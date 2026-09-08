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Darmowe obiady z dostawą pod drzwi. Nowy program wsparcia dla seniorów już działa

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08 września 2026, 09:59
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, obiad, poczta obiadowa
Ruszyły darmowe obiady z dostawą do domu. Te kryteria musisz spełnić, aby dostać pomoc
Shutterstock

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Rosnące koszty życia, wysokie rachunki i drogie leki sprawiają, że wielu polskich emerytów musi drastycznie ograniczać wydatki na jedzenie. Dla samotnych i schorowanych osób starszych ciepły, dwudaniowy posiłek staje się luksusem. Na szczęście w całym kraju ruszyły programy pomocowe, które oferują darmowe obiady dla seniorów dostarczane prosto pod drzwi.

Poczta Obiadowa, czyli darmowe obiady dla seniorów prosto od kuriera

Jedną z najważniejszych akcji w Polsce jest program "Poczta Obiadowa", organizowany przez Fundację Biedronki we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Głównym celem tego projektu jest walka z niedożywieniem oraz wsparcie osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie gotować. W ramach tej inicjatywy uczestnicy otrzymują darmowe obiady dla seniorów z dostawą do domu. Ciepłe, pełnowartościowe posiłki (składające się z zupy i drugiego dania) są dowożone przez kuriera średnio 3 razy w tygodniu. Co ważne, starsze osoby mają możliwość wyboru diety standardowej lub lekkostrawnej. Kto może otrzymać takie wsparcie? Program skierowany jest do osób, które:

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  • Ukończyły 70. rok życia (w niektórych regionach próg ten jest niższy).
  • Są niesamodzielne z powodu chorób lub niepełnosprawności.
  • Mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na pomoc rodziny.

Rekrutacji do tego programu nie prowadzi się przez internet. Zgłoszenia przyjmują lokalne fundacje, stowarzyszenia oraz parafie współpracujące z organizatorem. Warto podkreślić, że kurierzy dostarczają posiłki do rąk własnych, a seniorzy są objęci opieką wolontariuszy, którzy regularnie sprawdzają dobrostan starszej osoby i pomagają w walce z samotnością.

Program rządowy, czyli darmowe obiady dla seniorów z MOPS

Równolegle w całym kraju działa systemowy, rządowy program "Posiłek w szkole i w domu". Za jego realizację odpowiadają Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS). W tym przypadku darmowe obiady dla seniorów finansowane są ze środków publicznych, a pomoc przyznawana jest na podstawie kryterium dochodowego. Warto wiedzieć, że limity finansowe zostały podniesione do 200 proc. kryterium pomocy społecznej. Dzięki temu z darmowych posiłków może skorzystać znacznie większa grupa emerytów. Oto aktualne kryteria dochodowe netto, które uprawniają do wsparcia:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej: dochód nie może przekraczać 2 020 zł netto miesięcznie.
  • Dla osoby w rodzinie: dochód na jednego członka nie może przekraczać 1 646 zł netto miesięcznie.

Aby otrzymać darmowe posiłki z MOPS, senior lub jego opiekun musi złożyć wniosek w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania seniora, aby potwierdzić jego trudną sytuację życiową.

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Sprawdź programy lokalne w swoim mieście i na wsi

Niezależnie od programów rządowych i ogólnopolskich fundacji, własne programy darmowych obiadów z dowozem finansuje wiele polskich samorządów. Miasta i gminy uruchamiają niezależne budżety na ten cel, obniżając często próg wiekowy (np. do 60. roku życia) i ułatwiając procedury formalne. Informacji o takich lokalnych inicjatywach warto szukać bezpośrednio na stronach internetowych swoich urzędów miast, gmin lub w lokalnych klubach seniora. Z kolei dla osób starszych mieszkających na wsiach i w małych miejscowościach, gdzie trudniej o dowóz cateringu, doskonałą alternatywą jest program "Danie Wspólnych Chwil" (również prowadzony przez Fundację Biedronki). W jego ramach Koła Gospodyń Wiejskich organizują dla samotnych seniorów regularne, darmowe obiady połączone ze spotkaniami towarzyskimi w lokalnych świetlicach.

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Jak zgłosić się po darmowe obiady dla seniorów?

Wiele osób nie wie, że obie formy pomocy - zarówno ta z MOPS, jak i z programów fundacyjnych - mogą się wzajemnie uzupełniać. Pozwala to na zabezpieczenie ciepłych posiłków dla starszej osoby przez niemal cały tydzień. Co niezwykle ważne, schorowani i niesamodzielni seniorzy nie muszą sami borykać się z formalnościami. Zgłoszenie lub wniosek w ich imieniu może złożyć członek rodziny, sąsiad, opiekun prawny, a nawet pracownik socjalny, który zauważył potrzebę wsparcia. Liczba miejsc w programach z dowozem bywa ograniczona budżetami projektów, dlatego kluczowe znaczenie ma czas zgłoszenia. Jeśli znasz starszą osobę w trudnej sytuacji, warto jak najszybciej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej lub lokalnymi organizacjami pozarządowymi, aby dowiedzieć się, jak uzyskać pomoc w Twojej okolicy.

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Źródło: INFOR
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