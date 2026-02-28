REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci zapłacą mniej za śmieci w 2026. Wystarczy mieć tę kartę

Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci zapłacą mniej za śmieci w 2026. Wystarczy mieć tę kartę

28 lutego 2026, 17:16
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Niższe opłaty za śmieci dla seniorów, którzy wychowali troje dzieci
Niższe opłaty za śmieci dla seniorów, którzy wychowali troje dzieci
Opłaty za wywóz śmieci rosną w wielu miejscach w Polsce, a część seniorów nawet nie wie, że może starać się o zniżkę. Jeśli wychowałeś co najmniej troje dzieci w 2026 roku da się realnie obniżyć rachunek za odpady z Kartą Dużej Rodziny. Niestety, ulgi nie są ogólnopolskie, a zniżka nie nalicza się automatycznie. Trzeba złożyć wniosek lub poprawnie wypełnić deklarację. Wyjaśniamy jak płacić mniej za śmieci w 2026 roku.

Karta Dużej Rodziny dla seniora, wystarczy, że wychował troje dzieci

KDR przysługuje nie tylko rodzinom, w których dzieci są małe. Prawo do KDR mają rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, czyli KDR nie wygasa, gdy dzieci dorosną.

Często pada pytanie - czy trzeba mieszkać z dorosłymi dziećmi, żeby mieć Kartę Dużej Rodziny? Nie, prawo do KDR dla rodziców dotyczy także sytuacji, gdy dzieci są dorosłe i mieszkają osobno, liczy się to, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Czy Karta Dużej Rodziny daje zniżkę na śmieci w całej Polsce

Karta Dużej Rodziny nie gwarantuje jednej, ogólnopolskiej ulgi w opłatach za odpady. To gmina decyduje, czy wprowadza zwolnienie lub zniżkę, na jakich zasadach i w jakiej wysokości. Dlatego w jednym mieście KDR może oznaczać konkretną ulgę, a w innym, brak zniżek w opłacie śmieciowej.

Oto przykłady miast, w których wprowadzono zniżkę dla osób objętych KDR: Katowice, Tychy, Lublin, Białystok, Częstochowa, Tarnów. Często są to zniżki rzędu od 20 do nawet 50 proc., mogą być też stałe ulgi lub opłaty za określą liczbę osób, nawet jeśli w gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej osób.

Ważne: W praktyce miasta mogą mieć dodatkowe warunki, na przykład wymóg selektywnej zbiórki, wspólnego zamieszkiwania, złożenia deklaracji, albo konkretnego sposobu naliczania opłaty. Dlatego zasady zawsze trzeba sprawdzić.

Gdzie najszybciej uzyskać informacje o zniżkach?

Najlepszym źródłem informacji o zniżkach za wywóz odpadów jest Wydział Gospodarki Odpadami w urzędzie gminy lub miasta. Pracownicy wydziału pomogą zapoznać się z aktualnymi przepisami, a także udzielą pomocy przy wypełnianiu wniosku o ulgę. Można też szukać informacji na stronie urzędu lub w uchwale. Na stronach należy szukać zakładek odpady, opłata za gospodarowanie odpadami, zwolnienia, ulgi, deklaracje.

Zniżka na wywóz odpadów to realne oszczędności dla rodzin wielodzietnych. Dzięki takiej uldze, rodziny mogą zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co ma istotne znaczenie w codziennym budżecie. Ważne jest, aby zadbać o jej przyznanie. Trzeba koniecznie złożyć wniosek i dopełnić formalności w urzędzie gminy.

Złóż wymagane dokumenty. Zniżki nie naliczają się automatycznie

Najczęściej chodzi o deklarację śmieciową z zaznaczeniem zwolnienia albo osobny wniosek, czasem z oświadczeniem i kopią KDR.

Karta Dużej Rodziny to też inne uprawnienia

Warto mieć Kartę Dużej Rodziny nie tylko ze względu na zniżki w opłatach za śmieci, gdyż uprawnia ona do korzystania z licznych ulg i rabatów, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów programu np. na tańsze bilety PKP - 37 proc. obniżki na bilety jednorazowe i 49 proc. na miesięczne, 10% rabatu w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Z Karty Dużej Rodziny można korzystać także przy zakupie biletów do muzeów, centrów nauki i parków rozrywki.

Źródło: INFOR
