendują cierpliwość oraz ocenę ryzyka niż natychmiastowe działania, których skutków nie da się w pełni kontrolować.

Kiedy można odśnieżyć panele fotowoltaiczne?

Kiedy interwencja jest uzasadniona? Eksperci wskazują, że ingerencja w elementy infrastruktury technicznej w okresie zimowym powinna być ograniczona do sytuacji, w których pojawia się realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu, na przykład:

REKLAMA

  • przy długotrwałych, ekstremalnych opadach śniegu na dachach płaskich,
  • w przypadku ryzyka przekroczenia nośności konstrukcji.

W takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma nie sam fakt interwencji, lecz jej organizacja i nadzór: stosowanie właściwych narzędzi, eliminacja improwizacji oraz pełne zabezpieczenie prac prowadzonych na wysokości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zima to test jakości nadzoru paneli fotowoltaicznych

Niskie temperatury same w sobie rzadko stanowią problem dla poprawnie zaprojektowanej i zrealizowanej infrastruktury technicznej. Zima jest natomiast momentem, w którym ujawniają się błędy popełnione na wcześniejszych etapach inwestycji – w projektowaniu, wykonawstwie lub organizacji nadzoru.Paradoksalnie to nie trudne warunki zimowe, lecz okresy intensywnej eksploatacji i wysokich temperatur częściej obnażają niedociągnięcia realizacyjne – dodaje Andrzej Dudziński, Dyrektor Lafrentz Consulting. – Rolą nadzoru inwestorskiego jest dopilnowanie, aby jakość wykonania wszystkich elementów infrastruktury była zgodna z założeniami projektu i interesem inwestora, niezależnie od rodzaju obiektu czy jego przeznaczenia.

Zima rzadko wymaga gwałtownych decyzji. Najlepszą strategią dla właścicieli i zarządców obiektów pozostaje wysoka jakość nadzoru na etapie realizacji inwestycji oraz świadome zarządzanie ryzykiem w trakcie eksploatacji. To podejście pozwala utrzymać wartość infrastruktury i stabilność kosztów – niezależnie od warunków pogodowych.

Źródło: Lafrentz

Lafrentz to grupa ekspertów, którzy od ponad 30 lat wspierają inwestorów w realizacji projektów budowlanych, energetycznych i deweloperskich. Ich siłą jest kompleksowość – od analizy i doradztwa strategicznego, przez projektowanie, nadzór i generalne wykonawstwo, aż po wykończenia wnętrz i zarządzanie portfelem inwestycji. Współpracują zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi partnerami, łącząc lokalne know-how z międzynarodowym doświadczeniem.

oprac. Emilia Panufnik
REKLAMA

