Nie musisz płacić abonamentu RTV. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia

Nie musisz płacić abonamentu RTV. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia

12 marca 2026, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Wielu Polaków co miesiąc odruchowo opłaca abonament RTV, nie wiedząc, że prawo daje im możliwość legalnego uniknięcia tej opłaty. Jeśli jesteś emerytem, rencistą lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, Twój portfel może odetchnąć z ulgą. Sprawdź, czy w 2026 roku kwalifikujesz się do zwolnienia z abonamentu i jak dopełnić formalności, aby przestać płacić.

Abonament RTV w 2026 roku - dlaczego wciąż o tym mówimy?

Mimo że temat likwidacji abonamentu RTV regularnie powraca w debacie publicznej, na ten moment opłata pozostaje obowiązkowa dla wszystkich gospodarstw domowych posiadających odbiorniki telewizyjne lub radiowe. Poczta Polska, jako operator odpowiedzialny za pobór środków, kontynuuje działania mające na celu uszczelnienie systemu. Jednak polskie przepisy jasno wskazują grupy, które z tego obowiązku są wyłączone. Kluczem jest wiedza o tym, czy przysługuje nam ulga i jak poprawnie złożyć wniosek.

Kto jest ustawowo zwolniony z opłacania abonamentu?

Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje szeroki katalog osób uprawnionych do zwolnienia. Nie zawsze chodzi tylko o wiek - często decyduje status społeczny lub zdrowotny.

  1. Seniorzy: Kiedy wiek zwalnia z opłat? Po 75. roku życia: To najprostsza grupa. Po ukończeniu 75 lat seniorzy są zwolnieni z opłaty całkowicie. Powyżej 60. roku życia z prawem do emerytury: Tutaj kluczowy jest dochód. Jeśli Twoja emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jesteś zwolniony z opłat. Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty GUS, ponieważ ten limit rośnie z roku na rok wraz z płacami w Polsce.
  2. Osoby z niepełnosprawnością. Prawo chroni również osoby, dla których posiadanie telewizora czy radia jest często jedynym oknem na świat: osoby, które ukończyły 26 lat i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoby, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy; osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności słuchu lub wzroku (w odpowiednim stopniu).
  3. Inwalidzi wojenni, wojskowi i represjonowani. Zwolnienie przysługuje również inwalidom wojennym i wojskowym, osobom represjonowanym w czasie wojny i okresie powojennym, a także członkom rodzin pozostałym po takich osobach.
  4. Bezrobotni i osoby w trudnej sytuacji. Jeśli jesteś osobą bezrobotną, masz prawo do zwolnienia, ale musisz pamiętać o przedstawieniu zaświadczenia z urzędu pracy. Podobne zasady dotyczą osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia przedemerytalne.

Jak Poczta Polska weryfikuje zwolnienia?

Poczta Polska nie przyznaje zwolnień "automatycznie" z własnej inicjatywy, nawet jeśli masz ukończone 75 lat. Aby uniknąć wezwań do zapłaty i ewentualnych kontroli, musisz samodzielnie dopełnić formalności. Oto instrukcja krok po kroku:

  1. Zgromadź dokumenty: Przygotuj dowód osobisty oraz dokument potwierdzający prawo do zwolnienia (np. legitymację emeryta, decyzję o wysokości świadczenia z ZUS/KRUS lub orzeczenie o niepełnosprawności).
  2. Udaj się do urzędu pocztowego: To tam znajduje się odpowiedni dział zajmujący się abonamentem RTV.
  3. Wypełnij oświadczenie: Pracownik poczty udostępni Ci odpowiedni druk. Wpisz w nim swoje dane oraz numer abonenta (jeśli go znasz).
  4. Złóż wniosek: Od momentu złożenia oświadczenia (a właściwie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca), nie masz już obowiązku wnoszenia opłat.

Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy zwolnienie działa wstecz? Niestety nie. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po tym, w którym złożysz oświadczenie. Jeśli płaciłeś abonament, mimo że przysługiwało Ci zwolnienie, nie odzyskasz tych pieniędzy. Dlatego warto sprawdzić swoje uprawnienia już dzisiaj.
  2. Co jeśli nie zarejestrowałem telewizora? Jeśli nigdy nie rejestrowałeś odbiornika, nie masz numeru abonenta. W takim przypadku najpierw musisz dokonać rejestracji, a jednocześnie złożyć wniosek o zwolnienie.
  3. Czy kontrole nadal się odbywają? Tak, Poczta Polska wysyła kontrolerów, którzy weryfikują, czy w domach znajdują się odbiorniki RTV. Posiadanie dokumentu potwierdzającego zwolnienie jest najlepszą "tarczą" podczas takiej wizyty.

Stawki abonamentu RTV w 2026 roku

Oto stawki abonamentu RTV obowiązujące w marcu 2026 roku:

  • Miesięczne opłaty podstawowe: Odbiornik radiowy: 9,50 zł miesięcznie. Odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy: 30,50 zł miesięcznie.
  • Możliwości oszczędności (płatności z góry): Jeśli zdecydujesz się opłacić abonament za kilka miesięcy z góry (pamiętaj, że musisz to zrobić do 25. dnia pierwszego miesiąca danego okresu), możesz skorzystać z ustawowych zniżek:
  • Odbiornik radiowy: 2 miesiące: 18,40 zł (oszczędzasz 60 groszy). 3 miesiące: 27,40 zł (oszczędzasz 1,10 zł). 6 miesięcy: 54,10 zł (oszczędzasz 2,90 zł). 12 miesięcy (rok): 102,60 zł (oszczędzasz 11,40 zł).
  • Odbiornik telewizyjny (lub telewizyjno-radiowy): 2 miesiące: 59,20 zł (oszczędzasz 1,80 zł). 3 miesiące: 87,80 zł (oszczędzasz 3,70 zł). 6 miesięcy: 173,80 zł (oszczędzasz 9,20 zł). 12 miesięcy (rok): 329,40 zł (oszczędzasz 36,60 zł).

O czym warto pamiętać?

  1. Zasada jednej opłaty: Niezależnie od tego, czy masz w domu trzy telewizory i dwa radia, płacisz tylko jedną opłatę za cały dom.
  2. Kary za brak rejestracji: Jeśli Poczta Polska przeprowadzi kontrolę i wykaże, że posiadasz niezarejestrowany odbiornik, kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty. W przypadku telewizora jest to obecnie 915 zł, a w przypadku radia 285 zł.
  3. Smartfony i laptopy: Poczta Polska stoi na stanowisku, że posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, na którym można odbierać sygnał telewizyjny (np. w aplikacji), również wiąże się z koniecznością rejestracji.
Źródło: INFOR
Infor.pl
Tańszy kredyt na zakup energooszczędnego mieszkania i budowę domu. Już wkrótce wprowadzenie nowych klas energetycznych budynków
12 mar 2026

Pod koniec maja mija termin wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy budynkowej (EPBD). W jej ramach wprowadzone zostaną między innymi nowe klasy energetyczne budynków. Nowa forma oznaczeń będzie obowiązywać zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jak wpłynie to na sytuację kupujących? Na co powinny zwrócić uwagę osoby rozpoczynające budowę domu? Sprawę komentują Joanna Komoszewska i Patryk Nowak z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS
12 mar 2026

W lutym br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, czyli o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skomentowała wyższą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych - jej zdaniem w znacznej mierze to efekt zmian ustawowych.

Zmiana ustawy o kredycie konsumenckim nie działa wstecz. Data zawarcia umowy pozostaje kluczowa w sprawach o sankcję kredytu darmowego
12 mar 2026

W debacie publicznej coraz częściej pojawia się przekaz sugerujący, że planowana zmiana ustawy o kredycie konsumenckim automatycznie zmieni sposób rozpatrywania wszystkich sporów dotyczących kredytów. Taka narracja pojawia się zwłaszcza w komunikacji części przedstawicieli sektora bankowego. W praktyce jest to jednak uproszczenie, które nie oddaje podstawowych zasad stosowania prawa cywilnego. Kluczowe znaczenie ma bowiem data zawarcia umowy kredytowej, a nie moment wejścia w życie nowych przepisów. Zmiana ustawy nie może w „magiczny” sposób uzdrowić wadliwych umów kredytowych zawartych w przeszłości.
Po śmierci podatnika, spadkobiercy przejmują prawo do ulgi podatkowej
12 mar 2026

Czy spadkobiercy podatnika mogą kontynuować korzystanie z ulgi, która została mu przyznana za życia na okres 5 lat? Przepisy nie zawsze wprost wskazują co dzieje się w takich sytuacjach z niewykorzystaną częścią preferencji podatkowej. To jednak nie oznacza, że musi ona przepaść.

Wystarczy jeden wniosek, by odzyskać średnio 29 000 zł z ZUS
12 mar 2026

Nie tylko po stracie bliskiej osoby, poza żałobą, mogą czekać na Ciebie nieoczekiwane środki finansowe i to ad plus nie ad minus. Wciąż mało osób wie, że ZUS i OFE przechowują tysiące złotych, ale aby je odzyskać, potrzebujesz tylko jednego wniosku. Pieniądze się należą też na skutek rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między posiadaczem subkonta a jego współmałżonkiem dla której prowadzone jest subkonto w ZUS. Sprawdź szczegóły.
Jak wypłacać nagrody jubileuszowe po zmianie zasad naliczania stażu pracy
12 mar 2026

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają szereg wątpliwości odnośnie nabywania prawa do nagrody jubileuszowej. Czy dłuższy staż pracownika uprawnia go do żądania przeliczenia nagrody?
Nie musisz płacić abonamentu RTV. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia
12 mar 2026

Wielu Polaków co miesiąc odruchowo opłaca abonament RTV, nie wiedząc, że prawo daje im możliwość legalnego uniknięcia tej opłaty. Jeśli jesteś emerytem, rencistą lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, Twój portfel może odetchnąć z ulgą. Sprawdź, czy w 2026 roku kwalifikujesz się do zwolnienia z abonamentu i jak dopełnić formalności, aby przestać płacić.
Więcej mieszkań w Polsce w 2025 r. Które regiony wyprzedzają resztę? [DANE GUS]
12 mar 2026

W 2025 r. oddano do użytku 208,4 tys. mieszkań, czyli o 8,3 tys. więcej niż w poprzednim roku - poinformował GUS. Dodał, że w tym okresie rozpoczęto też budowę 212,4 tys. mieszkań - o 9,2 proc. mniej niż przed rokiem.

Konsekwencje prawne zachowania dziecka w Internecie [WYWIAD]
12 mar 2026

Ważny wywiad dla wszystkich rodziców dzieci korzystających z Internetu. One muszą wiedzieć, że są kary za obrażanie, wysyłanie zdjęć czy cyberprzemoc. Jakie dokładnie konsekwencje prawne można ponieść? Jak kontrolować aktywność dziecka w sieci?
Wojsko stawia czoła dronom. Nowe szkolenia podnoszą gotowość bojową żołnierzy
12 mar 2026

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w czwartek o rozpoczęciu szkoleń bojowych obejmujących zwalczanie dronów z wykorzystaniem broni indywidualnej żołnierza. Wojsko Polskie konsekwentnie rozwija zdolności w zakresie przeciwdziałania nowym zagrożeniom pola walki - podkreślono.
