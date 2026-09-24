Dlaczego Polacy nie zakładają lokat? Tzw. czarna godzina jest głównym celem oszczędzania aż 55% Polaków

Dlaczego Polacy nie zakładają lokat? Tylko co piąta osoba badana wskazuje pomnażanie kapitału jako główny cel oszczędzania. Natomiast aż 55% Polaków oszczędza na tzw. czarną godzinę.

Polacy oszczędzają na czarną godzinę

Dla większości Polaków oszczędności pełnią przede wszystkim funkcję finansowej poduszki bezpieczeństwa. Z badania platformy Raisin wynika, że 55% respondentów wskazuje zabezpieczenie na tzw. „czarną godzinę” jako główny cel oszczędzania. Dla większości badanych priorytetem pozostaje bezpieczeństwo finansowe. Jednocześnie około co piąty respondent (20,7%) wskazuje pomnażanie kapitału jako główny cel oszczędzania, co pokazuje, że Polacy oczekują rozwiązań łączących bezpieczeństwo z atrakcyjnym oprocentowaniem.

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Gotówka i depozyty bankowe to prawie połowa aktywów Polaków

Takie podejście znajduje odzwierciedlenie również w danych Narodowego Banku Polskiego. Na koniec IV kwartału 2025 r. niemal połowę (48,6%) aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych stanowiły gotówka i depozyty bankowe. Dla porównania udział instrumentów kapitałowych oraz funduszy inwestycyjnych wynosił 25,5%. – Wyniki naszego badania pokazują, że dla większości Polaków oszczędności są przede wszystkim sposobem na budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz finansowego spokoju. Nie oznacza to jednak, że nie zwracają uwagi na oprocentowanie. Oszczędzający coraz częściej poszukują rozwiązań, które łączą stabilność i przewidywalność z atrakcyjnymi, gwarantowanymi odsetkami – mówi Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Oszczędności na konkretne cele - wakacje, remont

Na drugim miejscu wśród motywacji do oszczędzania znalazły się konkretne cele, takie jak wakacje czy remont mieszkania. Wskazało je 35,3% badanych. Znacznie rzadziej respondenci oszczędzają przede wszystkim z myślą o realizacji długoterminowych celów osobistych (17,9%) lub zabezpieczeniu przyszłej emerytury (14,2%). – Oszczędności pełnią znacznie szerszą funkcję niż tylko finansową. Dają poczucie większej kontroli nad domowym budżetem oraz pomagają ograniczyć stres związany z niepewnością gospodarczą. Fakt, że zdecydowanie najczęściej wskazywanym celem pozostaje budowanie poduszki bezpieczeństwa, pokazuje, jak ważna dla Polaków jest dziś stabilność finansowa. Dopiero po jej osiągnięciu większego znaczenia nabierają długoterminowe plany i realizacja osobistych celów – komentuje Michał Piątek.

Po-bezpieczeństwie-liczą-się-konkretne-cele Po bezpieczeństwie liczą się konkretne cele Źródło zewnętrzne

Pieniądze przede wszystkim pełnią funkcję zabezpieczenia na nieprzewidziane sytuacje

Priorytety finansowe Polaków zmieniają się wraz z wiekiem, jednak we wszystkich grupach najczęściej wskazywanym celem oszczędzania pozostaje zabezpieczenie na nieprzewidziane sytuacje. Takiej odpowiedzi udzieliło 50% osób w wieku 18–24 lat, 52,5% badanych w wieku 25–34 lat oraz 64,1% respondentów w wieku 65–74 lat. Podobny obraz widać niezależnie od poziomu dochodów. Nawet wśród osób zarabiających ponad 9000 zł netto miesięcznie ponad połowa (54,7%) wskazuje budowanie poduszki bezpieczeństwa jako główny cel oszczędzania. Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów rośnie znaczenie efektywnego pomnażania oszczędności – w grupie najlepiej zarabiających wskazało je 34,9% badanych.

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Bariera przed zakładaniem lokat - za niskie oprocentowanie

Potrzeba bezpieczeństwa nie oznacza, że Polacy akceptują każde warunki oszczędzania. Największą barierą przy zakładaniu lokat bankowych pozostaje zbyt niskie oprocentowanie – wskazało je 56% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się brak elastyczności związany z utratą odsetek w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty (21%), podatek od zysków kapitałowych (20,6%) oraz zbyt skomplikowane warunki i regulaminy (17,4%).

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Największa-bariera_-niskie-oprocentowanie Największa bariera - niskie oprocentowanie lokat Źródło zewnętrzne

– Wyniki badania pokazują, że bezpieczeństwo i atrakcyjne oprocentowanie nie są dla Polaków wartościami, które się wykluczają. Oszczędzający chcą mieć pewność, że ich pieniądze są bezpieczne, ale jednocześnie oczekują, że będą pracować na satysfakcjonujących warunkach. Dobrze oprocentowane lokaty terminowe pozwalają połączyć stabilność oraz przewidywalność z gwarantowanym zyskiem, bez konieczności podejmowania dodatkowego ryzyka. Dzięki temu oszczędzający nie muszą wybierać między spokojem finansowym a efektywnym pomnażaniem swoich środków – zauważa Michał Piątek.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie All 4 Comms i Raisin na próbie 1008 Polaków w wieku 18–80 lat.

Źródło: Raisin