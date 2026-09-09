REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Tańsze leczenie, sanatoria, zakupy dla osób po 60. roku życia. Trzeba wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora

Tańsze leczenie, sanatoria, zakupy dla osób po 60. roku życia. Trzeba wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2026, 08:03
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ogólnopolska Karta Seniora - wniosek 2026. Zniżki dla osób po 60. roku życia
Ogólnopolska Karta Seniora - wniosek 2026. Zniżki dla osób po 60. roku życia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą korzystać ze zniżek w tysiącach punktów w całej Polsce. Rabaty obejmują m.in. pobyty w sanatoriach, rehabilitację, usługi medyczne, noclegi, gastronomię oraz zakupy. Potrzebna jest specjalna karta, którą obecnie można mieć nie tylko w portfelu, lecz także w telefonie.

rozwiń >

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora, nazywana w skrócie OKS, jest programem zniżkowym prowadzonym przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora. Karta pozwala korzystać z rabatów oraz ofert specjalnych przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w programie. Obowiązuje w całej Polsce, ale wyłącznie w punktach, które oficjalnie honorują OKS. Nie należy jej mylić z legitymacją emeryta-rencisty, którą wydaje ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora w 2026 roku?

Podstawowym warunkiem jest ukończenie 60 lat. Nie obowiązuje kryterium dochodowe i nie ma znaczenia, czy dana osoba pobiera emeryturę albo rentę, nadal pracuje, otrzymuje inne świadczenia, pozostaje bez zatrudnienia.

Nie trzeba przedstawiać decyzji ZUS ani udowadniać posiadania statusu emeryta. Senior przystępuje do Stowarzyszenia MANKO jako członek wspierający program i otrzymuje własny numer karty.

Jakie zniżki można otrzymać po okazaniu OKS?

OKS nie zapewnia jednego rabatu obowiązującego u wszystkich partnerów. Każda firma lub instytucja samodzielnie określa wysokość zniżki i warunki jej przyznania.

REKLAMA

Posiadacze karty mogą znaleźć między innymi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • rabaty w sanatoriach, uzdrowiskach i hotelach,
  • tańsze zabiegi rehabilitacyjne oraz wybrane usługi medyczne,
  • zniżki w salonach optycznych i punktach protetyki słuchu,
  • rabaty w restauracjach, kawiarniach i sklepach,
  • tańsze bilety do instytucji kultury oraz obiektów rekreacyjnych,
  • promocje na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, turystyczne i ubezpieczeniowe.

Wysokość rabatu zależy od konkretnego partnera. Przed zakupem warto sprawdzić, czego dokładnie dotyczy promocja, czy można ją łączyć z innymi obniżkami oraz czy obowiązuje w każdym oddziale danej firmy.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Gdzie sprawdzić, kto honoruje Ogólnopolską Kartę Seniora?

Aktualnych partnerów można wyszukiwać w internetowym katalogu OKS⁠. Baza pozwala wybrać miejscowość oraz kategorię usług. Warto sprawdzać konkretną placówkę, a nie tylko nazwę firmy. Udział jednego punktu w programie nie musi oznaczać, że zniżka będzie dostępna we wszystkich oddziałach. Przed wizytą można zadzwonić i potwierdzić aktualną ofertę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Senior, który wyrabia kartę indywidualnie, opłaca składkę członkowską. Obecne stawki wynoszą:

  • 35 zł za kartę ważną przez rok,
  • 50 zł za kartę ważną przez dwa lata.

Po zakończeniu wybranego okresu członkostwo trzeba odnowić, aby nadal korzystać z rabatów. Aktualne kwoty widnieją w formularzu rejestracyjnym OKS⁠.

Kiedy Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna?

Za kartę nie muszą płacić mieszkańcy samorządów uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”. W takich miejscowościach koszt lokalnej edycji OKS pokrywa gmina, miasto, powiat albo województwo.

Przed opłaceniem indywidualnego wniosku warto więc zapytać w urzędzie miasta lub gminy, czy samorząd należy do programu. Urząd powinien również wskazać miejsce składania dokumentów i odbioru karty.

Jak złożyć wniosek o Ogólnopolską Kartę Seniora?

Mieszkaniec samorządu uczestniczącego w programie powinien zgłosić się do jednostki wskazanej przez urząd. Może to być urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej, centrum seniora albo inna lokalna placówka.

Senior, który nie korzysta z lokalnej edycji, może:

  • wypełnić internetowy formularz rejestracyjny i wysłać go online,
  • pobrać formularz i przesłać go pocztą wraz z potwierdzeniem opłacenia składki,
  • złożyć dokumenty bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia.

Adres korespondencyjny to:

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, os. Urocze 12, 31-953 Kraków

We wniosku podaje się m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

Ogólnopolska Karta Seniora - wniosek 2026 do pobrania

Formularz Ogólnopolska Karta Seniora

Karta plastikowa czy w aplikacji?

Ogólnopolska Karta Seniora jest dostępna także w wersji cyfrowej. Bezpłatną aplikację „OKS Karta Seniora” można pobrać z Google Play lub App Store. Do jej uruchomienia potrzebna jest jednak aktywna karta. Po zainstalowaniu aplikacji należy:

  • Wybrać opcję „Mam numer karty seniora”.
  • Wpisać numer posiadanej karty i datę urodzenia.
  • Ustawić własny kod PIN.
  • Aktywować cyfrową kartę.

W aplikacji znajduje się kod kreskowy służący do potwierdzania uprawnień. Można w niej również wyszukiwać partnerów, sprawdzać zniżki i przeglądać promocje.

Czy Ogólnopolska Karta Seniora jest imienna?

Na plastikowej karcie nie musi znajdować się imię i nazwisko, ale jej indywidualny numer jest przypisany do konkretnego uczestnika programu. Karty nie należy przekazywać innej osobie. Partner może poprosić seniora o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub wiek.

Czy wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora się opłaca?

To zależy od tego, gdzie senior mieszka i z jakich usług korzysta. Jeżeli karta jest wydawana bezpłatnie przez gminę, jej wyrobienie może być korzystne nawet przy okazjonalnym korzystaniu ze zniżek. Przy odpłatnej karcie najlepiej najpierw sprawdzić partnerów działających w najbliższej okolicy. Jeżeli senior regularnie korzysta z rehabilitacji, kupuje okulary, jeździ do sanatorium albo podróżuje, koszt składki może zwrócić się już po kilku zakupach.

Nie warto jednak opierać decyzji wyłącznie na hasłach o wysokich rabatach. Najważniejsze jest to, czy w pobliżu znajdują się firmy oferujące usługi rzeczywiście potrzebne danej osobie.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF odsłania więcej danych o firmach. To wyzwanie dla zadłużonych MŚP
09 wrz 2026

Krajowy System e-Faktur zwiększa przejrzystość obrotu gospodarczego i dostarcza faktorom nowych danych o wystawianych fakturach. Tymczasem zadłużenie firm wobec faktorów sięga już 296,2 mln zł i dotyczy ponad 9 tys. podmiotów. Dla części MŚP oznacza to konieczność znacznie lepszego zarządzania płynnością i ryzykiem.
Nowe fotoradary w Warszawie. Znamy sześć miejsc, gdzie trzeba będzie uważać
09 wrz 2026

Na warszawskich ulicach pojawią się kolejne punkty z fotoradarami. Ogłosiliśmy przetarg na montaż urządzeń w sześciu nowych lokalizacjach - poinformował stołeczny Zarząd Dróg Miejskich.
Renta wdowia w 2026 i 2027 r. - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS. Jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?
09 wrz 2026

Renta wdowia - w 2026 roku korzysta z niej już ponad milion Polaków. W 2027 r. będzie należało się jeszcze więcej pieniędzy. Oto najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS, np. "jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?".
Zmiany w zwolnieniach lekarskich w 2026 r. Wyjaśnienia MRPiPS: Koniec z poleceniami od szefa i karaniem za zakupy, czy odebranie dziecka ze szkoły
09 wrz 2026

W dniu 8 września 2026 r. Sebastian Gajewski, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzielił wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 13 kwietnia 2026 r. nowych przepisów, które miały na celu wprowadzenie jasnych reguł zwolnienia chorobowego. Zmiany te wprowadziła ustawa z 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA

AI już działa w polskich urzędach. Problem? Procedury nie nadążają
09 wrz 2026

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do polskich urzędów, ale zasady jej stosowania pozostają daleko w tyle. Z badania Związku Miast Polskich i Fundacji Miasto wynika, że z narzędzi takich jak ChatGPT czy Microsoft Copilot korzysta już co drugi urzędnik. Tymczasem tylko 27,5% samorządów wdrożyło AI w sposób systemowy, a zaledwie 8% ma strategię dotyczącą jej wykorzystania.
Pracodawca może zwolnić pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
09 wrz 2026

Czy choroba może być uzasadnioną przyczyną rozwiązania stosunku pracy? Co do zasady nie, jednak gdy pracownik nie może – z przyczyn zdrowotnych – wykonywać przyjętych na siebie obowiązków, stosunek pracy można zakończyć.
Ubezpieczenie NNW dla dzieci - jak zmieniają się potrzeby?
09 wrz 2026

Ubezpieczenie NNW dla dzieci nie powinno być rozumiane jako szkolne. Dzieci znajdują się w różnych środowiskach, uczęszczają na zajęcia dodatkowe - ryzyko urazu występuje wszędzie. Jak zmieniają się potrzeby rodziców i dzieci?
Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami. Czy ustawa ma szansę wejść w życie?
09 wrz 2026

Na ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami czeka ponad 100 tysięcy osób. W Sejmie znajdują się trzy projekty ustaw, nad którymi Sejm miał głosować 4 września. Jednak marszałek Włodzimierz Czarzasty skreślił je z porządku głosowań.

REKLAMA

Polacy chcą komisji śledczej w sprawie Zondacrypto? Nowy sondaż pokazuje zaskakujący podział
09 wrz 2026

Czy w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zondacrypto? Zdania Polaków są mocno podzielone. Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje, że zwolennicy powołania komisji mają przewagę, ale różnica między obiema grupami jest niewielka.
Wiek emerytalny w Polsce zostanie zmieniony? Minister finansów zabrał głos. Padła jasna deklaracja
09 wrz 2026

Czy rząd planuje podnieść wiek emerytalny w Polsce? Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawił jasne stanowisko w tej sprawie. Z jego słów wynika, że obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianą obowiązujących zasad.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA