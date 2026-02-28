REKLAMA

Biją na alarm w całej Polsce. Można stracić z bankowego konta wszystkie pieniądze

Biją na alarm w całej Polsce. Można stracić z bankowego konta wszystkie pieniądze

28 lutego 2026, 08:25
Maja Retman
Maja Retman
Biją na alarm w całej Polsce. Można stracić z bankowego konta wszystkie pieniądze
Biją na alarm w całej Polsce. Można stracić z bankowego konta wszystkie pieniądze
Potrafią ukraść pieniądze bez bandyckiego napadu. Cyberprzestępcy, znowu zaatakowali. Podszyli się pod polski bank. Wysyłają fałszywe-maile. Do wiadomości załączony jest link. To pułapka, która może stać się drogą do katastrofy.

Cyberprzestępcy też mają swoje hity? Teraz na topie jest phishing, czyli podszywanie się pod zaufane osoby lub instytucje za pośrednictwem wysyłania fałszywych e-maili.

Oszuści właśnie zastawili nową pułapkę

Przed fala ataków wymierzonych w klientów ostrzega Bank Pekao S.A. Przestępcy rozsyłają wiadomości łudząco przypominające oficjalną korespondencję banku.

Oszuści wykorzystują nazwę i logo banku, a także adres nadawcy przypominający oficjalną domenę instytucji. W wiadomości pojawia się informacja o potwierdzeniu transakcji oraz prośba o zgłoszenie niezgodności. Nadawcy sugerują, że brak reakcji może skutkować konsekwencjami finansowymi.

W treści często znajduje się zdanie: "Poniższa wiadomość została wygenerowana automatycznie, proszę na nią nie odpowiadać". To element mający uwiarygodnić korespondencję. Bank podkreśla, że nie jest autorem takich wiadomości.

Zobacz również:

To pułapka. Kliknięcie w trefny link może się skończyć prawdziwą katastrofą: instalacją złośliwego oprogramowania i kradzieżą poufnych danych, w tym haseł oraz informacji finansowych. Stąd już prosta droga do kradzieży pieniędzy z bankowego konta.

Co w sytuacji, kiedy ktoś wpadł w zasadzkę i kliknął w załącznik

Jeśli pojawią się podejrzenia, że możemy być ofiarą próby oszustwa, konieczne jest natychmiastowe działanie. Zaleca się zastrzeganie kart oraz blokowanie dostępu do bankowości internetowej przez serwis Pekao24, aplikację PeoPay lub telefonicznie.

Zobacz również:

Bank apeluje o czujność

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa apelują, aby zawsze bardzo uważnie sprawdzać adres e-mail nadawcy oraz dokładnie analizować treść wiadomości. Bank Pekao S.A. radzi, by nie otwierać załączników, jeśli otrzymana wiadomość budzi podejrzenia. Ważne jest także, aby każdą niepewną sytuację konsultować bezpośrednio z infolinią banku.

Bank Pekao S.A. przypomina o zgłaszaniu tego typu incydentów. W przypadku oszustwa sugerowane jest złożenie formalnego zawiadomienia na policję lub do prokuratury oraz poinformowanie banku o całej sytuacji dla bezpieczeństwa środków finansowych.

Ostrzeżenia te mają pomóc zminimalizować ryzyko utraty pieniędzy i danych osobowych. Każdy, kto korzysta z bankowości online, powinien znać podstawowe zasady zabezpieczenia się przed cyberprzestępczością.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

