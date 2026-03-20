Polacy „wysuszyli" słowackie stacje. Bratysława zamyka im dostęp do taniego paliwa na 30 dni

Polacy „wysuszyli" słowackie stacje. Bratysława zamyka im dostęp do taniego paliwa na 30 dni

20 marca 2026, 13:24
[Data aktualizacji 20 marca 2026, 13:43]
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
kanister, pusty bak, koniec paliwa, kobieta, pobocze, samochód
To stało się faktem: reglamentacja paliw na stacjach przez 30 dni - gdzie, kiedy i jakie zasady?
Rząd Roberta Ficy zatwierdził nadzwyczajne ograniczenia w sprzedaży paliwa. Kierowcy z zagranicznymi tablicami - w tym z Polski - zapłacą więcej, tankowanie do kanistrów zostanie ograniczone, a samoobsługowe stacje zamknięte. Nowe zasady mają obowiązywać 30 dni. Premier wprost obwinia Polaków o to, że stacje na północy Słowacji „wyschły".

Polacy jeździli tankować za południową granicę - ale to się skończy

Różnice cenowe między Słowacją a krajami sąsiednimi doprowadziły do sytuacji, w której kierowcy masowo przekraczali granicę wyłącznie po to, by zatankować tańsze paliwo. Premier Fico stwierdził: „Doszło do sytuacji, że na północy Słowacji dosłownie wyschły dziesiątki stacji paliw, ponieważ cena jest niższa w porównaniu z Polską".

Na Słowacji utrzymywano cenę oleju napędowego na poziomie około 1,5 euro za litr, co skłaniało wielu Polaków, Czechów i Austriaków do tankowania właśnie na słowackich stacjach. Przez ostatnie tygodnie stacje paliw przy granicy odwiedzały tłumy kierowców z Podhala i Małopolski, którzy tankowali do pełna i zapełniali kanistrami bagażniki. Lokalni mieszkańcy mieli problem z dostępem do paliwa.

KODEKS KIEROWCY 2026 - PORADNIK DGP

Co konkretnie się zmienia - na czym polegają ograniczenia w sprzedaży paliw?

Zgodnie z decyzją słowackiego rządu olej napędowy będzie można tankować wyłącznie bezpośrednio do zbiorników paliwa oraz do jednego kanistra o maksymalnej pojemności 10 litrów. Dodatkowo wprowadzono limit finansowy - na jedno auto będzie można zatankować paliwo maksymalnie za 400 euro (informują słowackie portale). Jednocześnie zamknięte zostaną samoobsługowe stacje paliw bez personelu oraz te, które nie będą w stanie dostosować się do nowych przepisów.

Rząd zdecydował również o czasowym ograniczeniu eksportu oleju napędowego na okres 30 dni. Kierowcy spoza Słowacji będą tankować paliwo po innych cenach niż pojazdy zarejestrowane w kraju. Cena dla zagranicznych kierowców ma być uzależniona od średnich cen oleju napędowego w państwach sąsiednich. Rozróżnienie ma odbywać się na podstawie numerów rejestracyjnych.

Cena dla aut z zagranicznymi tablicami będzie średnią arytmetyczną cen oleju napędowego z Polski, Czech oraz Austrii. Po uśrednieniu z wyższymi cenami w trzech krajach różnica praktycznie zniknie - a dla polskich kierowców tankowanie na Słowacji przestanie być opłacalne.

kontrolka, brak paliwa, zatankuj, pusty bak, rezerwa

Tej kontrolki na desce rozdzielczej Słowacy mieli dość - Robert Fico wprowadził ograniczenia dla Polaków i innych kierowców w pojazdach bez słowackich tablic rejestracyjnych

Ograniczenia nie dotyczą benzyny - diesel cenniejszym zasobem?

Środki ograniczające będą obowiązywać przez 30 dni i nie dotyczą benzyny. Wyłączone z nich będą także pojazdy służb - policji, żandarmerii wojskowej, sił zbrojnych, straży miejskiej, straży pożarnej i ratownictwa. Pojazdy rolnicze również nie będą objęte ograniczeniami.

Branża transportowa w kłopotach

Jeden pojazd będzie mógł zatankować paliwo za maksymalnie 400 euro. Ograniczenie to dotknie kierowców samochodów ciężarowych, którzy nie będą mogli zatankować więcej niż około 265 litrów (przy cenie 1,50 eur/litr), podczas gdy pojemności baków w ciągnikach siodłowych wynoszą znacznie więcej.

Jedna ze słowackich organizacji przewoźników ostrzega, że nowe przepisy mogą zakłócić funkcjonowanie branży transportowej i wpłynąć na łańcuchy dostaw. Kierowcy ciężarówek przejeżdżający przez Słowację będą musieli uzupełniać paliwo częściej i w innych krajach - co podniesie koszty operacyjne.

Dlaczego Słowacja ma problem z paliwem i tylko ona ogłasza reglamentację paliwa na stacjach?

Za kryzysem stoją dwa nakładające się czynniki. Rurociąg naftowy Przyjaźń, główny szlak transportujący rosyjską ropę naftową przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od lutego 2026 roku, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków. Słowacki rząd ogłosił w związku z tym stan wyjątkowy i podjął decyzję o uwolnieniu zapasów strategicznych, które mają pomóc rafinerii Slovnaft przetrwać do czasu zapewnienia sobie surowca inną trasą niż przez rurociąg Przyjaźń.

Drugim czynnikiem jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Reuters informował 19 marca, że po atakach na infrastrukturę energetyczną w regionie cena ropy Brent przebiła poziom 119 dolarów za baryłkę, a europejskie ceny gazu mocno poszły w górę.

Co to oznacza dla polskich kierowców? Czy jest się czego bać i u nas też wkrótce będą limity na stacjach?

Wyjazd na Słowację po tańszy diesel przestaje mieć ekonomiczny sens. Wyższe ceny dla zagranicznych tablic, ograniczenie kanistrów do 10 litrów i limit 400 euro na pojazd skutecznie zamykają furtkę, z której korzystali mieszkańcy południa Polski, szczególnie gdy nie dotankowywali "przy okazji", ale jeździli ze sporą ilością dodatkowych zbiorników na paliwo.

Polski kierowca również odczuwa skutki napięć na rynku. Ceny paliw zmieniają się dynamicznie, a diesel po 8 zł przestaje dziwić (dane na 20 marca 2026).

Zmiany mają obowiązywać przez 30 dni, ale premier Robert Fico nie wyklucza ich przedłużenia. Kierowcy planujący podróże na Słowację powinni sprawdzić aktualne zasady przed wyjazdem - sytuacja może się zmieniać z dnia na dzień.

Na szczęście na razie nie ma informacji choćby o planach podobnych ograniczeń w Polsce i wprowadzeniu limitów tankowania na naszych stacjach. W Słowacji nałożyły się na siebie dwa wyżej wymienione czynniki, a Polska ma jeszcze możliwość transportu drogą morską, czym Słowacja nie może się pochwalić. Szczególnie bez rurociągu "Przyjaźń" znalazła się w trudniejszej sytuacji, niż i tak niełatwa wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie.

Powiązane
MSZ mówi: nie podróżuj. Biuro podróży: musisz lecieć. Turyści utknęli między wojną a umową
MSZ mówi: nie podróżuj. Biuro podróży: musisz lecieć. Turyści utknęli między wojną a umową
Odklejać czy zostawić? Czy za taką naklejkę grozi kara?
Odklejać czy zostawić? Czy za taką naklejkę grozi kara?
Dlaczego miasta pobierają opłatę za parkowanie bezpodstawnie? Decyduje jeden zwrot w regulaminie
Dlaczego miasta pobierają opłatę za parkowanie bezpodstawnie? Decyduje jeden zwrot w regulaminie
Infor.pl
Rekordowe ceny paliw w Polsce. Średnia cena diesla na stacjach może przekroczyć 8,08 zł za litr
20 mar 2026

W przyszłym tygodniu średnia cena diesla na stacjach paliw może przekroczyć rekord z października 2022 roku, tj. 8,08 zł/l i ustanowić nowy. Drożeć będą też benzyny - o 29 gr na litrze - do 7,19 zł/l w przypadku 95-ki i 7,86 zł/l w przypadku benzyny 98.
Kierowców czeka szok na stacjach paliw. Benzyna 95 powyżej 7 zł, a diesel od 8 zł
20 mar 2026

Nie widać na razie oznak końca kryzysu na rynku paliwowym i podwyżki cen paliw będą kontynuowane - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Przewidują, że w najbliższych dniach za litr benzyny 95 kierowcy mogą częściej płacić ponad 7 zł, a diesla - od 8 zł.
Prawo jazdy kat. C od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat
20 mar 2026

Prawo jazdy kat. C jednak od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat. Natomiast uzyskanie prawa jazdy kat. B będzie możliwe już w wieku 17 lat, ale do momentu ukończenia 18 roku życia takie osoby będą musiały prowadzić samochód osobowy w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
Świadczenie wspierające 2026 przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
20 mar 2026

Od 1 marca 2026 roku osoby zmagające się z chorobą Alzheimera mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do 4353 zł miesięcznie. Kluczową zmianą jest dostępność świadczenia już od 70 punktów niesamodzielności. Uzyskanie środków nie zależy jednak od samej diagnozy, lecz od precyzyjnej oceny komisji wojewódzkiej.

REKLAMA

Polacy „wysuszyli" słowackie stacje. Bratysława zamyka im dostęp do taniego paliwa na 30 dni
20 mar 2026

Rząd Roberta Ficy zatwierdził nadzwyczajne ograniczenia w sprzedaży paliwa. Kierowcy z zagranicznymi tablicami - w tym z Polski - zapłacą więcej, tankowanie do kanistrów zostanie ograniczone, a samoobsługowe stacje zamknięte. Nowe zasady mają obowiązywać 30 dni. Premier wprost obwinia Polaków o to, że stacje na północy Słowacji „wyschły".
Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.
Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Niemczech
20 mar 2026

Krajowy Naczelny Sąd Administracyjny właśnie nakazał polskiemu urzędowi stanu cywilnego wpisanie do polskiego rejestru niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. To pierwsza taka decyzja polskiego sądu - podjęta bez jakiejkolwiek zmiany ustawy czy konstytucji. Wyrok wywołuje burzę, ale nie po raz pierwszy w tej sprawie - zajmował się nią już TSUE, którego NSA wcześniej pytał o zdanie.

REKLAMA

„Ktoś używa Twojego pseudonimu". Ukradli mi nazwę, którą budowałem przez sześć lat. Jak uniknąć utraty tożsamości w sieci?
20 mar 2026

Pewnego dnia dostałem wiadomość od słuchacza, który pogratulował mi nowego singla. Ucieszyłem się i jednocześnie zdziwiłem, bo niczego ostatnio nie publikowałem. Skorzystałem z YouTube - wpisałem swój pseudonim, posortowałem wyniki od najnowszych i... zamarłem.
Podatki 2026 - najważniejsze zmiany [KSeF, VAT, limity dla samochodów służbowych]
20 mar 2026

Jakie najważniejsze zmiany w podatkach można wymienić w 2026 roku? Eksperci wyliczają: KSeF, VAT i limity dla samochodów służbowych. Co oznaczają w praktyce? Niektóre zmiany będą dla większości przedsiębiorców niekorzystne.
