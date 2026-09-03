REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Darmowe obiady dla seniorów z dowozem do domu. Ruszyły programy wsparcia w Polsce

Darmowe obiady dla seniorów z dowozem do domu. Ruszyły programy wsparcia w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 września 2026, 14:50
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, obiad, poczta obiadowa
Darmowe obiady dla seniorów z dowozem do domu. Ruszyły programy wsparcia w Polsce
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rosnące koszty życia, wysokie rachunki i drogie leki sprawiają, że wielu polskich emerytów musi drastycznie ograniczać wydatki na jedzenie. Dla samotnych i schorowanych osób starszych ciepły, dwudaniowy posiłek staje się luksusem. Na szczęście w całym kraju ruszyły programy pomocowe, które oferują darmowe obiady dla seniorów dostarczane prosto pod drzwi.

Poczta Obiadowa, czyli darmowe obiady dla seniorów prosto od kuriera

Jedną z najważniejszych akcji w Polsce jest program "Poczta Obiadowa", organizowany przez Fundację Biedronki we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Głównym celem tego projektu jest walka z niedożywieniem oraz wsparcie osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie gotować. W ramach tej inicjatywy uczestnicy otrzymują darmowe obiady dla seniorów z dostawą do domu. Ciepłe, pełnowartościowe posiłki (składające się z zupy i drugiego dania) są dowożone przez kuriera średnio 3 razy w tygodniu. Co ważne, starsze osoby mają możliwość wyboru diety standardowej lub lekkostrawnej. Kto może otrzymać takie wsparcie? Program skierowany jest do osób, które:

REKLAMA

REKLAMA

  • Ukończyły 70. rok życia (w niektórych regionach próg ten jest niższy).
  • Są niesamodzielne z powodu chorób lub niepełnosprawności.
  • Mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na pomoc rodziny.

Rekrutacji do tego programu nie prowadzi się przez internet. Zgłoszenia przyjmują lokalne fundacje, stowarzyszenia oraz parafie współpracujące z organizatorem. Warto podkreślić, że kurierzy dostarczają posiłki do rąk własnych, a seniorzy są objęci opieką wolontariuszy, którzy regularnie sprawdzają dobrostan starszej osoby i pomagają w walce z samotnością.

Program rządowy, czyli darmowe obiady dla seniorów z MOPS

Równolegle w całym kraju działa systemowy, rządowy program "Posiłek w szkole i w domu". Za jego realizację odpowiadają Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS). W tym przypadku darmowe obiady dla seniorów finansowane są ze środków publicznych, a pomoc przyznawana jest na podstawie kryterium dochodowego. Warto wiedzieć, że limity finansowe zostały podniesione do 200 proc. kryterium pomocy społecznej. Dzięki temu z darmowych posiłków może skorzystać znacznie większa grupa emerytów. Oto aktualne kryteria dochodowe netto, które uprawniają do wsparcia:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej: dochód nie może przekraczać 2 020 zł netto miesięcznie.
  • Dla osoby w rodzinie: dochód na jednego członka nie może przekraczać 1 646 zł netto miesięcznie.

Aby otrzymać darmowe posiłki z MOPS, senior lub jego opiekun musi złożyć wniosek w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania seniora, aby potwierdzić jego trudną sytuację życiową.

REKLAMA

Sprawdź programy lokalne w swoim mieście i na wsi

Niezależnie od programów rządowych i ogólnopolskich fundacji, własne programy darmowych obiadów z dowozem finansuje wiele polskich samorządów. Miasta i gminy uruchamiają niezależne budżety na ten cel, obniżając często próg wiekowy (np. do 60. roku życia) i ułatwiając procedury formalne. Informacji o takich lokalnych inicjatywach warto szukać bezpośrednio na stronach internetowych swoich urzędów miast, gmin lub w lokalnych klubach seniora. Z kolei dla osób starszych mieszkających na wsiach i w małych miejscowościach, gdzie trudniej o dowóz cateringu, doskonałą alternatywą jest program "Danie Wspólnych Chwil" (również prowadzony przez Fundację Biedronki). W jego ramach Koła Gospodyń Wiejskich organizują dla samotnych seniorów regularne, darmowe obiady połączone ze spotkaniami towarzyskimi w lokalnych świetlicach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zgłosić się po darmowe obiady dla seniorów?

Wiele osób nie wie, że obie formy pomocy - zarówno ta z MOPS, jak i z programów fundacyjnych - mogą się wzajemnie uzupełniać. Pozwala to na zabezpieczenie ciepłych posiłków dla starszej osoby przez niemal cały tydzień. Co niezwykle ważne, schorowani i niesamodzielni seniorzy nie muszą sami borykać się z formalnościami. Zgłoszenie lub wniosek w ich imieniu może złożyć członek rodziny, sąsiad, opiekun prawny, a nawet pracownik socjalny, który zauważył potrzebę wsparcia. Liczba miejsc w programach z dowozem bywa ograniczona budżetami projektów, dlatego kluczowe znaczenie ma czas zgłoszenia. Jeśli znasz starszą osobę w trudnej sytuacji, warto jak najszybciej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej lub lokalnymi organizacjami pozarządowymi, aby dowiedzieć się, jak uzyskać pomoc w Twojej okolicy.

Powiązane
Renciści z niezdolnością do pracy mogą dostać dodatek do 2700 zł. MRPiPS potwierdza prace nad ustawą
Renciści z niezdolnością do pracy mogą dostać dodatek do 2700 zł. MRPiPS potwierdza prace nad ustawą
Rok szkolny właśnie ruszył. Sprawdź, czy gmina musi zapewnić dowóz Twojego dziecka do szkoły
Rok szkolny właśnie ruszył. Sprawdź, czy gmina musi zapewnić dowóz Twojego dziecka do szkoły
Wyroki w sprawach przeciwko ZUS. Zamiast odmowy - wcześniejsza emerytura
Wyroki w sprawach przeciwko ZUS. Zamiast odmowy - wcześniejsza emerytura
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF nie wykryje fałszywej faktury. Firmy nadal muszą sprawdzać, za co płacą
03 wrz 2026

KSeF cyfryzuje obieg faktur, ale nie gwarantuje, że każda faktura w systemie dokumentuje prawdziwą transakcję. Eksperci wskazują, że przedsiębiorcy nadal potrzebują własnych mechanizmów kontroli, które sprawdzą zgodność dokumentu z zamówieniem, dostawą i wcześniejszą współpracą z kontrahentem.
Wielka inwestycja tramwajowa na Śląsku. Odblokowano 287 mln zł z Unii Europejskiej
03 wrz 2026

Odblokowano 287 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, co umożliwi budowę tzw. tramwaju na południe w Katowicach i linii tramwajowej na ul. 11 Listopada w Sosnowcu – poinformowały w czwartek Tramwaje Śląskie.
Darmowe obiady dla seniorów z dowozem do domu. Ruszyły programy wsparcia w Polsce
03 wrz 2026

Rosnące koszty życia, wysokie rachunki i drogie leki sprawiają, że wielu polskich emerytów musi drastycznie ograniczać wydatki na jedzenie. Dla samotnych i schorowanych osób starszych ciepły, dwudaniowy posiłek staje się luksusem. Na szczęście w całym kraju ruszyły programy pomocowe, które oferują darmowe obiady dla seniorów dostarczane prosto pod drzwi.
Polska bez ustawy wdrażającej MiCA. Firmy krypto mogą przenieść biznes za granicę
03 wrz 2026

Polska wciąż nie ma operacyjnej ustawy wdrażającej unijne rozporządzenie MiCA, podczas gdy zbliża się kluczowy termin dla firm kryptowalutowych. Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute ostrzega, że przedłużający się brak krajowych przepisów może oznaczać odpływ firm, kapitału i miejsc pracy do innych państw UE, a zbyt restrykcyjne rozwiązania mogą dodatkowo osłabić konkurencyjność polskiego rynku.

REKLAMA

Bezpłatny transport ucznia z niepełnosprawnością do szkoły – kiedy przysługuje?
03 wrz 2026

Każde dziecko ma prawo do nauki, a dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do edukacji na równi z innymi i bez dyskryminacji. Jednym z elementów tego prawa - w przypadku niepełnosprawności - jest obowiązek dowozu do szkoły. Komu przysługuje i gdzie należy się zgłosić?
Im starsi, tym gorzej oceniają swoje finanse. Nowe badanie Polaków
03 wrz 2026

Dla większości Polaków ich sytuacja finansowa w porównaniu z ubiegłym rokiem niewiele się zmieniła. 42 proc. badanych nie dostrzega poprawy, a tylko 24 proc. uważa, że ich sytuacja się polepszyła. Wyniki badania pokazują też wyraźną zależność od wieku – im starsi respondenci, tym rzadziej oceniają swoją sytuację finansową jako lepszą niż rok wcześniej.
Jaka marka ma najdroższe OC? Aktualne ceny w różnych miastach i województwach
03 wrz 2026

Jaka marka ma najdroższe OC w Polsce? Oto aktualne ceny w różnych miastach i województwach. Jak mają się ceny ubezpieczenia aut chińskich do popularnych marek europejskich?
Za brak segregacji odpadów podwyższona opłata. Zbiorowa odpowiedzialność mieszkańców do zmiany?
03 wrz 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na interpelację poselską w sprawie zasad naliczania podwyższonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki odpadów. Problem dotyczy głównie mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także lokali komunalnych.

REKLAMA

Skarbówka może namierzyć twój samochód z kamer drogowych. Jak wykorzystuje te dane?
03 wrz 2026

Twój PIT wygląda skromnie. Ale jeździsz niezłym autem? KAS może już o tym wiedzieć. Wystarczy, że przejedziesz obok kamery drogowej. RPO 18 sierpnia 2026 r. wysłał do szefa KAS pismo z pytaniem, czy skarbówka wykorzystuje dane z Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych do postępowań - i czy taka masowa inwigilacja nie narusza prawa do prywatności?
Wyroki w sprawach przeciwko ZUS. Zamiast odmowy - wcześniejsza emerytura
03 wrz 2026

Tysiące osób ubiegających się o emeryturę pomostową lub rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach słyszy od urzędników decyzję odmowną. ZUS rygorystycznie odrzuca wnioski z powodu błędów formalnych w dokumentacji z lat 80. i 90., takich jak brak unikalnych pieczątek branżowych na świadectwach pracy. Jednak ugruntowane orzecznictwo sądowe pozostaje po stronie ubezpieczonych, otwierając realną drogę do wygrania procesu z organem rentowym. Spraw przybywa, odkąd przepisy całkowicie zniosły wygasający charakter emerytur pomostowych, dając młodszym rocznikom stałe prawo do tego świadczenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA