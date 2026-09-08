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Seniorzy po 60. roku życia mogą dostać zniżki na leczenie, sanatoria i zakupy. Trzeba wyrobić tę kartę

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08 września 2026, 16:56
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ogólnopolska Karta Seniora - wniosek 2026. Zniżki dla osób po 60. roku życia
Ogólnopolska Karta Seniora - wniosek 2026. Zniżki dla osób po 60. roku życia
Shutterstock

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Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą korzystać ze zniżek w tysiącach punktów w całej Polsce. Rabaty obejmują m.in. pobyty w sanatoriach, rehabilitację, usługi medyczne, noclegi, gastronomię oraz zakupy. Potrzebna jest specjalna karta, którą obecnie można mieć nie tylko w portfelu, lecz także w telefonie.

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Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora, nazywana w skrócie OKS, jest programem zniżkowym prowadzonym przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora. Karta pozwala korzystać z rabatów oraz ofert specjalnych przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w programie. Obowiązuje w całej Polsce, ale wyłącznie w punktach, które oficjalnie honorują OKS. Nie należy jej mylić z legitymacją emeryta-rencisty, którą wydaje ZUS.

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Kto może otrzymać Kartę Seniora w 2026 roku?

Podstawowym warunkiem jest ukończenie 60 lat. Nie obowiązuje kryterium dochodowe i nie ma znaczenia, czy dana osoba pobiera emeryturę albo rentę, nadal pracuje, otrzymuje inne świadczenia, pozostaje bez zatrudnienia.

Nie trzeba przedstawiać decyzji ZUS ani udowadniać posiadania statusu emeryta. Senior przystępuje do Stowarzyszenia MANKO jako członek wspierający program i otrzymuje własny numer karty.

Jakie zniżki można otrzymać po okazaniu OKS?

OKS nie zapewnia jednego rabatu obowiązującego u wszystkich partnerów. Każda firma lub instytucja samodzielnie określa wysokość zniżki i warunki jej przyznania.

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Posiadacze karty mogą znaleźć między innymi:

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  • rabaty w sanatoriach, uzdrowiskach i hotelach,
  • tańsze zabiegi rehabilitacyjne oraz wybrane usługi medyczne,
  • zniżki w salonach optycznych i punktach protetyki słuchu,
  • rabaty w restauracjach, kawiarniach i sklepach,
  • tańsze bilety do instytucji kultury oraz obiektów rekreacyjnych,
  • promocje na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, turystyczne i ubezpieczeniowe.

Wysokość rabatu zależy od konkretnego partnera. Przed zakupem warto sprawdzić, czego dokładnie dotyczy promocja, czy można ją łączyć z innymi obniżkami oraz czy obowiązuje w każdym oddziale danej firmy.

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Gdzie sprawdzić, kto honoruje Kartę Seniora?

Aktualnych partnerów można wyszukiwać w internetowym katalogu OKS⁠. Baza pozwala wybrać miejscowość oraz kategorię usług. Warto sprawdzać konkretną placówkę, a nie tylko nazwę firmy. Udział jednego punktu w programie nie musi oznaczać, że zniżka będzie dostępna we wszystkich oddziałach. Przed wizytą można zadzwonić i potwierdzić aktualną ofertę.

Ile kosztuje Karta Seniora?

Senior, który wyrabia kartę indywidualnie, opłaca składkę członkowską. Obecne stawki wynoszą:

  • 35 zł za kartę ważną przez rok,
  • 50 zł za kartę ważną przez dwa lata.

Po zakończeniu wybranego okresu członkostwo trzeba odnowić, aby nadal korzystać z rabatów. Aktualne kwoty widnieją w formularzu rejestracyjnym OKS⁠.

Kiedy Karta Seniora jest bezpłatna?

Za kartę nie muszą płacić mieszkańcy samorządów uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. W takich miejscowościach koszt lokalnej edycji OKS pokrywa gmina, miasto, powiat albo województwo.

Przed opłaceniem indywidualnego wniosku warto więc zapytać w urzędzie miasta lub gminy, czy samorząd należy do programu. Urząd powinien również wskazać miejsce składania dokumentów i odbioru karty.

Jak złożyć wniosek o Kartę Seniora?

Mieszkaniec samorządu uczestniczącego w programie powinien zgłosić się do jednostki wskazanej przez urząd. Może to być urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej, centrum seniora albo inna lokalna placówka.

Senior, który nie korzysta z lokalnej edycji, może:

  • wypełnić internetowy formularz rejestracyjny i wysłać go online,
  • pobrać formularz i przesłać go pocztą wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,
  • złożyć dokumenty bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia.

Adres korespondencyjny to:

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, os. Urocze 12, 31-953 Kraków

We wniosku podaje się m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

Ogólnopolska Karta Seniora - wniosek 2026 do pobrania

Formularz Ogólnopolska Karta Seniora

Karta plastikowa czy w aplikacji?

Ogólnopolska Karta Seniora jest dostępna także w wersji cyfrowej. Bezpłatną aplikację „OKS Karta Seniora” można pobrać z Google Play lub App Store. Do jej uruchomienia potrzebna jest jednak aktywna karta. Po zainstalowaniu aplikacji należy:

  • Wybrać opcję „Mam numer karty seniora”.
  • Wpisać numer posiadanej karty i datę urodzenia.
  • Ustawić własny kod PIN.
  • Aktywować cyfrową kartę.

W aplikacji znajduje się kod kreskowy służący do potwierdzania uprawnień. Można w niej również wyszukiwać partnerów, sprawdzać zniżki i przeglądać promocje.

Czy Karta Seniora jest imienna?

Na plastikowej karcie nie musi znajdować się imię i nazwisko, ale jej indywidualny numer jest przypisany do konkretnego uczestnika programu. Karty nie należy przekazywać innej osobie. Partner może poprosić seniora o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub wiek.

Czy wyrobienie Karty Seniora się opłaca?

To zależy od tego, gdzie senior mieszka i z jakich usług korzysta. Jeżeli karta jest wydawana bezpłatnie przez gminę, jej wyrobienie może być korzystne nawet przy okazjonalnym korzystaniu ze zniżek. Przy odpłatnej karcie najlepiej najpierw sprawdzić partnerów działających w najbliższej okolicy. Jeżeli senior regularnie korzysta z rehabilitacji, kupuje okulary, jeździ do sanatorium albo podróżuje, koszt składki może zwrócić się już po kilku zakupach.

Nie warto jednak opierać decyzji wyłącznie na hasłach o wysokich rabatach. Najważniejsze jest to, czy w pobliżu znajdują się firmy oferujące usługi rzeczywiście potrzebne danej osobie.

Źródło: INFOR
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