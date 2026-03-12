Nie musisz płacić abonamentu RTV. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia

Wielu Polaków co miesiąc odruchowo opłaca abonament RTV, nie wiedząc, że prawo daje im możliwość legalnego uniknięcia tej opłaty. Jeśli jesteś emerytem, rencistą lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, Twój portfel może odetchnąć z ulgą. Sprawdź, czy w 2026 roku kwalifikujesz się do zwolnienia z abonamentu i jak dopełnić formalności, aby przestać płacić.

Abonament RTV w 2026 roku - dlaczego wciąż o tym mówimy?

Mimo że temat likwidacji abonamentu RTV regularnie powraca w debacie publicznej, na ten moment opłata pozostaje obowiązkowa dla wszystkich gospodarstw domowych posiadających odbiorniki telewizyjne lub radiowe. Poczta Polska, jako operator odpowiedzialny za pobór środków, kontynuuje działania mające na celu uszczelnienie systemu. Jednak polskie przepisy jasno wskazują grupy, które z tego obowiązku są wyłączone. Kluczem jest wiedza o tym, czy przysługuje nam ulga i jak poprawnie złożyć wniosek.

Kto jest ustawowo zwolniony z opłacania abonamentu?

Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje szeroki katalog osób uprawnionych do zwolnienia. Nie zawsze chodzi tylko o wiek - często decyduje status społeczny lub zdrowotny.

Seniorzy: Kiedy wiek zwalnia z opłat? Po 75. roku życia: To najprostsza grupa. Po ukończeniu 75 lat seniorzy są zwolnieni z opłaty całkowicie. Powyżej 60. roku życia z prawem do emerytury: Tutaj kluczowy jest dochód. Jeśli Twoja emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jesteś zwolniony z opłat. Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty GUS, ponieważ ten limit rośnie z roku na rok wraz z płacami w Polsce. Osoby z niepełnosprawnością. Prawo chroni również osoby, dla których posiadanie telewizora czy radia jest często jedynym oknem na świat: osoby, które ukończyły 26 lat i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoby, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy; osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności słuchu lub wzroku (w odpowiednim stopniu). Inwalidzi wojenni, wojskowi i represjonowani. Zwolnienie przysługuje również inwalidom wojennym i wojskowym, osobom represjonowanym w czasie wojny i okresie powojennym, a także członkom rodzin pozostałym po takich osobach. Bezrobotni i osoby w trudnej sytuacji. Jeśli jesteś osobą bezrobotną, masz prawo do zwolnienia, ale musisz pamiętać o przedstawieniu zaświadczenia z urzędu pracy. Podobne zasady dotyczą osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia przedemerytalne.

Jak Poczta Polska weryfikuje zwolnienia?

Poczta Polska nie przyznaje zwolnień "automatycznie" z własnej inicjatywy, nawet jeśli masz ukończone 75 lat. Aby uniknąć wezwań do zapłaty i ewentualnych kontroli, musisz samodzielnie dopełnić formalności. Oto instrukcja krok po kroku:

Zgromadź dokumenty: Przygotuj dowód osobisty oraz dokument potwierdzający prawo do zwolnienia (np. legitymację emeryta, decyzję o wysokości świadczenia z ZUS/KRUS lub orzeczenie o niepełnosprawności). Udaj się do urzędu pocztowego: To tam znajduje się odpowiedni dział zajmujący się abonamentem RTV. Wypełnij oświadczenie: Pracownik poczty udostępni Ci odpowiedni druk. Wpisz w nim swoje dane oraz numer abonenta (jeśli go znasz). Złóż wniosek: Od momentu złożenia oświadczenia (a właściwie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca), nie masz już obowiązku wnoszenia opłat.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy zwolnienie działa wstecz? Niestety nie. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po tym, w którym złożysz oświadczenie. Jeśli płaciłeś abonament, mimo że przysługiwało Ci zwolnienie, nie odzyskasz tych pieniędzy. Dlatego warto sprawdzić swoje uprawnienia już dzisiaj. Co jeśli nie zarejestrowałem telewizora? Jeśli nigdy nie rejestrowałeś odbiornika, nie masz numeru abonenta. W takim przypadku najpierw musisz dokonać rejestracji, a jednocześnie złożyć wniosek o zwolnienie. Czy kontrole nadal się odbywają? Tak, Poczta Polska wysyła kontrolerów, którzy weryfikują, czy w domach znajdują się odbiorniki RTV. Posiadanie dokumentu potwierdzającego zwolnienie jest najlepszą "tarczą" podczas takiej wizyty.

Stawki abonamentu RTV w 2026 roku

Oto stawki abonamentu RTV obowiązujące w marcu 2026 roku:

Miesięczne opłaty podstawowe: Odbiornik radiowy: 9,50 zł miesięcznie. Odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy: 30,50 zł miesięcznie.

Możliwości oszczędności (płatności z góry): Jeśli zdecydujesz się opłacić abonament za kilka miesięcy z góry (pamiętaj, że musisz to zrobić do 25. dnia pierwszego miesiąca danego okresu), możesz skorzystać z ustawowych zniżek:

Odbiornik radiowy: 2 miesiące: 18,40 zł (oszczędzasz 60 groszy). 3 miesiące: 27,40 zł (oszczędzasz 1,10 zł). 6 miesięcy: 54,10 zł (oszczędzasz 2,90 zł). 12 miesięcy (rok): 102,60 zł (oszczędzasz 11,40 zł).

Odbiornik telewizyjny (lub telewizyjno-radiowy): 2 miesiące: 59,20 zł (oszczędzasz 1,80 zł). 3 miesiące: 87,80 zł (oszczędzasz 3,70 zł). 6 miesięcy: 173,80 zł (oszczędzasz 9,20 zł). 12 miesięcy (rok): 329,40 zł (oszczędzasz 36,60 zł).

O czym warto pamiętać?