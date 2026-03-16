Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci zapłacą mniej za śmieci w 2026? Spór z gminami o ulgi dla posiadaczy tej karty

Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci zapłacą mniej za śmieci w 2026? Spór z gminami o ulgi dla posiadaczy tej karty

16 marca 2026, 12:55
Marzena Sarniewicz
Czy przysługują niższe opłaty za śmieci dla seniorów, którzy wychowali troje dzieci?
Opłaty za wywóz śmieci rosną w wielu miejscach w Polsce, dlatego wiele osób szuka sposobów na obniżenie rachunków. Rodzice, którzy wychowali co najmniej troje dzieci i posiadają Kartę Dużej Rodziny, często są przekonani, że przysługuje im ulga w opłatach za odpady. Jednak w praktyce samorządy odmawiają zniżek, tłumacząc, że dzieci nie mieszkają już z rodzicami. Do sprawy odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazuje, że taka interpretacja przepisów może być niezgodna z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny dla seniora - wystarczy, że wychował troje dzieci

KDR przysługuje nie tylko rodzinom, w których dzieci są małe. Prawo do KDR mają również rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich obecny wiek.

To znaczy, że rodzice otrzymują KDR niezależnie od tego, czy dzieci nadal są na ich utrzymaniu. Nawet jeśli wszystkie dzieci są już dorosłe i i utrzymują się samodzielnie, rodzice mogą otrzymać KDR (źródło: gov.pl).

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezterminowo, co oznacza, ze można z niej korzystać dożywotnio. Prawo do KDR przysługuje także rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.

Gminy odmawiają ulg za śmieci dla rodziców dorosłych dzieci

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej PRO, do Rzecznika Praw Obywatelskich trafia coraz więcej skarg od rodziców, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, a dziś mieszkają już sami, albo tylko z małżonkiem. Mimo posiadania ważnej Karty Dużej Rodziny nie mogą skorzystać z ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami.

Samorządy tłumaczą odmowy w dość podobny sposób. Według wielu gmin ulga powinna dotyczyć wyłącznie gospodarstw domowych, w których faktycznie mieszka w wielodzietna rodzina. W ich ocenie sam fakt wychowania trojga dzieci nie wystarcza, jeśli dzieci są już dorosłe i prowadzą własne gospodarstwa domowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że taka interpretacja może być nieprawidłowa. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny prawo do niej mają również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich obecnego wieku. Zdaniem RPO, odmawianie ulg tylko dlatego, że dzieci nie mieszkają już z rodzicami, może być sprzeczne z ideą programu wsparcia rodzin wielodzietnych. W wielu przypadkach konieczne może być więc ponowne przeanalizowanie lokalnych uchwał lub zmiana praktyki stosowanej przez samorządy.

Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Warto jednak pamiętać, że sama Karta Dużej Rodziny nie oznacza automatycznie zniżki w opłatach za śmieci w całym kraju.

Czy Karta Dużej Rodziny daje zniżkę na śmieci w całej Polsce?

Karta Dużej Rodziny nie gwarantuje jednej, ogólnopolskiej ulgi w opłatach za odpady. To gmina decyduje, czy wprowadza zwolnienie lub zniżkę, na jakich zasadach i w jakiej wysokości. Dlatego w jednym mieście KDR może oznaczać konkretną ulgę, a w innym, brak zniżek w opłacie śmieciowej.

Oto przykłady miast, w których wprowadzono zniżkę dla osób objętych KDR: Katowice, Tychy, Lublin, Białystok, Częstochowa, Tarnów. Często są to zniżki rzędu od 20 do nawet 50 proc., mogą być też stałe ulgi lub opłaty za określą liczbę osób, nawet jeśli w gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej osób.

Ważne: W praktyce miasta mogą mieć dodatkowe warunki, na przykład wymóg selektywnej zbiórki, wspólnego zamieszkiwania, złożenia deklaracji, albo konkretnego sposobu naliczania opłaty. Dlatego zasady zawsze trzeba sprawdzić.

Kto może być zwolniony z opłat za wywóz śmieci?

Podstawą prawną do wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten pozwala Radzie gminy wprowadzić częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty dla wybranych grup mieszkańców. Oznacza to, że każda gmina może samodzielnie określić, kto może skorzystać z niższych opłat za śmieci. Najczęściej ulgi obejmują osoby:

  • o niskich dochodach,
  • emerytów i rencistów prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • mieszkańców kompensujących bioodpady w przydomowych kompostownikach,
  • rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ostatecznie zasady przyznawania ulg oraz ich wysokość określają lokalne uchwały.

Gdzie najszybciej uzyskać informacje o zniżkach?

Najlepszym źródłem informacji o zniżkach za wywóz odpadów jest Wydział Gospodarki Odpadami w urzędzie gminy lub miasta. Pracownicy wydziału pomogą zapoznać się z aktualnymi przepisami, a także udzielą pomocy przy wypełnianiu wniosku o ulgę. Można też szukać informacji na stronie urzędu lub w uchwale. Na stronach należy szukać zakładek odpady, opłata za gospodarowanie odpadami, zwolnienia, ulgi, deklaracje.

Zniżka na wywóz odpadów to realne oszczędności dla rodzin wielodzietnych. Dzięki takiej uldze, rodziny mogą zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co ma istotne znaczenie w codziennym budżecie. Ważne jest, aby zadbać o jej przyznanie. Trzeba koniecznie złożyć wniosek i dopełnić formalności w urzędzie gminy. Najczęściej chodzi o deklarację śmieciową z zaznaczeniem zwolnienia albo osobny wniosek, czasem z oświadczeniem i kopią KDR.

Zobacz również:

Karta Dużej Rodziny to też inne uprawnienia

Warto mieć Kartę Dużej Rodziny nie tylko ze względu na zniżki w opłatach za śmieci, gdyż uprawnia ona do korzystania z licznych ulg i rabatów, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów programu np. na tańsze bilety PKP - 37 proc. obniżki na bilety jednorazowe i 49 proc. na miesięczne, 10% rabatu w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Z Karty Dużej Rodziny można korzystać także przy zakupie biletów do muzeów, centrów nauki i parków rozrywki.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Wystawiasz tylko jedną fakturę? To i tak Cię dotyczy. Wielu przedsiębiorców myli się w sprawie KSeF
16 mar 2026

Polscy przedsiębiorcy znajdują się dziś pomiędzy dwiema kluczowymi datami wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowy obowiązek wkrótce stanie się codziennością dla firm w całym kraju. Tymczasem właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wciąż zadają jedno pytanie: czy jeśli wystawiam zaledwie jedną lub dwie faktury miesięcznie, również muszę korzystać z systemu? Wielu z nich zakłada, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie dużych firm. To jeden z najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów w interpretacji przepisów.
Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
16 mar 2026

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów już 24 kwietnia 2026 r. Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE.
Skarbówka potwierdza ważną zasadę: cudzoziemiec może dostać mieszkanie od matki bez podatku w Polsce – jeden warunek decyduje o wszystkim
16 mar 2026

Czy cudzoziemiec może otrzymać nieruchomość w Polsce od najbliższego członka rodziny bez podatku od spadków i darowizn? Wiele osób sądzi, że brak polskiego obywatelstwa zamyka taką możliwość. Tymczasem stanowisko organów podatkowych pokazuje coś zupełnie innego. Skarbówka jasno wskazuje, że w określonych okolicznościach darowizna nieruchomości między cudzoziemcami może korzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli spełnione są warunki określone w ustawie.
WIBOR i koszt pieniądza. Czy kredytobiorcy byli przez lata wprowadzani w błąd?
16 mar 2026

Przez wiele lat klienci zaciągający kredyty hipoteczne w Polsce otrzymywali bardzo podobne wyjaśnienie mechanizmu oprocentowania kredytu. W materiałach marketingowych banków, w szkoleniach dla pośredników kredytowych oraz w rozmowach sprzedażowych powtarzano prosty schemat: bank zarabia na marży, natomiast WIBOR odzwierciedla koszt pieniądza dla banku. Taki sposób prezentacji konstrukcji kredytu budował w świadomości klientów bardzo konkretny obraz ekonomiczny. Bank przedstawiany był jako instytucja, która jedynie przenosi na kredytobiorcę koszt pozyskania pieniądza, natomiast jego wynagrodzeniem jest wyłącznie marża kredytowa. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się jednak wypowiedzi przedstawicieli sektora finansowego oraz administratora wskaźnika WIBOR, które pokazują, że taki sposób tłumaczenia mechanizmu oprocentowania był – w najlepszym wypadku – znacznym uproszczeniem, a w najgorszym mógł stanowić wprowadzającą w błąd narrację ekonomiczną.

REKLAMA

Nowe mieszkania odpowiedzią na lukę czynszową? Domański odsłania plan
16 mar 2026

W 2026 r. zakontraktujemy budowę i remonty 18 tys. mieszkań. Razem ze środkami z 2024 i 2025 r. mówimy o budowie i remontach 35 tys. mieszkań w ciągu 3 lat naszych rządów – powiedział w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Wychowałaś czwórkę dzieci? ZUS wypłaci Ci blisko 2000 zł. Zobacz, jak złożyć wniosek
16 mar 2026

Wychowanie przynajmniej czwórki dzieci to ogromny trud, który państwo postanowiło docenić. Program "Mama 4 Plus" pozwala rodzicom, którzy ze względu na opiekę nad liczną rodziną nie mogli wypracować stażu emerytalnego, otrzymać comiesięczne wsparcie finansowe. Jakie warunki musisz spełnić, aby w 2026 roku otrzymać nawet 1978,49 zł brutto?
Podatek katastralny i od pustostanów? Rząd odpowiada i zdradza plany reform mieszkalnictwa
16 mar 2026

Rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku od pustostanów czy podatku katastralnego - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski dodał, że do końca roku ma być przyjętych kilkanaście ustaw reformujących obszar mieszkalnictwa.
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
16 mar 2026

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.

REKLAMA

Gdzie wyrzucić podarte skarpetki? Nie do śmieci - bo grozi za to nawet 5 000 zł kary, a opłata za śmieci rośnie do 400%
16 mar 2026

Dziurawe skarpetki, wytarta bielizna, stary ręcznik - kiedyś lądowały w worku z odpadami zmieszanymi i nikt się nie pytał. Od 2025 r. to nielegalne. Tekstylia to osobna frakcja odpadów, a wrzucenie ich do czarnego worka grozi podwyżką opłaty śmieciowej nawet o 400 procent. Sprawdź, jak i gdzie prawidłowo się ich pozbyć.
Kupujesz mieszkanie? W Warszawie możesz przepłacić nawet dwa razy więcej niż w Łodzi
16 mar 2026

Ceny transakcyjne na rynkach mieszkaniowych w największych miastach były w ubiegłym roku od 11 do 15 proc. niższe od cen ofertowych - wynika z raportu serwisu SonarHome.pl. W ocenie ekspertów, dla zainteresowanych zakupem oznacza to pole do negocjacji ze sprzedającymi.
