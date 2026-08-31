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Koperta zamiast prezentu. Polacy zdradzają, co dają na wesele i od czego to zależy

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31 sierpnia 2026, 11:06
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Gość obejmuje pannę młodą na ślubie, w dłoni trzymając kopertę z prezentem
Aż 70 procent Polaków idzie na wesele z takim prezentem. Zgadniesz jakim?
Shutterstock

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Zastanawiasz się, czy na wesele lepiej wręczyć gotówkę, czy tradycyjny prezent? Najnowsze badanie UCE Research i Briju rozwiewa wątpliwości - ponad 70 procent Polaków wybiera dziś pieniądze lub pieniądze i tylko drobny upominek. Świadkowie i rodzina częściej wręczają kopertę z drobnym upominkiem, znajomi - już samą gotówkę. Biżuteria, elektronika, vouchery to już margines.

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Ważne

SKRÓT

  • Dla świadków i najbliższej rodziny najpopularniejszym wyborem jest koperta z gotówką + drobny prezent - wskazało to 41,3 procent badanych.
  • Dla znajomych i dalszej rodziny górę bierze już sama gotówka w kopercie - 35,7 procent wskazań.
  • Tradycyjne prezenty rzeczowe stały się marginesem w każdej grupie - prezent do domu wybiera zaledwie 4,2-6,6 procent osób.
  • Karta prezentowa zyskuje na popularności wśród dalszych znajomych - 8,7 procent wskazań wobec 6,1 procent u najbliższych.
  • Badanie zrealizowano na próbie 1023 dorosłych Polaków w wieku 18–80 lat.
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Gotówka dla pary młodej wygrywa z prezentem. Oto co pokazuje nowe badanie

Sezon ślubny to dla wielu Polaków nie tylko radość z uczestnictwa w wielkim dniu bliskiej osoby, ale też praktyczny dylemat: co właściwie wręczyć młodej parze? Odpowiedź na to pytanie przynosi raport „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026”, przygotowany przez UCE Research i Briju.

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Wyniki są jednoznaczne. Tradycyjne prezenty rzeczowe - od biżuterii po sprzęt elektroniczny - praktycznie zniknęły z list zakupów przed weselem. Ich miejsce zajęła gotówka, często uzupełniona drobnym symbolicznym upominkiem.

"Można mówić o wyraźnym przesunięciu od modelu opartego na prezentach rzeczowych do polegającego na wsparciu finansowym. Współczesne pary młode częściej oczekują możliwości samodzielnego decydowania o swoich potrzebach niż otrzymywania konkretnych przedmiotów" - komentuje Piotr Biela, współautor raportu z firmy Briju.

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Świadkowie i rodzina: tu liczy się symbol, nie tylko sama kwota

Jeśli idziesz na wesele jako świadek albo bliski członek rodziny, statystyka jest jasna: najczęściej wybieraną formą jest koperta z gotówką połączona z drobnym upominkiem. Taką opcję wskazało 41,3 procent respondentów. Na samą gotówkę, bez dodatkowego prezentu, zdecydowało się 32,8 procent badanych. Poniżej wyniki badania w formie tabeli (świadkowie i bliska rodzina):

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Forma prezentu

Świadkowie, najbliższa rodzina

Gotówka + drobny upominek

41,3%

Sama gotówka

32,8%

Karta prezentowa

6,1%

Prezent rzeczowy do domu

4,2%

Voucher na przeżycie

3,4%

Elektronika

2,3%

Biżuteria

1,8%

Wynik ten pokazuje, że im bliższa relacja z parą młodą, tym większe znaczenie zyskuje symbolika prezentu - sama gotówka może wydawać się zbyt bezosobowa wobec kogoś, kogo znamy od lat.

"To jedna z najciekawszych obserwacji płynących z raportu. Pokazuje ona, że respondenci nie oceniają prezentów wyłącznie przez pryzmat ich wartości czy użyteczności, ale także z perspektywy relacji między darczyńcą a parą młodą. Im ona jest bliższa, tym większe znaczenie ma symbolika prezentu" - wyjaśnia Piotr Biela.

Znajomi i dalsza rodzina: tutaj liczy się pragmatyzm

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy na wesele idziesz jako znajomy, przyjaciel lub dalszy krewny. Tutaj kolejność się odwraca - choć różnica między dwiema czołowymi odpowiedziami jest znacznie mniejsza niż w przypadku najbliższych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Forma prezentu

Znajomi, przyjaciele, dalsza rodzina

Sama gotówka

35,7%

Gotówka + drobny upominek

34,5%

Karta prezentowa

8,7%

Prezent rzeczowy do domu

6,6%

Voucher na przeżycie

4,2%

Elektronika

1,2%

Biżuteria

1%

Ważne

Wraz ze wzrostem dystansu relacyjnego rośnie akceptacja dla wręczania samych pieniędzy, bez dodatkowego gestu.

"Wraz z większym dystansem relacyjnym rośnie akceptacja dla wręczania samych pieniędzy. Można to interpretować jako przejaw pragmatyzacji relacji społecznych. Polacy uznają, że od dalszych znajomych nie należy oczekiwać takiego samego poziomu zaangażowania jak od najbliższej rodziny czy świadków" - dodaje ekspert z Briju.

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To nie kwota różnicuje prezent dla nowożeńców, tylko poziom zaangażowania

Analitycy podkreślają istotny niuans. Chodzi nie o to, że dalszym znajomym wręcza się mniej pieniędzy - ta sama koperta z tą samą kwotą może być odbierana zupełnie inaczej w zależności od relacji łączącej darczyńcę z parą młodą.

Gotówka pozostaje uniwersalnym rozwiązaniem niezależnie od bliskości relacji. To, co faktycznie różnicuje prezent, to dodatkowy symboliczny upominek - element, który sygnalizuje wyższy poziom osobistego zaangażowania i jest zarezerwowany głównie dla najbliższych.

Karta prezentowa jako złoty środek dla pary młodej - jest na 3. miejscu na liście najczęściej wybieranych prezentów

Trzecią najczęściej wskazywaną formą prezentu jest karta prezentowa - 6,1% wskazań wśród najbliższych i aż 8,7% wśród dalszych znajomych. To rozwiązanie pośrednie między gotówką a klasycznym prezentem rzeczowym.

"Znajomi i dalsza rodzina mogą postrzegać kartę prezentową jako wygodny sposób uniknięcia ryzyka zakupu nietrafionego podarunku. Jednocześnie ona pozwala zachować większy dystans niż w przypadku bardziej osobistych form obdarowywania" - mówi Piotr Biela.

Dlaczego tradycyjne prezenty ślubne odchodzą do lamusa?

Wyniki badania pokazują, że klasyczne prezenty rzeczowe - biżuteria, elektronika, przedmioty do domu - odgrywają dziś rolę wyłącznie marginalną. Żadna z tych kategorii nie przekracza kilku procent wskazań, niezależnie od stopnia bliskości z parą młodą.

"Tradycyjne prezenty rzeczowe odgrywają obecnie marginalną rolę. Współczesny model obdarowywania koncentruje się przede wszystkim na praktycznym wsparciu młodej pary, a nie na przekazywaniu konkretnych przedmiotów" - podsumowuje Piotr Biela z firmy Briju.

Jak zaznacza ekspert, współczesny model prezentu ślubnego opiera się na dwóch filarach: praktyczności jako podstawie oraz symbolice jako elemencie wzmacniającym przekaz emocjonalny. To, który z tych elementów przeważa, zależy właśnie od stopnia bliskości relacji z parą młodą.

Co to badanie oznacza dla Ciebie przed najbliższym weselem?

Jeśli zastanawiasz się, co wręczyć na najbliższe wesele, wyniki badania dają wyraźną wskazówkę:

  • Będąc świadkiem lub bliskim krewnym, postaw na kopertę z gotówką uzupełnioną drobnym, osobistym upominkiem - to wybór większości Polaków w twojej sytuacji.
  • Jako znajomy lub dalszy krewny możesz spokojnie ograniczyć się do samej gotówki - nikt nie oceni tego jako braku zaangażowania.

Źródło: UCE Research, Briju

Raport pt. „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026" powstał na kanwie specjalnego badania opinii publicznej. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i BRIJU na ogólnopolskiej próbie 1023 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci oraz regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

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Źródło: INFOR
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