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Darmowe przejazdy dla seniorów? Wielu wciąż popełnia ten błąd i dostaje mandaty

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19 października 2026, 12:41
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, komunikacja miejska, autobus
Kasować bilet czy nie? Wielu seniorów wciąż popełnia ten błąd, a wystarczy plastik w kieszeni
Shutterstock

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Darmowe przejazdy autobusami i tramwajami to jeden z najbardziej wyczekiwanych przywilejów, z którego Polacy mogą korzystać na emeryturze. Okazuje się jednak, że wokół bezpłatnej komunikacji miejskiej narosło sporo mitów. Kto tak naprawdę nie musi płacić ani grosza za podróżowanie i jakie dokumenty trzeba pokazać kontrolerowi? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać.

Status emeryta to za mało. Decyduje ta jedna kluczowa liczba

Wielu seniorów jest przekonanych, że sam fakt przejścia na emeryturę i posiadanie legitymacji ZUS zwalnia ich z opłat za przejazdy miejską komunikacją. To pułapka, która podczas kontroli może słono kosztować. W skali całego kraju kluczową barierą dającą pełne prawo do darmowych podróży jest wiek 70 lat. Co ważne, ten ogólnopolski przywilej nie jest powiązany z pobieraniem świadczenia emerytalnego - przysługuje każdemu, kto przekroczył tę magiczną granicę wieku. Podczas kontroli w autobusie czy tramwaju nie trzeba tłumaczyć się ze swojego statusu zawodowego. Wystarczy mieć przy sobie jeden dokument potwierdzający tożsamość i datę urodzenia:

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  • Dowód osobisty
  • Powszechnie akcept,owana jest również legitymacja emeryta.

Mieszkasz tutaj? Masz szczęście, darmowe przejazdy ruszają o 5 lat wcześniej

Choć wiek 70 lat gwarantuje darmowe podróże w całej Polsce, lokalne samorządy mają prawo do ustalania własnych, znacznie korzystniejszych zasad. Niektóre miasta poszły o krok dalej i całkowicie zniosły opłaty dla młodszych seniorów. Jeśli mieszkasz lub podróżujesz po tych regionach, za bilet nie zapłacisz już po 65. roku życia:

  • Bydgoszcz,
  • Lublin,
  • Wrocław.

W tych aglomeracjach wystarczy ukończone 65 lat, by legalnie i bezpłatnie korzystać z siatki połączeń miejskich przewoźników.

Nie masz jeszcze 70 lat? Sprawdź ukryte zniżki w swoim mieście

Nawet jeśli nie mieszkasz we Wrocławiu czy Lublinie i nie świętowałeś jeszcze 70. urodzin, nie oznacza to, że musisz kupować pełnopłatne bilety. Lokalne systemy ulg oferują bardzo atrakcyjne alternatywy, o których część pasażerów zapomina.

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  1. Bilet Seniora na specjalnych warunkach: W większości polskich miast osoby w wieku emerytalnym mają ustawowe prawo do zniżki sięgającej 50 procent ceny biletu jednorazowego lub okresowego.
  2. Warszawa kusi za "pięćdziesiątkę": W stolicy osoby, które ukończyły 65 lat, mogą zakupić tzw. roczny bilet seniora. Kosztuje on zaledwie 50 zł i pozwala na nielimitowane podróże wszystkimi środkami transportu miejskiego przez 365 dni.
  3. Ekstra ulgi w Szczecinie: Władze Szczecina zdecydowały się na wprowadzenie 50-procentowej zniżki dla mieszkańców już na 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Zasady przyznawania ulg bywają różne w zależności od regionu, dlatego przed wejściem do pojazdu zawsze warto upewnić się, jakie prawa przysługują pasażerom w danym mieście. Jeden szybki rzut oka na lokalny regulamin pozwala zatrzymać w portfelu spore sumy.

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Źródło: INFOR
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