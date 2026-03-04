REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci zapłacą mniej za śmieci w 2026 z Kartą Dużej Rodziny? Spór z gminami o ulgi

Seniorzy, którzy wychowali troje dzieci zapłacą mniej za śmieci w 2026 z Kartą Dużej Rodziny? Spór z gminami o ulgi

04 marca 2026, 10:02
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Czy przysługują niższe opłaty za śmieci dla seniorów, którzy wychowali troje dzieci?
Czy przysługują niższe opłaty za śmieci dla seniorów, którzy wychowali troje dzieci?
Opłaty za wywóz śmieci rosną w wielu miejscach w Polsce, dlatego wiele osób szuka sposobów na obniżenie rachunków. Rodzice, którzy wychowali co najmniej troje dzieci i posiadają Kartę Dużej Rodziny, często są przekonani, że przysługuje im ulga w opłatach za odpady. W praktyce część samorządów odmawia zniżek, tłumacząc, że dzieci nie mieszkają już z rodzicami. Do sprawy odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazuje, że taka interpretacja przepisów może być niezgodna z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny dla seniora - wystarczy, że wychował troje dzieci

KDR przysługuje nie tylko rodzinom, w których dzieci są małe. Prawo do KDR mają rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, czyli KDR nie wygasa, gdy dzieci dorosną.

Często pada pytanie - czy trzeba mieszkać z dorosłymi dziećmi, żeby mieć Kartę Dużej Rodziny? Nie, prawo do KDR dla rodziców dotyczy także sytuacji, gdy dzieci są dorosłe i mieszkają osobno, liczy się to, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Gminy odmawiają ulg za śmieci dla rodziców dorosłych dzieci

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafia coraz więcej skarg od rodziców, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, a dziś mieszkają już sami, albo tylko z małżonkiem. Mimo posiadania ważnej Karty Dużej Rodziny nie mogą skorzystać z ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami.

Samorządy tłumaczą odmowy w dość podobny sposób. Według wielu gmin ulga powinna dotyczyć wyłącznie gospodarstw domowych, w których faktycznie mieszka w wielodzietna rodzina. W ich ocenie sam fakt wychowania trojga dzieci nie wystarcza, jeśli dzieci są już dorosłe i prowadzą własne gospodarstwa domowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że taka interpretacja może być nieprawidłowa. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny prawo do niej mają również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od ich obecnego wieku. Zdaniem RPO, odmawianie ulg tylko dlatego, że dzieci nie mieszkają już z rodzicami, może być sprzeczne z ideą programu wsparcia rodzin wielodzietnych. W wielu przypadkach konieczne może być więc ponowne przeanalizowanie lokalnych uchwał lub zmiana praktyki stosowanej przez samorządy.

Oznacza to, że w jednej gminie seniorzy z Kartą Dużej Rodziny mogą płacić mniej za śmieci, a w innej, mimo wychowania trojga dzieci, nie otrzymają żadnej zniżki.

Warto jednak pamiętać, że sama Karta Dużej Rodziny nie oznacza automatycznie zniżki w opłatach za śmieci w całym kraju.

Czy Karta Dużej Rodziny daje zniżkę na śmieci w całej Polsce?

Karta Dużej Rodziny nie gwarantuje jednej, ogólnopolskiej ulgi w opłatach za odpady. To gmina decyduje, czy wprowadza zwolnienie lub zniżkę, na jakich zasadach i w jakiej wysokości. Dlatego w jednym mieście KDR może oznaczać konkretną ulgę, a w innym, brak zniżek w opłacie śmieciowej.

Oto przykłady miast, w których wprowadzono zniżkę dla osób objętych KDR: Katowice, Tychy, Lublin, Białystok, Częstochowa, Tarnów. Często są to zniżki rzędu od 20 do nawet 50 proc., mogą być też stałe ulgi lub opłaty za określą liczbę osób, nawet jeśli w gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej osób.

Ważne: W praktyce miasta mogą mieć dodatkowe warunki, na przykład wymóg selektywnej zbiórki, wspólnego zamieszkiwania, złożenia deklaracji, albo konkretnego sposobu naliczania opłaty. Dlatego zasady zawsze trzeba sprawdzić.

Kto może być zwolniony z opłat za wywóz śmieci?

Podstawą prawną do wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten pozwala Radzie gminy wprowadzić częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty dla wybranych grup mieszkańców. Oznacza to, że każda gmina może samodzielnie określić, kto może skorzystać z niższych opłat za śmieci. Najczęściej ulgi obejmują osoby:

  • o niskich dochodach,
  • emerytów i rencistów prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • mieszkańców kompensujących bioodpady w przydomowych kompostownikach,
  • rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ostatecznie zasady przyznawania ulg oraz ich wysokość określają lokalne uchwały.

Gdzie najszybciej uzyskać informacje o zniżkach?

Najlepszym źródłem informacji o zniżkach za wywóz odpadów jest Wydział Gospodarki Odpadami w urzędzie gminy lub miasta. Pracownicy wydziału pomogą zapoznać się z aktualnymi przepisami, a także udzielą pomocy przy wypełnianiu wniosku o ulgę. Można też szukać informacji na stronie urzędu lub w uchwale. Na stronach należy szukać zakładek odpady, opłata za gospodarowanie odpadami, zwolnienia, ulgi, deklaracje.

Zniżka na wywóz odpadów to realne oszczędności dla rodzin wielodzietnych. Dzięki takiej uldze, rodziny mogą zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co ma istotne znaczenie w codziennym budżecie. Ważne jest, aby zadbać o jej przyznanie. Trzeba koniecznie złożyć wniosek i dopełnić formalności w urzędzie gminy. Najczęściej chodzi o deklarację śmieciową z zaznaczeniem zwolnienia albo osobny wniosek, czasem z oświadczeniem i kopią KDR.

Zobacz również:

Karta Dużej Rodziny to też inne uprawnienia

Warto mieć Kartę Dużej Rodziny nie tylko ze względu na zniżki w opłatach za śmieci, gdyż uprawnia ona do korzystania z licznych ulg i rabatów, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów programu np. na tańsze bilety PKP - 37 proc. obniżki na bilety jednorazowe i 49 proc. na miesięczne, 10% rabatu w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Z Karty Dużej Rodziny można korzystać także przy zakupie biletów do muzeów, centrów nauki i parków rozrywki.

Źródło: INFOR
