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Bezpłatne przejazdy dla seniorów już od 65. roku życia. W tych miastach nie musisz kupować biletu

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22 września 2026, 10:09
Anna Kot-Spyra
oprac. Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, komunikacja miejska, autobus
Koniec z kupowaniem biletów. Sprawdź, od jakiego wieku przysługuje darmowa komunikacja w 2026 roku
Shutterstock

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Kto może jeździć autobusem i tramwajem za darmo w Polsce? Choć magiczną granicą dla seniorów jest zazwyczaj 70. rok życia, wiele miast wprowadziło rewolucyjne zmiany dla młodszych osób i uczniów. Sprawdź aktualne zasady, listę wymaganych dokumentów i dowiedz się, jak uniknąć mandatu, korzystając z przysługujących Ci ulg.

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Komu przysługują bezpłatne przejazdy? Nie tylko seniorzy na liście

W Polsce zasady dotyczące darmowej komunikacji miejskiej nie są jednolite. Decydują o nich rady poszczególnych miast, co oznacza, że przywileje w Warszawie mogą różnić się od tych w Krakowie czy mniejszych miejscowościach. Mimo to można wskazać trzy główne grupy, które niemal wszędzie podróżują bez biletu: seniorzy, dzieci oraz osoby ze szczególnymi uprawnieniami (np. Honorowi Dawcy Krwi).

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Darmowa komunikacja dla seniora. 70 lat to standard, ale są wyjątki

Dla większości Polaków kluczową datą są 70. urodziny. Po przekroczeniu tego wieku prawo do bezpłatnych przejazdów jest bezterminowe i powszechne.

  • Zasada 70+: W miastach takich jak Warszawa, Poznań czy Łódź, wystarczy okazać dowód osobisty podczas kontroli.
  • Gdzie pojedziesz za darmo po 65. roku życia? Coraz więcej samorządów decyduje się na ukłon w stronę młodszych seniorów. Bezpłatne przejazdy już od 65. roku życia oferują m.in. Wrocław, Lublin, Bydgoszcz oraz Toruń.
  • Tzw. bilet seniora: Jeśli nie masz jeszcze uprawnień do darmowych przejazdów, sprawdź ofertę biletu rocznego. W wielu miastach osoby 60+ mogą kupić bardzo tani bilet sieciowy (np. za 50–100 zł na cały rok).

Dzieci i uczniowie. Kiedy bilet nie jest potrzebny?

Zasady dla najmłodszych pasażerów ewoluowały w ostatnich latach. Obecnie standardem jest, że dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole (zazwyczaj do 7. roku życia) jeżdżą bezpłatnie na podstawie oświadczenia rodzica lub dokumentu z datą urodzenia. Sytuacja zmienia się w przypadku uczniów. W dużych aglomeracjach (np. Gdańsk, Warszawa) wprowadzono Karty Ucznia, które pozwalają na darmowe przejazdy aż do ukończenia szkoły średniej (zazwyczaj do 20. lub 21. roku życia). Warunkiem jest jednak posiadanie ważnej legitymacji i często zameldowanie na terenie danej gminy.

Jakie dokumenty przygotować do kontroli?

Korzystanie z ulgi 100 proc. nie zwalnia Cię z obowiązku posiadania przy sobie potwierdzenia uprawnień. Co musisz mieć w portfelu?

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  • Dla seniorów: Dowód osobisty, paszport lub aplikacja mObywatel.
  • Dla uczniów: Ważna legitymacja szkolna (podbita pieczątką na dany rok).
  • Dla honorowych dawców: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości.
  • Dla osób z niepełnosprawnością: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja wydana przez odpowiedni organ.

Inne grupy uprawnione do ulgi 100 proc.

Warto wiedzieć, że darmowe przejazdy to nie tylko wiek. Na liście osób zwolnionych z opłat w wielu polskich miastach znajdują się również:

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  • Osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny.
  • Olimpijczycy i zasłużeni sportowcy.
  • Radni oraz kontrolerzy biletów (w trakcie pełnienia obowiązków).
  • Właściciele samochodów w dniach specjalnych (np. Europejski Dzień bez Samochodu - pod warunkiem posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu).

Podsumowanie: Zawsze sprawdzaj lokalny regulamin

Zanim wsiądziesz do autobusu w nowym mieście, wejdź na stronę lokalnego Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM/MPK). Różnice w progach wiekowych bywają istotne, a brak wiedzy nie chroni przed mandatem. Pamiętaj, że ulgi ustawowe (np. dla studentów 50 proc.) obowiązują w całym kraju, ale darmowe przejazdy (ulga 100 proc.) to niemal zawsze domena lokalnych władz.

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Źródło: INFOR
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