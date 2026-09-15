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Pułapka w aplikacji mObywatel. Przez to niedopatrzenie zniżki na leki i pociągi nagle przepadną

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15 września 2026, 12:33
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorka, emerytka, telefon
Wielkie zamieszanie z aplikacją mObywatel. Emeryci tracą zniżki w pociągach i aptekach przez błędy w telefonie
Shutterstock

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Cyfryzacja polskiego systemu świadczeń miała ułatwić życie seniorom, jednak dla wielu z nich stała się źródłem sporego stresu i nieporozumień. Odkąd ZUS przestał automatycznie wysyłać tradycyjne, plastikowe karty i postawił na zieloną mLegitymację w telefonie, w sieci aż wrze. Wrzesień to czas powrotów z urlopów i wzmożonych wyjazdów, a to oznacza częstsze kontrole biletów w pociągach czy autobusach. Co zrobić, gdy aplikacja mObywatel nagle odmówi posłuszeństwa, a kontroler żąda dokumentu uprawniającego do ulgi? Jak uniknąć bolesnej kary, jak rozwiązać najczęstsze błędy techniczne i jak legalnie wrócić do tradycyjnego plastiku?

Przejście na dokumenty cyfrowe nastąpiło zdecydowanie. Od stycznia 2023 roku ZUS domyślnie wydaje legitymacje dla nowych emerytów i rencistów wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że świeżo upieczony emeryt nie znajduje już w swojej skrzynce pocztowej plastikowej karty. Zamiast tego słyszy w urzędzie lub czyta na pismach, że jego dokument "znajduje się w smartfonie". Dla pokolenia, które całe życie posługiwało się papierem i plastikiem, to prawdziwa rewolucja. O ile część seniorów świetnie radzi sobie z nowinkami, o tyle jesienne aktualizacje systemów operacyjnych i samej aplikacji mObywatel potrafią wywołać lawinę problemów.

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Pułapka na peronie: Dlaczego mLegitymacja emeryta nagle "znika"?

Wyobraź sobie sytuację: starsza osoba kupuje bilet na pociąg PKP Intercity z przysługującą jej ulgą ustawową. Wsiada do wagonu, podchodzi kontroler, a senior z dumą wyciąga smartfon. Chce uruchomić aplikację mObywatel i... widzi biały ekran, komunikat o błędzie serwera albo - co gorsza - prośbę o ponowne zalogowanie za pomocą profilu zaufanego. Dla wielu osób w tym wieku natychmiastowe logowanie się do banku w jadącym, trzęsącym się pociągu, gdzie dodatkowo rwie się zasięg internetu, jest barierą nie do przejścia. Kontroler, choćby był najbardziej wyrozumiały, musi trzymać się przepisów. Brak możliwości okazania ważnej mLegitymacji emeryta w momencie kontroli oznacza jedno: wypisanie wezwania do zapłaty (czyli mandatu) za jazdę bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi. Choć od takiej kary można się później odwołać w terminie 7 dni, okazując dokument w kasie biletowej i płacąc jedynie opłatę manipulacyjną, to stres, nerwy i upokorzenie na oczach całego wagonu zostają na długo.

Dlaczego aplikacja mObywatel sprawia emerytom tyle problemów?

  • Wymuszone aktualizacje: Google i Apple regularnie podnoszą wymogi bezpieczeństwa. Starsze modele telefonów, których seniorzy często używają "póki działają", przestają wspierać najnowsze wersje aplikacji mObywatel.
  • Wylogowanie po aktualizacji: Po większych zmianach w systemie aplikacja potrafi samoczynnie wylogować użytkownika. Do ponownego wejścia nie wystarczy już prosty kod PIN - system żąda ponownego uwierzytelnienia przez Bankowość Elektroniczną lub aplikację bankową.
  • Brak odświeżenia danych: Zdarza się, że po waloryzacji lub przyznaniu dodatku system ZUS nie zaktualizuje danych w aplikacji na czas, co podczas kontroli może budzić wątpliwości.

Jak prawidłowo dodać elektroniczną legitymację ZUS? Instrukcja krok po kroku

Żeby mLegitymacja emeryta-rencisty działała poprawnie i była dostępna również w trybie offline (bez dostępu do internetu, co jest kluczowe w podróży), proces jej dodawania musi zostać przeprowadzony bezbłędnie. Najlepiej, aby seniorowi pomógł w tym ktoś z rodziny, kto sprawnie porusza się po cyfrowym świecie.

  1. Pobierz i uruchom aplikację: Upewnij się, że na telefonie zainstalowana jest oficjalna aplikacja mObywatel pobrana ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iPhone).
  2. Zaloguj się profilem zaufanym: Przy pierwszym uruchomieniu system poprosi o potwierdzenie tożsamości. Najprostszą drogą jest użycie logowania przez swój bank (np. PKO BP, mBank, Pekao SA).
  3. Wybierz dokument z listy: Na ekranie głównym kliknij ikonę z plusem "Dodaj dokument". Z listy dostępnych dokumentów wybierz pozycję "Legitymacja emeryta-rencisty".
  4. Potwierdź uprawnienia: Aplikacja automatycznie połączy się z bazą danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli masz przyznane świadczenie, po kilku sekundach na ekranie pojawi się zielona, wirtualna karta z Twoim zdjęciem, imieniem, nazwiskiem oraz numerem świadczenia.

Złota zasada dla seniora: Przed każdym wyjściem z domu, jeszcze w zasięgu domowego Wi-Fi, warto uruchomić mObywatela i sprawdzić, czy dokument się wyświetla. Raz prawidłowo wczytana legitymacja zapisuje się w pamięci urządzenia i można ją okazać kontrolerowi nawet w środku lasu, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej.

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Masz dość technologii? ZUS ma obowiązek wydać Ci tradycyjny plastik!

Najważniejsza informacja, o której urzędnicy rzadko mówią głośno, jest taka: nikt nie ma prawa zmusić seniora do korzystania ze smartfona. Jeśli technologia Cię przerasta, aplikacja bez przerwy wyświetla błędy albo po prostu czujesz się bezpieczniej, mając dokument w portfelu - masz pełne prawo zażądać tradycyjnej formy. Aby otrzymać klasyczną, plastikową kartę (wydawaną obecnie według nowego, bezpiecznego szaro-niebieskiego wzoru), należy złożyć do ZUS wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty na formularzu ERL. Wniosek ten jest całkowicie bezpłatny. Można go pobrać ze strony internetowej ZUS, wydrukować i wypełnić w domu bądź poprosić o niego w najbliższej placówce Zakładu. Po jego złożeniu (osobiście lub wysyłając pocztą) ZUS ma obowiązek wyprodukować dla nas plastikową kartę i przesłać ją pod wskazany adres zamieszkania. Taka plastikowa karta jest tak samo ważna jak ta w telefonie i honorują ją wszystkie instytucje, kina, muzea, kasy biletowe oraz apteki w całym kraju. Nie dajmy sobie wmówić, że telefon to jedyne wyjście – prawo stoi po stronie wygody seniora.

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Źródło: INFOR
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