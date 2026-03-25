REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy, jak to załatwić?

Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy, jak to załatwić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 marca 2026, 06:30
Maja Retman
Maja Retman
Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy, jak to załatwić?
Blisko 700 złotych co miesiąc z ZUS. Ani dochód, ani wiek nie mają znaczenia. O tym dodatku nie wszyscy wiedzą. Podpowiadamy, jak to załatwić?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To świadczenie ma szczególne znaczenie. Trafia do tych, którzy stracili oboje rodziców. Dodatek dla sieroty zupełnej co roku rośnie wraz z waloryzacją rent. Ostatnia podwyżka nie była wysoka, ale w praktyce każda dodatkowa kwota ma znaczenie dla domowego budżetu. Ile teraz wynosi wsparcie i kto może z niego skorzystać?

Dodatek dla sieroty zupełnej – kto może go otrzymać

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługuje tym, którzy stracili oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. To podstawowy warunek – bez niego pieniądze nie zostaną przyznane.

Prawo do świadczenia mają również dzieci pobierające rentę rodzinną po zmarłej matce, jeśli ojciec pozostaje nieznany. Co istotne, przepisy nie uzależniają przyznania dodatku od dochodów ani sytuacji majątkowej.

Nie ma też sztywnej granicy wieku w momencie przyznania. Dodatek może być wypłacany zarówno osobom niepełnoletnim, jak i dorosłym – pod warunkiem, że nadal się uczą. Dotyczy to uczniów szkół średnich, policealnych oraz studentów.

REKLAMA

Ważna zasada dotyczy także rodzeństwa. Wysokość dodatku nie jest dzielona. Każdy uprawnionych otrzymuje pełną kwotę świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek powiązany z rentą rodzinną

To wsparcie nie jest przyznawane bezterminowo. Jego wypłata trwa tak długo, jak długo przysługuje renta rodzinna. W praktyce oznacza to, że może być pobierane maksymalnie do 25. roku życia, o ile dana osoba kontynuuje naukę.

Status ucznia lub studenta ma tu kluczowe znaczenie. Jego utrata oznacza automatyczne wygaśnięcie prawa do dodatku. Nawet krótkotrwała przerwa w edukacji może skutkować wstrzymaniem wypłat, dlatego tak ważne jest pilnowanie formalności.

Ile wynosi dodatek po waloryzacji

Od marca 2025 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Ta stawka będzie obowiązywać do końca lutego 2026 roku, kiedy przeprowadzona zostanie kolejna waloryzacja.

Choć wzrost nie jest spektakularny, jego celem jest utrzymanie realnej wartości świadczenia w obliczu rosnących kosztów życia. Dla wielu osób to stały element budżetu, dlatego nawet niewielka podwyżka ma znaczenie.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by nie stracić pieniędzy

Aby zachować ciągłość wypłat, konieczne jest regularne potwierdzanie kontynuowania nauki. Podstawą jest zaświadczenie wydane przez szkołę lub uczelnię.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć dokument do końca września. W przypadku studentów termin upływa z końcem października. Niedotrzymanie tych dat może oznaczać przerwanie wypłat.

Dodatkowe formalności czekają absolwentów liceów planujących studia. Do końca września muszą oni przedstawić w ZUS potwierdzenie przyjęcia na uczelnię oraz złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia. Następnie, do końca października, należy dostarczyć właściwe zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie studiów.

Brak zaświadczenia wstrzymuje wypłatę

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wystawia szkoła albo uczelnia i to właśnie ten dokument decyduje o dalszej wypłacie świadczenia. Jeśli nie zostanie dostarczony na czas, ZUS wstrzyma przekazywanie pieniędzy do momentu uzupełnienia braków.

Przepisy przewidują jednak pewne uproszczenie. Jeżeli w pierwszym zaświadczeniu zostanie wskazany pełny okres nauki, nie ma obowiązku ponawiania formalności w kolejnych latach.

Jest też druga, bardzo ważna kwestia. W przypadku przerwania nauki informacja o tym musi trafić do ZUS. Jeśli tak się nie stanie, świadczenie będzie nadal wypłacane, ale zostanie uznane za nienależne. W takiej sytuacji urząd może zażądać zwrotu całej wypłaconej kwoty wraz z odsetkami

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA