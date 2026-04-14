Nowy Bon Turystyczny w 2026 roku? Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie wakacji dla dziecka

Nowy Bon Turystyczny w 2026 roku? Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie wakacji dla dziecka

14 kwietnia 2026, 13:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dziecko wakacje obóz kolonie
Choć ogólnopolski program bonu znanego z czasów pandemii wygasł, wiosną 2026 roku polskie rodziny korzystają z nowej, zdecentralizowanej mapy wsparcia. Zamiast jednego systemu, mamy do czynienia z regionalnymi bonami marszałkowskimi oraz programem "Aktywne Wakacje 2026". Kwiecień to ostatni moment na znalezienie dofinansowanych obozów oraz przygotowanie się do letniej tury naborów regionalnych.

Ewolucja wsparcia turystycznego w 2026 roku

Wiosną 2026 roku rząd potwierdził, że system "500 zł na każde dziecko" bez kryteriów nie wróci. Obecny model opiera się na środkach z KPO i funduszy regionalnych przekazanych do województw. Przykładem jest Podlaski Bon Turystyczny, który w 2026 roku oferuje 300 zł na dziecko. System jest jednak mocniej sprofilowany niż dawniej - pierwszeństwo mają rodziny korzystające ze świadczeń socjalnych, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami.

Zasady naboru wniosków - stan na kwiecień 2026

Połowa kwietnia to czas graniczny dla wiosennych wyjazdów. Uwaga! Pula środków na majówkę w większości regionów (np. w podlaskim) została już wyczerpana w marcowych naborach. Jeśli nie masz jeszcze kodu, skup się na drugiej turze naborów (letniej), która wystartuje 20 czerwca 2026 roku. Nie czekaj do 20 czerwca z rezerwacją noclegu. Najlepsze miejsca z listy certyfikowanych partnerów (dostępnej na portalu podlaskibonturystyczny.pl) znikają szybko. Zrób rezerwację wstępną z możliwością anulacji już teraz, a kodem z letniej tury zapłacisz przy zameldowaniu.

Cyfrowy portfel i Zielony Bonus

W 2026 roku proces obsługi bonu stał się w pełni cyfrowy. Wszystkie regionalne świadczenia są zintegrowane z aplikacją mObywatel. Nie musisz już drukować potwierdzeń - Twój kod aktywujesz bezpośrednio w zakładce "Moje Benefity", a płatność w obiekcie odbywa się przez szybkie skanowanie kodu QR na recepcji. Dodatkowo, ze względu na wymogi KPO, system promuje ekologię. Niektóre województwa oferują tzw. "Zielony Bonus" - dodatkowe 50-100 zł do wykorzystania, jeśli wybierzesz obiekt z certyfikatem „Eko-Turystyka” lub udokumentujesz dojazd na miejsce transportem zbiorowym (np. pociągiem).

Tylko certyfikowani partnerzy

Pamiętaj, że system weryfikacji usługodawców w 2026 roku jest bardzo szczelny. Bonem nie zapłacisz u osób prywatnych wynajmujących pokoje bez wpisu do ewidencji. Przed wpłatą zadatku upewnij się, że dany obiekt widnieje w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich lub na regionalnej liście operatora bonu. To jedyna gwarancja, że Twój kod zostanie zaakceptowany przez system płatności.

Program "Aktywne Wakacje 2026" - oferta Ministerstwa Sportu

W 2026 roku dużą popularnością cieszy się program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Fundację LOTTO. Pozwala on na realne obniżenie kosztów obozów sportowych:

  • Do 150 zł dziennie na uczestnika obozu wyjazdowego (maks. 1500 zł na turnus).
  • Do 250 zł dziennie w ośrodkach COS (np. Spała, Giżycko).
  • Do 50 zł dziennie na uczestnika półkolonii w mieście.

Ważne: Rodzic nie składa tu wniosku bezpośrednio. Dofinansowanie otrzymują organizatorzy (kluby sportowe, fundacje), co obniża cenę końcową dla rodzica. Nabór wniosków dla organizatorów trwa do 7 czerwca 2026. Jeśli Twój klub jeszcze nie złożył wniosku w systemie Fundacji LOTTO, kwiecień to ostatni moment na interwencję u trenera.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy bon turystyczny 2026 przysługuje każdemu dziecku? Nie. W przeciwieństwie do starego programu, obecne bony regionalne są celowe i często wymagają spełnienia kryterium dochodowego lub posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
  2. Czy mogę jeszcze zapłacić bonem za majówkę 2026? Tylko jeśli pobrałeś kod w marcu (I tura). Obecnie systemy oczekują na start tury letniej (20 czerwca). Wyjątkiem są niektóre bony lokalne, ale pula środków zazwyczaj kończy się błyskawicznie.
  3. Czy bonem mogę opłacić same bilety wstępu do atrakcji? Tak, pod warunkiem, że obiekt (np. park rozrywki lub muzeum) jest certyfikowanym partnerem programu. Często najbardziej opłacalne są pakiety łączone (nocleg + atrakcja).
  4. Czy "wczasy pod gruszą" z pracy wykluczają bon regionalny? Nie. To dwa niezależne źródła finansowania. Możesz połączyć dofinansowanie z ZFŚS z bonem regionalnym, by pokryć koszty hotelu.
  5. Jak sprawdzić listę miejsc honorujących bony w 2026 roku? Każdy program posiada własną wyszukiwarkę. Linki znajdują się na stronach operatorów (np. generuj.podlaskibonturystyczny.pl).
Źródło: dziennik.pl
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
14 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
14 kwi 2026

ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.
Polska przygotowuje się na wypadek wojny. Przygotuj plecak ewakuacyjny i skompletuj dokumenty!
14 kwi 2026

Kraje europejskie, w tym Polska, przygotowują się na potencjalny kryzys lub wojnę. Państwa będą współpracować w zakresie planów ewakuacji ludności. Jak obywatele powinni przygotować się na zagrożenie? Sprawdzamy, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny i jakie należy zabrać dokumenty.
Gdzie najłatwiej o mieszkanie bez wkładu własnego? Zaskakujące dane z rynku
14 kwi 2026

W ramach rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” największą dostępność lokali spełniających warunki programu odnotowano w Poznaniu i Łodzi – w obu miastach to około tysiąca mieszkań – wynika z danych portalu RynekPierwotny.pl. W Warszawie oferta jest znacznie skromniejsza i obejmuje ponad 290 takich lokali.

Wiosenne kontrole szamb i oczyszczalni przydomowych! Uwaga na kary.
14 kwi 2026

Wczesna wiosna to dla gmin dobry moment na przeprowadzenie kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podnoszący się poziom wód gruntowych, roztopy i wyjście inspektora „w teren” przed sezonem urlopowym tworzą splot okoliczności, który sprzyja wykrywaniu nieprawidłowości. Tymczasem wielu właścicieli szamb nie jest świadomych, jak rozległe uprawnienia ma urzędnik i jak łatwo narazić się na mandat lub grzywnę. Poniżej wyjaśniamy, czego spodziewać się po kontroli i jak się do niej przygotować.
Po pierwsze schrony - samorządy muszą zmienić priorytet
14 kwi 2026

Po pierwsze schrony - miejsca Doraźnego Schronienia (MDS) powinny być organizowane później. Samorządy muszą zmienić priorytet. W scenariuszu nagłego ataku MDS-y nie spełniają swojej funkcji, a wówczas bardziej racjonalna jest ewakuacja ludności.

Referendum o Konstytucji RP. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny
14 kwi 2026

Wraca pytanie, które regularnie dzieli prawników i opinię publiczną: co ma pierwszeństwo - Konstytucja RP czy prawo międzynarodowe? Nowa petycja, skierowana do Senatu RP, proponuje zwołanie ogólnokrajowego referendum w sprawie hierarchii źródeł prawa w Polsce.

Pułapka w przeliczaniu emerytury. Jeden błąd we wniosku do ZUS może kosztować Cię 300 zł miesięcznie
14 kwi 2026

Błędne wypełnienie formularza lub niedostarczenie kluczowego zaświadczenia o zarobkach z lat młodości to najczęstsze przyczyny zaniżonych świadczeń. Wielu emerytów nie zdaje sobie sprawy, że raz ustalona wysokość emerytury może być skorygowana, jeśli tylko dostarczymy brakujące dokumenty płacowe sprzed lat.
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
14 kwi 2026

ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.
