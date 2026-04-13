Nawet 1500 zł oszczędności na prądzie w 2026 roku. Jeden dokument dzieli Cię od niższej stawki. Nie przegap tego terminu

Kwiecień i maj 2026 roku to kluczowy czas dla osób korzystających z mechanizmów wsparcia cen prądu. Choć powszechne mrożenie cen z lat ubiegłych zostało zastąpione nowym systemem taryfowym, określone grupy odbiorców wciąż muszą dopełnić formalności, aby uniknąć skokowego wzrostu rachunków w drugiej połowie roku.

Nowe zasady i kluczowy termin: 30 czerwca 2026

W przeciwieństwie do lat ubiegłych, w 2026 roku ustawodawca wydłużył czas na składanie oświadczeń o utrzymaniu uprawnień do zwiększonych limitów taniej energii. Dla większości grup uprawnionych (w tym mikroprzedsiębiorców) ostateczny termin upływa 30 czerwca 2026 roku, jednak eksperci zalecają złożenie dokumentów do końca kwietnia, aby zapewnić ciągłość rozliczeń bez konieczności późniejszego korygowania faktur.

Kto musi odnowić lub złożyć oświadczenie?

Obowiązek dotyczy osób i podmiotów, które chcą korzystać z preferencyjnych stawek powyżej standardowego limitu zużycia:

Rodziny wielodzietne (posiadacze Karty Dużej Rodziny) - limit do 4000 kWh.

Rolnicy - limit do 4000 kWh.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - limit do 3600 kWh.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) - w celu potwierdzenia statusu odbiorcy uprawnionego do ceny maksymalnej.

Brak dokumentów sprawi, że od lipca Twoje opłaty zostaną przeliczone według pełnej taryfy sprzedawcy, co przy obecnych stawkach dystrybucyjnych może oznaczać realny wzrost rachunku o ok. 25-30%.

Taryfy dynamiczne. Dobrowolna opcja, nie przymus

Od sierpnia 2024 roku wszyscy duzi sprzedawcy (PGE, Tauron, Enea, Energa, E.ON) mają obowiązek oferowania taryf dynamicznych. W 2026 roku model ten stał się popularny, ale pozostaje całkowicie dobrowolny. Ceny w taryfie dynamicznej zmieniają się co godzinę, śledząc notowania na Towarowej Giełdzie Energii. Jest to doskonałe rozwiązanie dla:

Posiadaczy magazynów energii i fotowoltaiki.

Użytkowników pomp ciepła z inteligentnym sterowaniem (EMS).

Osób, które mogą zaplanować zużycie (np. ładowanie auta elektrycznego) w godzinach nadpodaży energii z OZE (zazwyczaj między 11:00 a 15:00).

Dla tradycyjnych gospodarstw domowych, zużywających prąd głównie w "szczycie wieczornym", bezpieczniejszym wyborem pozostają standardowe taryfy (G11, G12) zatwierdzane przez Prezesa URE.

Efektywność energetyczna i CEEB pod lupą

W 2026 roku system wsparcia państwa jest ściśle powiązany z termomodernizacją. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest już standardem wymaganym przy każdej transakcji najmu lub sprzedaży, a jego brak grozi wysokimi grzywnami. Co więcej, wiele programów dopłat (jak "Czyste Powietrze" czy lokalne dodatki energetyczne) wymaga aktualnego wpisu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jeśli wymieniłeś źródło ciepła na pompę ciepła lub kocioł elektryczny, upewnij się, że Twoja deklaracja w CEEB jest aktualna - to od niej zależą specjalne stawki dla ogrzewnictwa elektrycznego.

Uwaga na oszustów! "Nowe oświadczenia" metodą na wyłudzenia

Wraz ze zbliżającym się terminem składania oświadczeń, uaktywnili się oszuści podszywający się pod pracowników zakładów energetycznych. Pamiętaj: prawdziwy dostawca prądu nigdy nie wysyła linków do płatności SMS-em ani nie żąda podania loginu do banku w celu "zatwierdzenia zniżki". Oświadczenia składaj wyłącznie przez oficjalne strony (np. Moja Enea, Mój Tauron) lub osobiście w punktach obsługi.

Magazyn energii - Twój osobisty "strażnik" niskiej ceny

W 2026 roku, przy powszechności taryf dynamicznych, kluczem do niskich rachunków nie jest już tylko mniejsze zużycie, ale inteligentne zarządzanie energią. Posiadacze magazynów energii mogą ładować baterie, gdy prąd na giełdzie kosztuje grosze, i korzystać z tych zapasów w wieczornym szczycie. Jeśli jeszcze nie masz magazynu, sprawdź aktualne nabory w programie "Mój Prąd 8.0" – w 2026 roku dotacje do autokonsumpcji są rekordowe.

Nawet 1500 zł oszczędności na prądzie w 2026 roku. Jeden dokument dzieli Cię od niższej stawki. Nie przegap tego terminu - podsumowanie

Chodzi o konieczność złożenia specjalnego oświadczenia do dostawcy energii, które potwierdza Twoje uprawnienie do korzystania z zamrożonych cen prądu lub specjalnych taryf osłonowych. W 2026 roku, po wygaśnięciu części ogólnych tarcz solidarnościowych, oszczędności rzędu 1500 zł wynikają z różnicy między ceną rynkową a stawką maksymalną dla gospodarstw domowych spełniających określone kryteria (np. posiadanie Karty Dużej Rodziny, bycie rolnikiem lub osobą z niepełnosprawnością). Jeśli spóźnisz się z dostarczeniem tego jednego dokumentu, Twój dostawca automatycznie naliczy wyższe, standardowe stawki, co w skali roku drastycznie podniesie koszty utrzymania domu. Dla większości uprawnionych odbiorców ostateczny termin na złożenie oświadczenia o statusie odbiorcy (np. dla rolników, rodzin z Kartą Dużej Rodziny czy mikroprzedsiębiorców) to 30 czerwca 2026 roku. Ten termin dotyczy osób, które chcą zachować prawo do ceny maksymalnej za energię za minione okresy rozliczeniowe i uniknąć konieczności dopłaty różnicy według znacznie wyższych stawek rynkowych. Pamiętaj jednak o kilku wyjątkach:

Dopłaty PFRON (dla osób z niepełnosprawnością): Wnioski o specjalne dofinansowanie do energii dla osób korzystających z koncentratorów tlenu lub respiratorów można składać w systemie SOW od 16 lutego do 31 grudnia 2026 roku.

Bon Ciepłowniczy: Choć bon energetyczny został wygaszony, w przypadku bonu ciepłowniczego kluczowe informacje o przysługujących prawach na rok 2026 mają zostać opublikowane przez gminy do 20 czerwca 2026 roku.

Programy KPO: Dodatkowe, bezzwrotne wsparcie (nawet do 28 tys. zł) w ramach programów przejściowych jest dostępne tylko do 24 kwietnia 2026 roku.

Najbezpieczniejszą metodą jest złożenie dokumentów elektronicznie przez platformy takie jak ePUAP lub dedykowane portale dostawców (np. Enea, Energa), co gwarantuje natychmiastowe potwierdzenie wpływu. Aby skorzystać z niższych stawek za prąd w 2026 roku, musisz złożyć odpowiedni dokument do swojego sprzedawcy energii. Wybór wzoru zależy od Twojej grupy uprawnień.

Wzory dokumentów dla poszczególnych grup

Poniżej znajdziesz informacje o wymaganych dokumentach oraz linki do wzorów najpopularniejszych dostawców:

1. Rolnicy, Rodziny Wielodzietne (KDR) i Osoby z Niepełnosprawnością: Gospodarstwa domowe z tej grupy składają "Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego". Dokument ten potwierdza prawo do wyższego limitu zużycia energii po zamrożonej cenie (np. 4000 kWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Wzór ogólny dostępny jest na portalu Gov.pl.

Przykładowe wzory PDF u dostawców: PGE (formularz ogólny), Tauron oraz Energia Polska (dla KDR).

2. Przedsiębiorcy (Mikro, Małe i Średnie Firmy): Aby zachować stawkę maksymalną za wcześniejsze okresy (np. II połowę 2024 roku) i uniknąć dopłat, firmy muszą złożyć "Informację o pomocy publicznej" (często określaną jako oświadczenie de minimis) do 30 czerwca 2026 roku. Brak tego dokumentu może skutkować koniecznością zwrotu różnicy między ceną rynkową a maksymalną.

Wzory dla firm udostępniają m.in.: Energa (PDF),

Formularz PGE wraz z instrukcją wypełniania znajdziesz na PGE Biznes.

3. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością (PFRON): Jeśli korzystasz z koncentratora tlenu lub respiratora, nie składasz zwykłego oświadczenia u dostawcy, lecz wniosek o dofinansowanie w systemie SOW. Nabór trwa od 16 lutego do 31 grudnia 2026 roku. Wnioski należy składać bezpośrednio przez platformę SOW PFRON.

Co musi zawierać oświadczenie?

Wypełniając dokument, przygotuj:

Dane osobowe/firmowe i numer PESEL/NIP.

Numer Punktu Poboru Energii (PPE) - znajdziesz go na swoim rachunku za prąd.

Kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie (np. skan Karty Dużej Rodziny lub decyzji o podatku rolnym).

Pamiętaj: Najwygodniej złożyć oświadczenie elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego bezpośrednio przez stronę swojego dostawcy lub portal Gov.pl.

FAQ - najczęściej zadawane pytania