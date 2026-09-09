SN: 100 000 zł zmarłego wypłacone synowi banku nie istnieje w masie spadkowej
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Spadek wart 1 mln. Córka i syn dziedziczą. Syn dostał wcześniej 100 000 z dyspozycji na wypadek śmierci. Ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że wypłata z dyspozycji bankowej nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową, kwota 100 000 zł nie istnieje z punktu widzenia podziału masy spadkowej. Córka dostaje ze spadku: 500 000 zł i także syn dostaje ze spadku: 500 000 zł.
- Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - art 56 Prawa bankowego
- Scheda a prawo bankowe
- Kwota wydatkowana na koszty pogrzebu posiadacza rachunku - nie wchodzi do spadku
- Bank zwraca emerytury do ZUS
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - art 56 Prawa bankowego
Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.
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Art. 56 ust. 2 Prawa bankowego, maksymalna łączna kwota wypłat dla wszystkich wskazanych osób nie może przekroczyć 20-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku
Scheda a prawo bankowe
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III CZP 35/22) orzekł, że kwota wypłacona na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (art. 56 ust. 1 Prawa bankowego) nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego.
Kluczowe wnioski z rozstrzygnięcia:
- Środki wypłacone w ramach tzw. zapisu bankowego na rzecz osób z najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa) nie wchodzą do sporu o podział majątku i dział spadku.
- Otrzymana w ten sposób kwota nie jest traktowana jak darowizna ani zapis windykacyjny zaliczany na poczet udziału spadkowego danego spadkobiercy.
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Spadek wart 1 mln. Córka i syn dziedziczą. Syn dostał 100 000 z dyspozycji na wypadek śmierci
- Czysty spadek (wchodzący w skład masy spadkowej): 1 000 000 zł
- Dziedziczenie ustawowe: Córka (50%) i Syn (50%)
- Dodatkowe środki: Syn otrzymał 100 000 zł bezpośrednio z banku na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci (art. 56 Prawa bankowego).
Uwzględniamy uchwałę Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 35/22):
1. Dział spadku (schedy spadkowe)
Ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że wypłata z dyspozycji bankowej nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową, kwota 100 000 zł nie istnieje z punktu widzenia podziału masy spadkowej.
Dzielony jest wyłącznie spadek o wartości 1 000 000 zł:
- Córka dostaje ze spadku: 500 000 zł
- Syn dostaje ze spadku: 500 000 zł
Kwota wydatkowana na koszty pogrzebu posiadacza rachunku - nie wchodzi do spadku
W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków:
kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku
Ten obowiązek dla banku wprowadza art. 55 Prawa bankowego.
Wypłacone pieniądze nie wchodzą do spadku
Bank zwraca emerytury do ZUS
Art. 55 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego reguluje też poniższą kwestię :
Zwrot kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.
Chodzi tutaj np. o emeryturę wypłaconą przez ZUS po śmierci emeryta - powinna wrócić do ZUS. Jeżeli jednak została pobrana z konta, to bank stosuje tą regułę:
Bank jest zwolniony z obowiązku wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu wypłacającego świadczenie lub uposażenie dokonał z tych rachunków wypłat na rzecz innych uprawnionych osób, co uniemożliwia realizację wniosku w całości lub w części, oraz w terminie 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym ten organ, wskazując osoby, które pobrały środki.
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