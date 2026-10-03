Plastik lub aplikacja w telefonie. Ten jeden dokument z ZUS otwiera drzwi do ogromnych zniżek

Wielu polskich seniorów traktuje legitymację emeryta wyłącznie jako oficjalne potwierdzenie zakończenia aktywności zawodowej. To wielki błąd, który kosztuje utratę setek złotych. Ten niepozorny dokument, wydawany przez ZUS, w rzeczywistości jest potężną kartą rabatową. Szczególnie jesienią aktywuje się długa lista ulg, dzięki którym można zaoszczędzić na lekach, podróżach oraz codziennych rachunkach.

Tradycyjna karta czy mObywatel? ZUS daje pełny wybór

Od dłuższego czasu ZUS nie narzuca seniorom jednej formy dokumentu. Każdy ubezpieczony, po przejściu na zasłużony odpoczynek, automatycznie otrzymuje dostęp do wirtualnej wersji legitymacji mLegitymacja. Znajduje się ona w rządowej aplikacji mObywatel i ma dokładnie taką samą moc prawną jak jej plastikowy odpowiednik. Starsze osoby, które nie czują się pewnie w świecie smartfonów i cyfrowych rozwiązań, nie zostały jednak na lodzie. Wystarczy złożyć prosty, darmowy wniosek w najbliższej placówce ZUS, aby urząd przesłał pocztą tradycyjną klasyczną, plastikową kartę. Niezależnie od wybranego wariantu - cyfrowego czy tradycyjnego - katalog profitów pozostaje identyczny i warto z niego korzystać każdego dnia.

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Tanie podróże i tańsze leki. Gdzie szukać największych oszczędności?

Najbardziej odczuwalne dla portfela zniżki dotyczą transportu oraz ochrony zdrowia. Jesień to czas, kiedy seniorzy częściej podróżują i odwiedzają bliskich, a legitymacja pozwala na drastyczne obniżenie kosztów biletów. Kluczowe obszary, w których dokument generuje ulgi:

Kolej: Emerytom przysługują ustawowe, dwukrotne w ciągu roku zniżki na przejazdy pociągami pasażerskimi wszystkich przewoźników (w wymiarze 37 procent). Co ważne, do uzyskania tej ulgi wystarczy okazać samą legitymację emeryta (plastikową lub w aplikacji mObywatel) wraz z dowodem osobistym - nie są już wymagane żadne dodatkowe papierowe zaświadczenia. Ponadto wiele spółek kolejowych oferuje własne, stałe rabaty handlowe dla osób po sześćdziesiątce (np. Bilet Seniora), sięgające nawet jednej trzeciej ceny biletu.

Komunikacja miejska: Pokazanie legitymacji ZUS w autobusach czy tramwajach pozwala na zakup biletów ulgowych. Warto sprawdzić lokalne przepisy, ponieważ w wielu polskich miastach seniorzy po osiągnięciu określonego wieku (najczęściej 70 lat) podróżują lokalną komunikacją całkowicie za darmo.

Apteki: Dokument potwierdza uprawnienie do otrzymania zniżek na leki refundowane, w tym do programu bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia. Dodatkowo wiele prywatnych sieci aptecznych w wybrane dni tygodnia wprowadza specjalne rabaty dla posiadaczy legitymacji ZUS.

Tańsza kultura i zwolnienie z abonamentu. Ulgi, o których się zapomina

Profity z posiadania statusu emeryta wykraczają daleko poza transport. Legitymacja pozwala na legalne zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego przez osoby po 60. roku życia, o ile ich miesięczne świadczenie nie przekracza określonego progu (wynoszącego w 2026 roku 4451,78 zł brutto). To oszczędność kilkuset złotych w skali roku. Trzeba jednak pamiętać, że ulga ta nie nalicza się sama - wymaga jednorazowej wizyty w placówce Poczty Polskiej, okazania dokumentu potwierdzającego wysokość emerytury oraz złożenia oświadczenia. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie seniorzy po 75. roku życia, u których Poczta stosuje zwolnienie automatycznie na podstawie bazy PESEL. Dokument warto mieć przy sobie także podczas weekendowych wyjść. Państwowe muzea, teatry, kina, a nawet miejskie ośrodki sportu i baseny posiadają w swoich cennikach specjalne, znacznie tańsze bilety seniorskie. Często wystarczy jedno spojrzenie kasjera na plastikową kartę lub ekran telefonu z aplikacją, by zapłacić za wejściówkę nawet o połowę mniej niż pozostali goście.

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