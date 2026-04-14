Pieniądze na wakacje dla dziecka - nie przegap terminu! Jak złożyć wniosek o nowy bon?

Choć ogólnopolski program bonu znanego z czasów pandemii wygasł, wiosną 2026 roku polskie rodziny korzystają z nowej, zdecentralizowanej mapy wsparcia. Zamiast jednego systemu, mamy do czynienia z regionalnymi bonami marszałkowskimi oraz programem "Aktywne Wakacje 2026". Kwiecień to ostatni moment na znalezienie dofinansowanych obozów oraz przygotowanie się do letniej tury naborów regionalnych.

Ewolucja wsparcia turystycznego w 2026 roku

Wiosną 2026 roku rząd potwierdził, że system "500 zł na każde dziecko" bez kryteriów nie wróci. Obecny model opiera się na środkach z KPO i funduszy regionalnych przekazanych do województw. Przykładem jest Podlaski Bon Turystyczny, który w 2026 roku oferuje 300 zł na dziecko. System jest jednak mocniej sprofilowany niż dawniej - pierwszeństwo mają rodziny korzystające ze świadczeń socjalnych, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami.

Zasady naboru wniosków - stan na kwiecień 2026

Połowa kwietnia to czas graniczny dla wiosennych wyjazdów. Uwaga! Pula środków na majówkę w większości regionów (np. w podlaskim) została już wyczerpana w marcowych naborach. Jeśli nie masz jeszcze kodu, skup się na drugiej turze naborów (letniej), która wystartuje 20 czerwca 2026 roku. Nie czekaj do 20 czerwca z rezerwacją noclegu. Najlepsze miejsca z listy certyfikowanych partnerów (dostępnej na portalu podlaskibonturystyczny.pl) znikają szybko. Zrób rezerwację wstępną z możliwością anulacji już teraz, a kodem z letniej tury zapłacisz przy zameldowaniu.

Cyfrowy portfel i Zielony Bonus

W 2026 roku proces obsługi bonu stał się w pełni cyfrowy. Wszystkie regionalne świadczenia są zintegrowane z aplikacją mObywatel. Nie musisz już drukować potwierdzeń - Twój kod aktywujesz bezpośrednio w zakładce "Moje Benefity", a płatność w obiekcie odbywa się przez szybkie skanowanie kodu QR na recepcji. Dodatkowo, ze względu na wymogi KPO, system promuje ekologię. Niektóre województwa oferują tzw. "Zielony Bonus" - dodatkowe 50-100 zł do wykorzystania, jeśli wybierzesz obiekt z certyfikatem „Eko-Turystyka” lub udokumentujesz dojazd na miejsce transportem zbiorowym (np. pociągiem).

Tylko certyfikowani partnerzy

Pamiętaj, że system weryfikacji usługodawców w 2026 roku jest bardzo szczelny. Bonem nie zapłacisz u osób prywatnych wynajmujących pokoje bez wpisu do ewidencji. Przed wpłatą zadatku upewnij się, że dany obiekt widnieje w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich lub na regionalnej liście operatora bonu. To jedyna gwarancja, że Twój kod zostanie zaakceptowany przez system płatności.

Program "Aktywne Wakacje 2026" - oferta Ministerstwa Sportu

W 2026 roku dużą popularnością cieszy się program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Fundację LOTTO. Pozwala on na realne obniżenie kosztów obozów sportowych:

Do 150 zł dziennie na uczestnika obozu wyjazdowego (maks. 1500 zł na turnus).

Do 250 zł dziennie w ośrodkach COS (np. Spała, Giżycko).

Do 50 zł dziennie na uczestnika półkolonii w mieście.

Ważne: Rodzic nie składa tu wniosku bezpośrednio. Dofinansowanie otrzymują organizatorzy (kluby sportowe, fundacje), co obniża cenę końcową dla rodzica. Nabór wniosków dla organizatorów trwa do 7 czerwca 2026. Jeśli Twój klub jeszcze nie złożył wniosku w systemie Fundacji LOTTO, kwiecień to ostatni moment na interwencję u trenera.

