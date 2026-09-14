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Sztabka czy moneta - jaką formę złota inwestycyjnego najlepiej kupić jako lokatę oszczędności?

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14 września 2026, 11:57
złoto, monety, sztabki
Sztabka czy moneta - jaką formę złota inwestycyjnego najlepiej kupić jako lokatę oszczędności?
Shutterstock

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Złoto inwestycyjne najczęściej kupujemy jako sztabki albo monety bulionowe. Sam kruszec jest ten sam, ale z punktu widzenia inwestora różnice są bardzo praktyczne. Inaczej wygląda cena za gram, inaczej późniejsza odsprzedaż, a jeszcze inaczej możliwość sprzedania tylko części zgromadzonego złota. Co w takim razie wybrać?

Według danych World Gold Council światowy popyt na sztabki i monety systematycznie rośnie. W pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł 784 tony, czyli o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Złotem interesują się już nie tylko inwestorzy, którzy mają je w portfelu od lat, lecz także osoby, które po raz pierwszy zdecydowały się na zakup kruszcu. Każda z nich prędzej czy później staje przed wyborem: kupić jedną większą sztabkę, kilka mniejszych czy część kapitału ulokować w monetach bulionowych. Odpowiedź nie jest prosta i zależy przede wszystkim od tego, jak inwestor chce pogodzić koszt zakupu z późniejszą elastycznością.

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Większa sztabka to korzystniejsza cena za gram

Sztabki są jedną z najpopularniejszych form zakupu złota inwestycyjnego. Rynek oferuje bardzo szeroki wybór gramatur – od 0,5 grama, przez , 5, 10, 20, 50 czy 100 gramów, po znacznie większe produkty.

Im większa gramatura, tym zazwyczaj korzystniejsza cena jednego grama złota. Nie oznacza to oczywiście, że złoto w dużej sztabce jest „tańsze”. Różnica wynika z kosztów związanych z przygotowaniem konkretnego produktu. Każdą sztabkę trzeba wyprodukować, oznaczyć, zabezpieczyć, zapakować i wprowadzić do sprzedaży. Przy sztabce jednogramowej wszystkie te koszty przypadają na jeden gram. Przy sztabce 100-gramowej rozkładają się na znacznie większą ilość kruszcu. W efekcie przy większych gramaturach większa część ceny przypada na samo złoto.

Przy wyborze sztabki liczy się nie tylko jej gramatura, ale też producent. Najbardziej rozpoznawalne są sztabki rafinerii znajdujących się na liście LBMA Good Delivery – to jeden z kluczowych standardów na światowym rynku złota. Dla inwestora ma to znaczenie zwłaszcza przy sprzedaży: produkt renomowanej rafinerii jest po prostu łatwiej rozpoznać i odsprzedać u różnych dealerów.

Z punktu widzenia inwestora nastawionego przede wszystkim na efektywność kosztową jest to istotna przewaga. Jeśli za określoną kwotę chcemy kupić możliwie dużo kruszcu, większa sztabka często okaże się najlepszym rozwiązaniem. Ma to jednak również swoje ograniczenie. Jeżeli inwestor posiada jedną sztabkę 100-gramową i za kilka lat będzie chciał spieniężyć tylko część zgromadzonego kapitału, nie ma możliwości sprzedaży 20 czy 30 gramów. Musi sprzedać cały produkt.

Dlatego ważne jest, aby również zakupy złotych sztabek odpowiednio dywersyfikować. Świadomy inwestor posiada w swoich zasobach sztabki o różnych gramaturach.

Moneta bulionowa – przewagą jest rozpoznawalność

Drugą podstawową formą fizycznego złota są monety bulionowe. Do najbardziej rozpoznawalnych należą Krugerrand, Britannia, Kanadyjski Liść Klonowy czy Wiedeńscy Filharmonicy. Najpopularniejszym formatem jest jedna uncja trojańska, czyli około 31,1 grama złota. Dostępne są jednak również mniejsze warianty, między innymi 1/2, ¼, 1/10 a nawet 1/20 uncji czystego złota.. To właśnie odróżnia je od monet kolekcjonerskich, których wartość może zależeć również od rzadkości emisji, nakładu, rocznika, projektu czy stanu zachowania.

Największą zaletą monet bulionowych jest ich rozpoznawalność. Najbardziej popularne monety bulionowe są produkowane przez uznane mennice i mają ściśle określone parametry dotyczące masy, próby i wyglądu. Dzięki temu są łatwe do identyfikacji i szeroko rozpoznawalne na rynku. Jeżeli inwestor przychodzi do dealera z Krugerrandem czy Britannią, druga strona dokładnie wie, z jakim produktem ma do czynienia. Nie oznacza to oczywiście, że każda moneta zostanie wszędzie odkupiona po identycznej cenie. Warunki skupu zależą od sytuacji rynkowej i konkretnego dealera. Sam produkt jest jednak dobrze znany, co ułatwia jego identyfikację i obrót na rynku wtórnym.

Monety mają też jeszcze jedną praktyczną zaletę. Są prawnym środkiem płatniczym, gdyż posiadają określony nominał.

Cena za gram to nie wszystko

Jeżeli spojrzymy wyłącznie na cenę jednego grama złota, większa sztabka zazwyczaj będzie rozwiązaniem korzystniejszym kosztowo, ale różnice są niewielkie. Jeżeli natomiast do równania dodamy możliwość sprzedaży części inwestycji, łatwość odsprzedaży czy rozpoznawalność produktu, odpowiedź przestaje być już tak oczywista. 

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Kryterium

Sztabka

Moneta bulionowa

Cena za gram

zwykle korzystniejsza przy większych gramaturach

zwykle nieco wyższa

Elastyczność

mniejsza przy jednej dużej sztabce

większa przy kilku monetach

Rozpoznawalność

wysoka przy produktach uznanych producentów

bardzo wysoka w przypadku popularnych monet

Sprzedaż części inwestycji

ograniczona przy jednej dużej sztabce

łatwiejsza przy kilku monetach

Główna zaleta

efektywność kosztowa

elastyczność i rozpoznawalność

Swoboda, która kosztuje

W praktyce wybór między sztabką a monetą zależy od tego, co jest dla inwestora ważniejsze: niższa cena zakupu czy większa elastyczność później. Większa sztabka zwykle kosztuje mniej w przeliczeniu na gram, ale jeśli kiedyś będziemy chcieli sprzedać tylko część złota, może być to trudniejsze. Z kolei kilka mniejszych sztabek albo monet zwykle kosztuje więcej na początku, ale daje większą swobodę później. Można sprzedać jedną lub kilka, a resztę nadal trzymać w portfelu.

Z drugiej strony, jeżeli nie stać inwestora na większą sztabkę, tonie musi to automatycznie oznaczać, że nie stać go na inwestowanie, posiadanie fizycznego złota.

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W tym kontekście ciekawym rozwiązaniem pośrednim są tzw. Combi Bary albo Smart Packi. To większe sztabki podzielone na niewielkie, najczęściej jednogramowe segmenty, które można od siebie oddzielić, lub w przypadku SmartPacków, sztabki niskich gramatur połączone w blistry. Pozwalają więc połączyć zakup większej ilości złota w jednym produkcie z możliwością późniejszego podziału go na mniejsze części. Ta wygoda ma jednak swoją cenę. Combi Bar, czy też SmartPack będzie zazwyczaj droższy niż standardowa sztabka o tej samej masie, choć może okazać się korzystniejszy niż zakup tej samej ilości złota w wielu osobnych sztabkach jednogramowych.

Pamiętajmy jednak o tym, że kupując złoto na długi termin, oraz kupując regularnie, uśredniamy cenę i w efekcie końcowym po kilku latach teoretycznie droga sztabka o masie 1 grama jest odprzedawana z zyskiem.

Przy większym portfelu nie trzeba wybierać

Przy większej wartości inwestycji sztabki i monety nie muszą być wobec siebie konkurencyjne. Wręcz przeciwnie – mogą się dobrze uzupełniać. Duża sztabka pozwala ograniczyć koszt zakupu w przeliczeniu na gram. Z kolei kilka mniejszych sztabek lub popularnych monet bulionowych zwiększa elastyczność i pozwala w przyszłości sprzedać tylko część zgromadzonego złota. Dlatego przy zakupie za 40, 50 czy 100 tys. zł nie patrzyłbym wyłącznie na to, który produkt jest danego dnia najtańszy. Ważne jest również to, jak długo chcemy posiadać złoto, czy w przyszłości możemy potrzebować tylko części zgromadzonego kapitału i jaką premię jesteśmy gotowi zapłacić za większą swobodę. Dopiero wtedy można sensownie dobrać proporcje między większymi sztabkami, mniejszymi gramaturami i monetami bulionowymi.

Paweł Mazurek, prezes zarządu Mennicy Mazovia oferującej Gold Plan, subskrypcyjny model zakupu złota.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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