Bank zablokował konto. Bo taki otrzymał nakaz. Jak obronić swoje pieniądze? [Wzór wniosku]

To wciąż częsta sytuacja. Zapadł przeciwko Tobie wyrok nakazowy e-sądu z Lublina. Nie wiedziałeś, że pozwano Cię za jakąś przeoczoną płatność za telefon czy kablówkę. Komornik wszedł na konto. Co wtedy zrobić? Trzeba złożyć pismo w sądzie informujące, że nie otrzymałaś żadnej informacji o wyroku przeciwko Tobie. Jest krótki termin - 7 dni.

Historia jest prawdziwa, ale dane osobowe ukrywamy pod pseudonimem Paweł Mrut. Przebieg wydarzeń był taki:

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1) 2004 r. Paweł Mrut nie płaci faktur na 1300 zł za telefon

2) 2006 r. sprzedaje swoje mieszkanie i wyjeżdża do Irlandii i mieszka tam aż do 2023 r.

3) 2023 r. - powrót do Polski i zaskoczenie - komornik zajmuje mu 5000 zł na koncie w mBanku

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4) Okazuje się, że w 2007 r. zapadł wyrok, o którym nasz bohater nic nie wiedział. Pisma z sądu trafiły na adres mieszkania, które sprzedał.

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5) Pan Paweł złożył poniższe pismo. Sąd je uwzględnił. Wszystkie czynności komornika zostały uznane za niebyłe. 5000 zł wróciły do mBanku.

Zapadł wyrok, nie wiesz o nim, komornik zajął konto. Co robić? [Wzór pisma]

WZÓR:

Sąd Rejonowy w Lublinie

VI WYDZIAŁ CYWILNY (E-SĄD)

ul. Boczna Lubomelskiej 13

20-070 Lublin

Powód: według informacji uzyskanych telefonicznie od komornika powodem jest Fundusz inwestycyjny (….)

Pozwany:

Sprawa:

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. …… zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem sądu z dnia ……. sygn. akt …..

Ww. dane identyfikacyjne sprawy, której dotyczy pismo uzyskałem drogą emailową od Komornika Sądowego dla ……… (email w załączeniu).

Pismo pozwanego

Zawiadamiam Sąd, że nigdy nie odebrałem nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia …… , zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu z dnia ……. z uwagi:

na wyjazd na stałe do Irlandii w ……. r. wymeldowanie z Polski w ……… . oraz zbycie także w 2006 r. mieszkania przy ul. ……….. w Warszawie. Na ten właśnie adres został skierowany nakaz zapłaty przez sąd. Uzyskałem informacje w infolinii E-sądu, że listy z nakazem były tylko awizowane. Nikt ich nie odebrał, co jest oczywiste w sytuacji mojego wyjazdu z Polski i zbyciu mieszkania (wszystko w 2006 r.).

W związku z powyższym wnoszę o:

1) prawidłowe doręczenie pozwu oraz nakazu zapłaty w sprawie o sygn. ……….. na mój obecny adres zamieszkania w Polsce: …….

2) przywrócenie mi terminu do wniesienia sprzeciwu od tego wyroku i jednocześnie składam sprzeciw od nakazu z 1 grudnia 2010 r. z uwagi na:

zarzut przedawnienia roszczenia oraz

brak legitymacji powoda do występowania w sprawie wynikającej z nieprawidłowo przeprowadzonej cesji wierzytelności przysługującej wobec mnie;

3) uchylenie przez Sąd klauzuli wykonalności oraz uchylenie wszystkich czynności przeprowadzonych na jej podstawie oraz obciążenie kosztami tych czynności wierzyciela albo wierzycieli;

4) uznanie dotychczas przeprowadzonych czynności egzekucyjnych na podstawie ww. klauzuli za nieważnych z uwagi na przedawnienie klauzuli – z uwagi na nieobecność w Polsce od 2006 r. nie było faktycznie i prawnie możliwe przeprowadzenie jakiejkolwiek czynności egzekucyjnej wobec mnie, która przerywałaby bieg przedawnienia dla tej klauzuli;

5) zawieszenie egzekucji sądowej prowadzonej przez Komornika Sądowego, a następnie umorzenie egzekucji i obciążenie jej kosztami wierzyciela/wierzycieli;

6) wydanie zaświadczenia na podstawie art. 139 § 5 k.p.c.

7) zasądzenie od strony powodowej na moją rzecz kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa sądowego (ustanowienie adwokata).

Jednocześnie wnoszę o dopuszczenie do procesu następujących dokumentów i przeprowadzenie przez sąd z nich dowodów na wskazane poniżej okoliczności:

(….)

umowa o pracę w Irlandii (Contract od Employmed z 25 VIII 2006 r.)

- na okoliczność braku możliwości odebrania przeze mnie pozwu oraz nakazu w sprawie oraz pism i czynności kierowanych do mnie po nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi.

2) Email od Komornika Sądowego na okoliczność dotrzymania 7-dniowego terminu na złożenie wniosków zawartych w niniejszym piśmie.

Jednocześnie wnoszę o przesłuchanie mnie jako strony na okoliczność zbycia mieszkania w Warszawie, wymeldowania się w 2006 r. z Polski oraz przeniesienia na stałe mojego centrum życiowych do Irlandii począwszy od 2006 r. na okres 2006-2022.

Uzasadnienie:

(…)

Co załatwia taki wniosek w sądzie?